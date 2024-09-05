Тур: 1.
Ход матча
58'
69'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
11
Йенги
Кусини
23
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенги КусиниНападающий
-
23 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
-
12 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Дюк МитчеллНападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бакер СайедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Джафер СайидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Мозес ДжонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Али ХазааНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талаич Драган
История личных встреч
Австралия
Бахрейн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенги Кусини
|4 (1)
|0.57
|Макларен Джейми
|3
|0.43
|Дюк Митчелл
|2
|0.29
|Гудвин Крейг
|2
|0.29
|Суттар Гарри
|2
|0.29
|Бойл Мартин
|1
|0.14
|Таггарт Адам
|1
|0.14
|Боррьелло Брендон
|1
|0.14
|Хрустич Айдин
|1
|0.14
|Роулс Кай
|1
|0.14
|Айдэйл Джон
|1
|0.14
|Баккус Кенау
|1
|0.14
|Иранкунда Нестори
|1 (1)
|0.14
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакер Сайед
|2
|0.29
|Аль-Асвад Камиль
|1
|0.14
|Мадан Али
|1
|0.14
|Мархун Мохамед
|1
|0.14
|Абдулджаббар Махди
|1
|0.14
|Аль-Хумайдан Махди
|1
|0.14
|Аль Хатал Ибрагим
|1
|0.14
|Юсуф Абдулла
|1 (1)
|0.14
|Абдулатиф Исмаил
|1 (1)
|0.14
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баккус Кенау
|3
|0
|Дюк Митчелл
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Роулс Кай
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хаям Валид
|2
|0
|Аль-Хардан Мохаммед
|2
|0
|Адель Мохамед
|1
|0
|Мадан Али
|1
|0
|Аль-Шамсан Хамад
|1
|0
|Haram Али Абдулла
|1
|0
|Али Хазаа
|1
|0
Результаты матчей
Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бахрейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Австралия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бахрейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Австралия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бахрейн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
21%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
19%
4
40%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
2
20%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Палестина 5:0 Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ОАЭ - Бахрейн 1:1 Бахрейн - Йемен 0:0 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5
Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2
Результаты матчей
Австралия
Бахрейн
Точный счет
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Австралия
Бахрейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
33
15
33
15
15
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Китай
|Лэй У
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австралия 0:0 Бахрейн
Исход игры
Австралия
95.8% (113)
Ничья
3.4% (4)
Бахрейн
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
24.11% (27)
Нет
75.89% (85)
Популярный счёт
2:0 Австралия
49.2% (58)
3:0 Австралия
15.3% (18)
2:1 Австралия
12.7% (15)
3:1 Австралия
6.8% (8)
1:0 Австралия
4.2% (5)
4:0 Австралия
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!