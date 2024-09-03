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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Австралия
FIFA #24
 
Позже
Бахрейн
FIFA #80
Прогнозы 63
Австралия 95.2% (60)
X 3.2% (2)
Бахрейн 1.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Бахрейн
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Австралия
Бахрейн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:2
АЧК
1:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 4 (1) 0.67
Макларен Джейми 3 0.5
Дюк Митчелл 2 0.33
Гудвин Крейг 2 0.33
Суттар Гарри 2 0.33
Бойл Мартин 1 0.17
Таггарт Адам 1 0.17
Боррьелло Брендон 1 0.17
Хрустич Айдин 1 0.17
Роулс Кай 1 0.17
Айдэйл Джон 1 0.17
Баккус Кенау 1 0.17
Иранкунда Нестори 1 (1) 0.17
Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакер Сайед 2 0.33
Аль-Асвад Камиль 1 0.17
Мадан Али 1 0.17
Мархун Мохамед 1 0.17
Абдулджаббар Махди 1 0.17
Аль-Хумайдан Махди 1 0.17
Аль Хатал Ибрагим 1 0.17
Юсуф Абдулла 1 (1) 0.17
Абдулатиф Исмаил 1 (1) 0.17

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккус Кенау 3 0
Дюк Митчелл 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Роулс Кай 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хаям Валид 2 0
Аль-Хардан Мохаммед 2 0
Адель Мохамед 1 0
Мадан Али 1 0
Аль-Шамсан Хамад 1 0
Haram Али Абдулла 1 0
Али Хазаа 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бахрейн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Австралия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бахрейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Австралия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бахрейн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
21%
3
43%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
19%
4
40%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
3
14%
3
30%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
2
20%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Австралия - Палестина 5:0 Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0
Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0
Бахрейн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ОАЭ - Бахрейн 1:1 Бахрейн - Йемен 0:0 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5
Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1 Бахрейн - Кувейт 1:1 Катар - Бахрейн 1:2

Результаты матчей

Австралия
Бахрейн

Точный счет

2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Австралия
Бахрейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
2
1
3.5
2
1
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
3
3
4.5
1
5
1
5
5.5

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Бахрейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 4 часа 49 минут.



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    • Прогнозы 63
    Австралия 95.2% (60)
    X 3.2% (2)
    Бахрейн 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Бахрейн
    14.50
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    Прогнозы на матч Австралия - Бахрейн

    Исход игры
    Австралия
    95.2% (60)
    Ничья
    3.2% (2)
    Бахрейн
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (25)
    Меньше
    58.33% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (18)
    Нет
    70% (42)
    Популярный счёт
    2:0 Австралия
    47.6% (30)
    2:1 Австралия
    19% (12)
    3:0 Австралия
    11.1% (7)
    3:1 Австралия
    6.3% (4)
    1:0 Австралия
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    4:0 Австралия
    3.2% (2)
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    Австралия
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