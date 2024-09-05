Бехич получил игровой снаряд на левом фланге и выполнил кросс к дальнему углу вратарской, где Меткалф выиграл верховое единоборство и пробил головой точно в руки голкиперу.

Аль-Халаси получает жёлтую карточку в составе сборной Бахрейна. Иранкунда на правом фланге прокинул мяч себе на ход, а игрок гостей откровенно его движение заблокировал.

Стандарт на правом фланге заработали австралийцы. Гудвин выполнил перспективный навес к дальней штанге, откуда Чиркати в борьбе с защитником пробить по воротам так и не сумел.

Добавил активности своей команде свежий Иранкунда. По правому флангу он сейчас на высокой скорости рвался вперёд, однако его в последний момент сумел остановить Бенадди.

Двойная замена в составе сборной Бахрейна. Ушли с поля Махди и Мадан, а появились Хусаин и Аль Хатал.

Поменял атакующую линию Драган Талаич. Рассчитывает главный тренер сборной Бахрейна, что его команда сможет и победить в этом матче. Могут получить свой шанс в атаке гости.

Чиркати получает жёлтую карточку в составе сборной Австралии. Нарушил правила защитник хозяев против Мархуна, а затем зачем-то наступил ему на ногу. Думаю, VAR может и проверить этот момент на предмет удаления.

Задумчив у кромки поля Грэм Арнольд. Прекрасно понимает главный тренер австралийской сборной, что с каждой минутой гости всё насыщеннее будут выстраивать свои оборонительные редуты.

Махди в центральной части поля на левом фланге пытался получить мяч, но ему грубо рукой по лицу попал Чиркати. Небольшая потасовка возникла после этого момента, однако аль-Али удалось быстро всех успокоить.

VAR включился в работу и даже проверил момент с нарушением против Махди. Аль-Али довольно долго слушал своих помощников, а затем возобновил встречу. К монитору его приглашать не стали.

Очень грубо во втором тайме действуют футболисты. Меткалф получил мяч на чужой половине поля, а затем против него нарушил правила Харам. Арбитр по-прежнему обходится без карточек.

И вот она первая жёлтая карточка в нашем матче. Роулс наказан предупреждением в составе сборной Австралии. Мадан на высокой скорости по правому флангу рвался вперёд, а защитник хозяев снёс его с ног.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Австралии. Гудвин навесил к ближнему углу вратарской, но эту передачу в высоком прыжке перехватил Бенадди.

Без опасных моментов идёт у нас игра во второй половине встречи. Практически вся борьба проходит в центральной части поля, а вот ударов по воротам мы пока не наблюдаем.

Без замен обошлись главные тренеры команд в перерыве. Скучной получилась у нас первая половина встречи. Австралийцы владели инициативой, но опасных моментов у ворот гостей было мало.

Меткалф получил игровой снаряд в центральной части поля и пытался развернуться к воротам гостей, но ему грубо по ногам врезал Мадан. Арбитр снова решил обойтись без карточки.

По левому флангу выбрались в атаку австралийцы. Ирвайн получил мяч у края штрафной и навесил в центр вратарской, однако эту передачу спокойно перехватил Лутфалла.

Гудвин успел избавиться от мяча на левом фланге атаки, после чего ему жёстко влетел в ноги Эммануэль. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с защитником сборной Бахрейна.

Мадан по правому флангу отправил заброс на Махди, вот только скорости футболисту сборной Бахрейна не хватило, и игровой снаряд ускакал за лицевую. Впервые после перерыва выбрались в атаку гости.

Меткалф на чужой половине поля сыграл в подкате, но по мячу не попал, а въехал в ноги аль-Асфуру. Рефери находился рядом с эпизодом и сразу же дал свисток.

Продолжаются попытки австралийских футболистов найти брешь в обороне соперника. Бахрейнцы в защите пока практически идеальны, так что мяч крайне редко доходит до Лутфалла.

44' Махди вступил в прессинг на чужой половине поля, но немного не успел к эпизоду и нарушил правила против О'Нила. Важно футболистам сборной Бахрейна удержать такой результат до перерыва.

43' Великолепный момент упустил форвард сборной Австралии. Думаю гол, пропущенный в концовке тайма, мог бы и "подкосить" бахрейнцев, которые практически идеально действовали до перерыва.

42' НЕВЕРОЯТНО! Гудвин получил мяч у левого края штрафной и мощно прострелил вдоль ворот, Йенги остался один перед пустыми воротами, но отправил снаряд рядом с правой штангой!

40' Ирвайн получил мяч у левого угла штрафной и сильно прострелил к дальней штанге, Бойл уже был готов пробить по воротам с хорошей позиции, но эту передачу успел перехватить аль-Асфур.

39' Постепенно приближается у нас к логическому завершению первая половина встречи. Есть у меня такое ощущение, что австралийцы в концовке тайма попытаются добавить в активности.

38' Аут на левом фланге заработали гости. Аль-Халаси сильно выбросил мяч в ближнюю часть штрафной на Мархуна, который головой скинул снаряд в центр, однако эту передачу перехватил Роулс.

37' Йенги зацепился за мяч на чужой половине поля и по правому флангу готовился рвануть вперёд, но его руками на газон уронил аль-Халаси. Странно, что рефери зафиксировал нарушение именно со стороны австралийца.

35' Аль-Асвад оказался с мячом на правом фланге в центральной части поля и пытался на скорости продвинуться вперёд, но прокинуть снаряд мимо Бехича ему не удалось.

34' Продолжают футболисты сборной Бахрейна очень спокойно сдерживать своего соперника. Австралийцы большими силами перебрались на чужую половину поля, но найти брешь в обороне гостей пока не удаётся.

32' Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Австралии. Последовал короткий розыгрыш, после которого Гудвин ворвался в штрафную и прострелил в центр, а О'Нил с хорошей позиции пробил сильно выше цели.

31' Угловой на левом фланге заработали бахрейнцы. Аль-Асвад перспективно навесил в центр к линии вратарской, однако эту передачу в высоком прыжке перехватил Суттар.

30' Стандарт на левом фланге заработали футболисты сборной Бахрейна. Мархун выполнил кросс в центр штрафной, а там внимательно сыграл Йенги, выбивший снаряд за лицевую.

29' Аль-Асфур подхватил мяч у свое штрафной и пытался продвинуться вперёд, но его недозволенным приёмом остановил Меткалф. Рефери игру остановил, но карточку показывать не стал.

28' Продолжают футболисты сборной Австралии владеть мячом в центральной части поля. Темп матча очень низкий, поэтому вскрывать оборону гостей невероятно сложная задача.

27' Йенги зацепился за мяч на чужой половине поля, но развернуться лицом к воротам под прессингом сразу трёх соперников у него не получилось. Внимательно в обороне играют бахрейнцы.

26' Аль-Халаси с левого фланга отдал пас в центр к линии штрафной на Харама, который почему-то бить по воротам не стал, а решил просто сохранить владение для своей команды.

25' Суттар со своей половины поля выполнил перевод на правый фланг атаки, а вот Чиркати в простой ситуации игровой снаряд обработать не сумел. Ничего не получается в атаке у австралийцев.

24' Откровенно говоря, скучной получилась стартовая половина первого тайма. Практически нет опасных моментов в нашем матче, а вот борьбы в центре поля пока в достатке.

23' Йенги перехватил игровой снаряд в центральной части и на высокой скорости рванул вперёд, вот только футболист сборной Австралии далеко отпустил от себя мяч, чем и воспользовался Бенадди.

22' Эммануэль перехватил мяч на правом фланге обороны своей команды. после чего умело подставился под Бехича, который врезался ему в спину. Много остановок стало в нашем матче.

21' Чиркати классно разобрался на правом фланге в центре поля и готовился рвануть вперёд, но ему сзади на ногу наступил Мархун. Странно, что рефери обошёлся без карточки в этом моменте.

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. Очень достойно пока смотрятся бахрейнцы, которые не только думают об обороне, но и стараются проводить свои острые атаки.

19' В активный прессинг на чужой половине поля вступили бахрейнцы, вот только Махди немного свои силы не рассчитал и нарушил правила против Роулса. Рефери находился рядом и сразу же дал свисток.

18' Мархун шикарно разобрался в центральной части поля и выполнил перевод на правый фланг, где Харам пытался ворваться в штрафную, но его спокойно сумел остановить Суттар.

17' Руководит сборной Бахрейна Драган Талаич. Боснийский специалист довольно спокойно выглядит у кромки поля и наблюдает за игрой своих подопечных. Прекрасно он понимает, что его команде сегодня будет крайне непросто.

16' Бехич прорвался вперёд по левому флангу и прострелил в центр вратарской, Бенадди махнул мимо мяча, однако его подстраховал Мархун, успевший выбить игровой снаряд за боковую.

15' О'Нил из глубины отдал отличный пас к левому краю штрафной на Гудвина, который прострелил вдоль ворот, вот только эту передачу в подкате сумел перехватить Бакер.

14' Обслуживает сегодняшнюю встречу Омар аль-Али из ОАЭ. Довольно непросто проходят стартовые минуты для рефери. Уже несколько раз он оказывался в эпицентре внимания.

13' Два подряд угловых на левом фланге заработали футболисты сборной Бахрейна. Во время второй попытки последовал короткий розыгрыш, после которого Мархун выполнил слишком сильный навес к дальней штанге.

12' МОМЕНТ! Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой аль-Асвад с правого фланга прострелил в центр на открытого Мархуна, а его выстрел с убойной позиции в последний момент заблокировал Роулс!

11' Очень непросто даются австралийцам стартовые минуты этого поединка. Хозяева больше владеют мячом, однако подобраться к штрафной соперника пока крайне проблематично.

10' Чиркати из центральной части поля с правого фланга попытался выполнить диагональ в дальнюю часть штрафной соперника, а там внимательно сыграл Бенадди, выбивший снаряд за боковую.

9' По левому флангу выбрались в атаку австралийцы, Меткалф получил игровой снаряд и готов был рвануть вперёд, но его остановил свисток арбитра. В положение вне игры забрался игрок хозяев.

8' Рефери послушал своих помощников и оставил своё первоначальное решение в силе. Не получит сборная Бахрейна право на одиннадцатиметровый удар. Пожалуй, соглашусь с арбитром.

7' Досталось Мадану в предыдущем моменте. Оказывают помощь футболисту сборной Бахрейна, а в это время арбитр слушает своих помощников, которые сегодня отвечают за VAR.

6' СПОРНО! Сильный заброс последовал в штрафную хозяев. Райан вышел из ворот и выбил мяч, после чего грубо врезался коленом в спину Мадану. Рефери развёл руки в стороны, показывая, что пенальти не будет!

5' По левому флангу удалось футболистам сборной Бахрейна выбраться в атаку. Мархун пытался прорваться вперёд, но его уверенно сумел остановить Чиркати.

4' Первый угловой в матче заработали австралийцы на правом фланге. Бехич выполнил навес в центр штрафной, но с этой подачей гости уверенно справились и вынесли мяч от владений Лутфалла.

3' ОПАСНО! Неудачно гости вынесли мяч из своей штрафной на Чиркати, который с подбора пробил под перекладину. Лутфалла сыграл внимательно и перевёл снаряд на угловой!

2' Футболисты сборной Австралии вышли на эту встречу в жёлтых футболках и зелёных трусах, бахрейнцы играют в красной форме. Ворота Райана в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.