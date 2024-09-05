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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Австралия
FIFA #24
0:0
Второй тайм: 69'
Бахрейн
FIFA #80
0'
58' Желтая карточка
Роулс Кай
63' Желтая карточка
Аль-Халаси Абдулла
69' Желтая карточка

Ход матча

58'
Роулс Кай
 
58'
Иранкунда Нестори
Бойл Мартин
 
63'
 
Аль-Халаси Абдулла
67'
 
Абдулазиз Хусаин
Абдулджаббар Махди
67'
 
Аль Хатал Ибрагим
Мадан Али
69'
 
Прогнозы 118
Австралия 95.8% (113)
X 3.4% (4)
Бахрейн 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
13
Чиркати
Алессандро
19
Суттар
Гарри
4
Роулс
Кай
16
Бехич
Азиз
6
Бойл
Мартин
22
Ирвайн
Джексон
5
О'Нил
Эйден
8
Меткалф
Коннор
11
Йенги
Кусини
23
Гудвин
Крейг
22
Лутфалла
Эбрахим
2
Бенадди
Амине
16
Бакер
Сайед
23
Аль-Халаси
Абдулла
4
Аль-Асфур
Аббас
8
Мархун
Мохамед
14
Haram
Али
Абдулла
19
Аль-Асвад
Камиль
7
Мадан
Али
12
Абдулджаббар
Махди
Австралия
4-4-2
Бахрейн
4-4-2

История личных встреч

Австралия
Бахрейн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:2
АЧК
1:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 4 (1) 0.57
Макларен Джейми 3 0.43
Дюк Митчелл 2 0.29
Гудвин Крейг 2 0.29
Суттар Гарри 2 0.29
Бойл Мартин 1 0.14
Таггарт Адам 1 0.14
Боррьелло Брендон 1 0.14
Хрустич Айдин 1 0.14
Роулс Кай 1 0.14
Айдэйл Джон 1 0.14
Баккус Кенау 1 0.14
Иранкунда Нестори 1 (1) 0.14
Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакер Сайед 2 0.29
Аль-Асвад Камиль 1 0.14
Мадан Али 1 0.14
Мархун Мохамед 1 0.14
Абдулджаббар Махди 1 0.14
Аль-Хумайдан Махди 1 0.14
Аль Хатал Ибрагим 1 0.14
Юсуф Абдулла 1 (1) 0.14
Абдулатиф Исмаил 1 (1) 0.14

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккус Кенау 3 0
Дюк Митчелл 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Роулс Кай 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хаям Валид 2 0
Аль-Хардан Мохаммед 2 0
Адель Мохамед 1 0
Мадан Али 1 0
Аль-Шамсан Хамад 1 0
Haram Али Абдулла 1 0
Али Хазаа 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бахрейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Австралия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бахрейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Австралия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бахрейн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
21%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
19%
4
40%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
2
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Палестина 5:0 Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ОАЭ - Бахрейн 1:1 Бахрейн - Йемен 0:0 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5
Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2

Результаты матчей

Австралия
Бахрейн

Точный счет

2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Австралия
Бахрейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
3
3
4.5
1
5
1
5
5.5

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Япония
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бахрейн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австралия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Китай
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Япония
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Австралия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Бахрейн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австралия
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Япония
 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Китай
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    68'
    Чиркати получает жёлтую карточку в составе сборной Австралии. Нарушил правила защитник хозяев против Мархуна, а затем зачем-то наступил ему на ногу. Думаю, VAR может и проверить этот момент на предмет удаления. 
  • 67'
    Поменял атакующую линию Драган Талаич. Рассчитывает главный тренер сборной Бахрейна, что его команда сможет и победить в этом матче. Могут получить свой шанс в атаке гости. 
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе сборной Бахрейна. Ушли с поля Махди и Мадан, а появились Хусаин и Аль Хатал. 
  • 65'
    Добавил активности своей команде свежий Иранкунда. По правому флангу он сейчас на высокой скорости рвался вперёд, однако его в последний момент сумел остановить Бенадди. 
  • 64'
    Стандарт на правом фланге заработали австралийцы. Гудвин выполнил перспективный навес к дальней штанге, откуда Чиркати в борьбе с защитником пробить по воротам так и не сумел. 
  • Желтая карточка
    63'
    Аль-Халаси получает жёлтую карточку в составе сборной Бахрейна. Иранкунда на правом фланге прокинул мяч себе на ход, а игрок гостей откровенно его движение заблокировал. 
  • 62'
    Бехич получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил кросс к дальнему углу вратарской, где Меткалф выиграл верховое единоборство и пробил головой точно в руки голкиперу. 
  • 61'
    Без опасных моментов идёт у нас игра во второй половине встречи. Практически вся борьба проходит в центральной части поля, а вот ударов по воротам мы пока не наблюдаем. 
  • Угловой
    60'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Австралии. Гудвин навесил к ближнему углу вратарской, но эту передачу в высоком прыжке перехватил Бенадди. 
  • Замена
    59'
    Замена в составе сборной Австралии. Вместо Бойла на поле появился Иранкунда. 
  • Желтая карточка
    58'
    И вот она первая жёлтая карточка в нашем матче. Роулс наказан предупреждением в составе сборной Австралии. Мадан на высокой скорости по правому флангу рвался вперёд, а защитник хозяев снёс его с ног. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Очень грубо во втором тайме действуют футболисты. Меткалф получил мяч на чужой половине поля, а затем против него нарушил правила Харам. Арбитр по-прежнему обходится без карточек. 
  • Видеоповтор
    56'
    VAR включился в работу и даже проверил момент с нарушением против Махди. Аль-Али довольно долго слушал своих помощников, а затем возобновил встречу. К монитору его приглашать не стали. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Махди в центральной части поля на левом фланге пытался получить мяч, но ему грубо рукой по лицу попал Чиркати. Небольшая потасовка возникла после этого момента, однако аль-Али удалось быстро всех успокоить. 
  • 54'
    Задумчив у кромки поля Грэм Арнольд. Прекрасно понимает главный тренер австралийской сборной, что с каждой минутой гости всё насыщеннее будут выстраивать свои оборонительные редуты. 
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    • 53'
      Продолжаются попытки австралийских футболистов найти брешь в обороне соперника. Бахрейнцы в защите пока практически идеальны, так что мяч крайне редко доходит до Лутфалла. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Меткалф на чужой половине поля сыграл в подкате, но по мячу не попал, а въехал в ноги аль-Асфуру. Рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток. 
    • 51'
      Мадан по правому флангу отправил заброс на Махди, вот только скорости футболисту сборной Бахрейна не хватило, и игровой снаряд ускакал за лицевую. Впервые после перерыва выбрались в атаку гости. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Гудвин успел избавиться от мяча на левом фланге атаки, после чего ему жёстко влетел в ноги Эммануэль. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с защитником сборной Бахрейна. 
    • 49'
      По левому флангу выбрались в атаку австралийцы. Ирвайн получил мяч у края штрафной и навесил в центр вратарской, однако эту передачу спокойно перехватил Лутфалла. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Меткалф получил игровой снаряд в центральной части поля и пытался развернуться к воротам гостей, но ему грубо по ногам врезал Мадан. Арбитр снова решил обойтись без карточки. 
    • 47'
      Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Скучной получилась у нас первая половина встречи. Австралийцы владели инициативой, но опасных моментов у ворот гостей было мало. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Австралия - Бахрейн 0-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал аль-Али. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Махди вступил в прессинг на чужой половине поля, но немного не успел к эпизоду и нарушил правила против О'Нила. Важно футболистам сборной Бахрейна удержать такой результат до перерыва. 
    • 43'
      Великолепный момент упустил форвард сборной Австралии. Думаю гол, пропущенный в концовке тайма, мог бы и "подкосить" бахрейнцев, которые практически идеально действовали до перерыва. 
    • Опасный момент
      42'
      НЕВЕРОЯТНО! Гудвин получил мяч у левого края штрафной и мощно прострелил вдоль ворот, Йенги остался один перед пустыми воротами, но отправил снаряд рядом с правой штангой!
    • 40'
      Ирвайн получил мяч у левого угла штрафной и сильно прострелил к дальней штанге, Бойл уже был готов пробить по воротам с хорошей позиции, но эту передачу успел перехватить аль-Асфур. 
    • 39'
      Постепенно приближается у нас к логическому завершению первая половина встречи. Есть у меня такое ощущение, что австралийцы в концовке тайма попытаются добавить в активности. 
    • 38'
      Аут на левом фланге заработали гости. Аль-Халаси сильно выбросил мяч в ближнюю часть штрафной на Мархуна, который головой скинул снаряд в центр, однако эту передачу перехватил Роулс. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Йенги зацепился за мяч на чужой половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но его руками на газон уронил аль-Халаси. Странно, что рефери зафиксировал нарушение именно со стороны австралийца. 
    • 35'
      Аль-Асвад оказался с мячом на правом фланге в центральной части поля и пытался на скорости продвинуться вперёд, но прокинуть снаряд мимо Бехича ему не удалось. 
    • 34'
      Продолжают футболисты сборной Бахрейна очень спокойно сдерживать своего соперника. Австралийцы большими силами перебрались на чужую половину поля, но найти брешь в обороне гостей пока не удаётся. 
    • Угловой
      32'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Австралии. Последовал короткий розыгрыш, после которого Гудвин ворвался в штрафную и прострелил в центр, а О'Нил с хорошей позиции пробил сильно выше цели. 
    • Угловой
      31'
      Угловой на левом фланге заработали бахрейнцы. Аль-Асвад перспективно навесил в центр к линии вратарской, однако эту передачу в высоком прыжке перехватил Суттар. 
    • 30'
      Стандарт на левом фланге заработали футболисты сборной Бахрейна. Мархун выполнил кросс в центр штрафной, а там внимательно сыграл Йенги, выбивший снаряд за лицевую. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Аль-Асфур подхватил мяч у свое штрафной и пытался продвинуться вперёд, но его недозволенным приёмом остановил Меткалф. Рефери игру остановил, но карточку показывать не стал. 
    • 28'
      Продолжают футболисты сборной Австралии владеть мячом в центральной части поля. Темп матча очень низкий, поэтому вскрывать оборону гостей невероятно сложная задача. 
    • 27'
      Йенги зацепился за мяч на чужой половине поля, но развернуться лицом к воротам под прессингом сразу трёх соперников у него не получилось. Внимательно в обороне играют бахрейнцы. 
    • 26'
      Аль-Халаси с левого фланга отдал пас в центр к линии штрафной на Харама, который почему-то бить по воротам не стал, а решил просто сохранить владение для своей команды. 
    • 25'
      Суттар со своей половины поля выполнил перевод на правый фланг атаки, а вот Чиркати в простой ситуации игровой снаряд обработать не сумел. Ничего не получается в атаке у австралийцев. 
    • 24'
      Откровенно говоря, скучной получилась стартовая половина первого тайма. Практически нет опасных моментов в нашем матче, а вот борьбы в центре поля пока в достатке. 
    • 23'
      Йенги перехватил игровой снаряд в центральной части и на высокой скорости рванул вперёд, вот только футболист сборной Австралии далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовался Бенадди. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Эммануэль перехватил мяч на правом фланге обороны своей команды. после чего умело подставился под Бехича, который врезался ему в спину. Много остановок стало в нашем матче. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Чиркати классно разобрался на правом фланге в центре поля и готовился рвануть вперёд, но ему сзади на ногу наступил Мархун. Странно, что рефери обошёлся без карточки в этом моменте. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Очень достойно пока смотрятся бахрейнцы, которые не только думают об обороне, но и стараются проводить свои острые атаки. 
    • Фол, нарушение
      19'
      В активный прессинг на чужой половине поля вступили бахрейнцы, вот только Махди немного свои силы не рассчитал и нарушил правила против Роулса. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток. 
    • 18'
      Мархун шикарно разобрался в центральной части поля и выполнил перевод на правый фланг, где Харам пытался ворваться в штрафную, но его спокойно сумел остановить Суттар. 
    • 17'
      Руководит сборной Бахрейна Драган Талаич. Боснийский специалист довольно спокойно выглядит у кромки поля и наблюдает за игрой своих подопечных. Прекрасно он понимает, что его команде сегодня будет крайне непросто. 
    • 16'
      Бехич прорвался вперёд по левому флангу и прострелил в центр вратарской, Бенадди махнул мимо мяча, однако его подстраховал Мархун, успевший выбить игровой снаряд за боковую. 
    • 15'
      О'Нил из глубины отдал отличный пас к левому краю штрафной на Гудвина, который прострелил вдоль ворот, вот только эту передачу в подкате сумел перехватить Бакер. 
    • Судья
      14'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Омар аль-Али из ОАЭ. Довольно непросто проходят стартовые минуты для рефери. Уже несколько раз он оказывался в эпицентре внимания. 
    • Угловой
      13'
      Два подряд угловых на левом фланге заработали футболисты сборной Бахрейна. Во время второй попытки последовал короткий розыгрыш, после которого Мархун выполнил слишком сильный навес к дальней штанге. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой аль-Асвад с правого фланга прострелил в центр на открытого Мархуна, а его выстрел с убойной позиции в последний момент заблокировал Роулс!
    • 11'
      Очень непросто даются австралийцам стартовые минуты этого поединка. Хозяева больше владеют мячом, однако подобраться к штрафной соперника пока крайне проблематично. 
    • 10'
      Чиркати из центральной части поля с правого фланга попытался выполнить диагональ в дальнюю часть штрафной соперника, а там внимательно сыграл Бенадди, выбивший снаряд за боковую. 
    • Офсайд
      9'
      По левому флангу выбрались в атаку австралийцы, Меткалф получил игровой снаряд и готов был рвануть вперёд, но его остановил свисток арбитра. В положение вне игры забрался игрок хозяев. 
    • 8'
      Рефери послушал своих помощников и оставил своё первоначальное решение в силе. Не получит сборная Бахрейна право на одиннадцатиметровый удар. Пожалуй, соглашусь с арбитром. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Досталось Мадану в предыдущем моменте. Оказывают помощь футболисту сборной Бахрейна, а в это время арбитр слушает своих помощников, которые сегодня отвечают за VAR. 
    • Судья
      6'
      СПОРНО! Сильный заброс последовал в штрафную хозяев. Райан вышел из ворот и выбил мяч, после чего грубо врезался коленом в спину Мадану. Рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!
    • 5'
      По левому флангу удалось футболистам сборной Бахрейна выбраться в атаку. Мархун пытался прорваться вперёд, но его уверенно сумел остановить Чиркати. 
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в матче заработали австралийцы на правом фланге. Бехич выполнил навес в центр штрафной, но с этой подачей гости уверенно справились и вынесли мяч от владений Лутфалла. 
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Неудачно гости вынесли мяч из своей штрафной на Чиркати, который с подбора пробил под перекладину. Лутфалла сыграл внимательно и перевёл снаряд на угловой!
    • 2'
      Футболисты сборной Австралии вышли на эту встречу в жёлтых футболках и зелёных трусах, бахрейнцы играют в красной форме. Ворота Райана в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче азиатской квалификации к Чемпионату Мира 2026, в котором сыграют сборные Австралии и Бахрейна. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Австралия 95.8% (113)
    X 3.4% (4)
    Бахрейн 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Бахрейн
    1.86
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    6.85
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    9.84
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия 0:0 Бахрейн

    Исход игры
    Австралия
    95.8% (113)
    Ничья
    3.4% (4)
    Бахрейн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    24.11% (27)
    Нет
    75.89% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Австралия
    49.2% (58)
    3:0 Австралия
    15.3% (18)
    2:1 Австралия
    12.7% (15)
    3:1 Австралия
    6.8% (8)
    1:0 Австралия
    4.2% (5)
    4:0 Австралия
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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