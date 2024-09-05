Не прочь японцы в конце тайма забить ещё один гол, чтобы сделать своё преимущество в счёте более весомым.

Каору Митома сделал доставку с левого фланга, однако китайский защитник в падении справился со своей задачей, выбил мяч.

Рицу Доан пробил примерно с линии штрафной площади - оказалась заблокирована его попытка.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! КАОРУ МИТОМА! Давили японцы в добавленное время и додавили. Примерно от правого угла чужой штрафной площади навесил Рицу Доан к противоположному краю вратарской, откуда Каору Митома головой с острого угла отправил мяч в ворота.

Угловой на правом фланге у сборной Японии. Такефуса Кубо навешивает, вратарь играет на выходе, и защитник китайцев выносит мяч.

Конец первого тайма. Промежуточный итог таков, что сборная Японии со счётом 2:0 ведёт у сборной Китая.

"Checking disallowed goal", - такая надпись сейчас на мониторе.

Проверка ВАР завершена. Определено, что мяч не пересёк линию ворот. Счёт остаётся 1:0.

Такуми Минамино нашёл пространство для удара почти с линии штрафной площадки и за малым низом не попал в ближний (правый) угол.

Такефуса Кубо пробил с шестнадцати метров по ещё не опустившемуся на газон мячу - с тем же результатом.

Ко Итакура в центральной трети поля приобнял сзади Жанга Юнинга, который в ответ отмахнулся локтем. Жёлтая карточка игроку китайской сборной.

Подача справа у японцев, борьба в штрафной площади китайцев, и вроде офсайд в конце концов обозначается.

Новая атака сборной Японии завершается тем, что Коки Матида с левого полуфланга безадресно катит мяч за пределы поля мимо дальней штанги.

Момент у сборной Японии! Каору Митома прострелил слева, и до ближней штанги на опережение ударил Хидемаса Морита, не попавший в ближний угол.

33' А где мяч? А мяч в руках Вана Да-Лэя. После прострела слева Рицу Доан пытался поразить ворота, но там рикошет был, а дальше Хидемаса Морита поборолся с соперником. Мяч в итоге юркнул в перчатки вратаря китайцев.

32' Неудачный подкат делает Ян Лю на левом фланге обороны, но не оказывает это негативного влияния на защитные действия сборной Китая.

31' Заброс у китайцев со штрафного удара с правой стороны, верховая борьба, и мяч уходит за лицевую линию от атаковавшей команды.

30' Уэда Аясе нарушил правила недалеко от чужих ворот. Фол зафиксирован в отношении Тайаса Браунинга.

29' Новый этап начался в Азиатской отборочной зоне - третий по счёту. Там сложная система с постепенным отсеиванием команд.

28' Подачу с левого фланга делают хозяева, Чжу Чэньцзэ выносит мяч в падении, и рукой себе подыгрывает Такуми Минамино.

27' У сборной Японии команда более именитая, чем у сборной Китая. Ряд японских футболистов играет в серьёзных европейских национальных чемпионатах.

26' Рицу Доан с правой стороны сделал передачу к 11-метровой отметке на Уэду Аясэ, который ногой подкорректировал мяч гораздо левее створа.

25' Рицу Доану не удалось доставить мяч с правого фланга в чужую штрафную площадь, однако рикошет вернул мяч обратно к нему же.