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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Иран
FIFA #20
 
Позже
Кыргызстан
FIFA #102
Прогнозы 59
Иран 94.9% (56)
X 1.7% (1)
Кыргызстан 3.4% (2)
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Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Кыргызстан
1.07
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История личных встреч

Иран
Кыргызстан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЦА
1:5
ТМС
6:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

6
5

Среднее время на гол

15
18

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Среднее время на гол

25
36

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 5 (2) 0.83
Азмун Сердар 4 0.67
Резаэян Рамин 2 0.33
Канаани Хоссейн 2 0.33
Нурафкан Омид 1 0.17
Гайеди Мехди 1 0.17
Мохебби Мохаммад 1 0.17
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 3 0.5
Мерк Кай 2 0.33
Абдурахманов Одилжон 1 0.17
Жыргалбек Кайрат 1 0.17
Батырканов Эрнест 1 0.17
Алыкулов Гулжигит 1 0.17
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.17
Браузман Кристиян 1 0.17
Мерк Кими 1 0.17
Кичин Валерий 1 (1) 0.17

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Джаханбахш Алиреза 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0
Хардани Салех 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Said Datsiev 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Кыргызстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Иран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
8
Иран
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кыргызстан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
6
38%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0
Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2
Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0

Результаты матчей

Иран
Кыргызстан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Иран
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Кыргызстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 59
    Иран 94.9% (56)
    X 1.7% (1)
    Кыргызстан 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Кыргызстан
    1.07
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    34.00
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    Прогнозы на матч Иран - Кыргызстан

    Исход игры
    Иран
    94.9% (56)
    Ничья
    1.7% (1)
    Кыргызстан
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (18)
    Меньше
    67.27% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    21.82% (12)
    Нет
    78.18% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Иран
    49.2% (29)
    2:1 Иран
    13.6% (8)
    1:0 Иран
    11.9% (7)
    3:0 Иран
    10.2% (6)
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    Иран
    Кыргызстан
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