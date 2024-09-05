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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Япония
FIFA #18
2:0
Перерыв
Китай
FIFA #87
0'
1:0
12' Гол
Эндо Ватару
18' Желтая карточка
Ян Цзэсян
39' Желтая карточка
Жанг Юнинг
2:0
45' Гол
Митома Каору

Ход матча

12'
Эндо Ватару
1:0
18'
 
Ян Цзэсян
39'
 
Жанг Юнинг
45'
Митома Каору
2:0
Прогнозы 118
Япония 94.1% (111)
X 3.4% (4)
Китай 2.5% (3)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Судзуки
Дзион
3
Танигути
Сёго
4
Итакура
Ко
16
Матида
Коки
10
Доан
Рицу
7
Митома
Каору
5
Морита
Хидемаса
6
Эндо
Ватару
20
Кубо
Такефуса
8
Минамино
Такуми
9
Уэда
Аясэ
14
Ван
Да-Лэй
15
Ян
Цзэсян
2
Браунинг
Тайас
5
Чжу
Чэньцзе
19
Лю
Ян
16
Цзян
Шэнлон
21
Ли
Юаньи
20
Се
Вэньфэн
10
Хаоян
Сюй
7
Лэй
У
9
Жанг
Юнинг
Япония
3-4-2-1
Китай
4-3-1-2

История личных встреч

Япония
Китай

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

ЧВА
0:0
ЧМКА3ЙР
2:0
ЧМКА3ЙР
0:1
ЧВА
1:2
ЧВА
2:1
ЧВА
1:1
ММ
3:3
ЧВА
0:0
EACP
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 6 1
Доан Рицу 3 0.5
Огава Коки 2 0.33
Накамура Кейто 2 0.33
Эндо Ватару 1 0.17
Минамино Такуми 1 0.17
Камада Даити 1 0.17
Кубо Такефуса 1 0.17
Сугавара Юкинари 1 0.17
Танака Ао 1 0.17
Хосоя Мао 1 0.17
Сома Юки 1 (1) 0.17
Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.71
Шангуань Ван 1 0.14
Вэй Ши-Хао 1 0.14
Жанг Юнинг 1 0.14
Фернандиньо V 1 (1) 0.14

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Камада Даити 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0
Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лэй У 2 0
Ян Цзэсян 2 0
Ли Юаньи 0 1
Йеннарис Никлас 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Шангуань Ван 1 0
У Си 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Гао Тиануй 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Цзян Шэнлон 1 0
Ван Чжэньао 1 0
Фан Хао 1 0
Се Вэньфэн 1 0
Байхеламу Абудувайли 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Япония
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Китай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Сирия 5:0 Мьянма - Япония 0:5 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1
Китай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2
Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0

Результаты матчей

Япония
Китай

Точный счет

5:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:5
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:5
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Япония
Китай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
1
2.5
1
5
4
1
3.5
1
5
4
1
4.5

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Япония
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бахрейн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Австралия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Китай
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Япония
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Австралия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Бахрейн
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Австралия
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Япония
 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Китай
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Промежуточный итог таков, что сборная Японии со счётом 2:0 ведёт у сборной Китая.
  • Угловой
    45'
    Угловой на правом фланге у сборной Японии. Такефуса Кубо навешивает, вратарь играет на выходе, и защитник китайцев выносит мяч.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! КАОРУ МИТОМА!
    Давили японцы в добавленное время и додавили. Примерно от правого угла чужой штрафной площади навесил Рицу Доан к противоположному краю вратарской, откуда Каору Митома головой с острого угла отправил мяч в ворота.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты к первому тайму.
  • 45'
    Рицу Доан пробил примерно с линии штрафной площади - оказалась заблокирована его попытка.
  • 45'
    Каору Митома сделал доставку с левого фланга, однако китайский защитник в падении справился со своей задачей, выбил мяч.
  • 44'
    Не прочь японцы в конце тайма забить ещё один гол, чтобы сделать своё преимущество в счёте более весомым.
  • Опасный момент
    43'
    Момент у сборной Японии! Каору Митома прострелил слева, и до ближней штанги на опережение ударил Хидемаса Морита, не попавший в ближний угол.
  • 42'
    Новая атака сборной Японии завершается тем, что Коки Матида с левого полуфланга безадресно катит мяч за пределы поля мимо дальней штанги.
  • Офсайд
    41'
    Подача справа у японцев, борьба в штрафной площади китайцев, и вроде офсайд в конце концов обозначается.
  • Желтая карточка
    39'
    Ко Итакура в центральной трети поля приобнял сзади Жанга Юнинга, который в ответ отмахнулся локтем. Жёлтая карточка игроку китайской сборной.
  • Опасный момент
    38'
    Такефуса Кубо пробил с шестнадцати метров по ещё не опустившемуся на газон мячу - с тем же результатом.
  • Опасный момент
    36'
    Такуми Минамино нашёл пространство для удара почти с линии штрафной площадки и за малым низом не попал в ближний (правый) угол.
  • Судья
    35'
    Проверка ВАР завершена. Определено, что мяч не пересёк линию ворот. Счёт остаётся 1:0.
  • Видеоповтор
    34'
    "Checking disallowed goal", - такая надпись сейчас на мониторе.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      33'
      А где мяч? А мяч в руках Вана Да-Лэя. После прострела слева Рицу Доан пытался поразить ворота, но там рикошет был, а дальше Хидемаса Морита поборолся с соперником. Мяч в итоге юркнул в перчатки вратаря китайцев.
    • 32'
      Неудачный подкат делает Ян Лю на левом фланге обороны, но не оказывает это негативного влияния на защитные действия сборной Китая.
    • 31'
      Заброс у китайцев со штрафного удара с правой стороны, верховая борьба, и мяч уходит за лицевую линию от атаковавшей команды.
    • Фол, нарушение
      30'
      Уэда Аясе нарушил правила недалеко от чужих ворот. Фол зафиксирован в отношении Тайаса Браунинга.
    • 29'
      Новый этап начался в Азиатской отборочной зоне - третий по счёту. Там сложная система с постепенным отсеиванием команд.
    • Фол, нарушение
      28'
      Подачу с левого фланга делают хозяева, Чжу Чэньцзэ выносит мяч в падении, и рукой себе подыгрывает Такуми Минамино.
    • 27'
      У сборной Японии команда более именитая, чем у сборной Китая. Ряд японских футболистов играет в серьёзных европейских национальных чемпионатах.
    • 26'
      Рицу Доан с правой стороны сделал передачу к 11-метровой отметке на Уэду Аясэ, который ногой подкорректировал мяч гораздо левее створа.
    • 25'
      Рицу Доану не удалось доставить мяч с правого фланга в чужую штрафную площадь, однако рикошет вернул мяч обратно к нему же.
    • 24'
      Такефуса Кубо на правом крыле атаки хозяев вошёл в штрафную площадь и выполнил закидушку в перчатки Вана Да-Лэя.
    • 23'
      67 процентов игрового времени владеет мячом сборная Японии. 33 процента игрового времени владеет мячом сборная Китая.
    • 22'
      Жанг Юнинг отметился дальним ударом по воротам японской сборной. Точнее, мимо ворот японской сборной.
    • Фол, нарушение
      22'
      Каору Митома нарушил правила в левой зоне атаки сборной Японии, где уронил на газон китайского защитника Яна Цзэсяна.
    • 20'
      Каору Митома набросил мяч с левого фланга, а Такуми Минамино слишком высоко подбросил его головой, поэтому получился удар значительно выше створа.
    • 19'
      Такефуса Кубо осуществил подачу с обозначенного штрафного удара, и не возникло опасного момента у "самураев", а на подборе в центре поля вновь японцы.
    • Желтая карточка
      18'
      Жёлтая карточка в руках главного арбитра встречи. И показана она Яну Цзэсяну. На левом фланге нападения штрафной для японцев заработал Такуми Минамино.
    • Офсайд
      17'
      Второй темп пошёл у китайцев после их углового, и оказался в офсайде на правом полуфланге Чжу Чэньцзэ, чей удар был заблокирован (или же это была поперечная передача).
    • Угловой
      16'
      Есть доставка в штрафную площадь японской сборной, откуда Рицу Доан неловко свечкой выбивает мяч на угловой.
    • 15'
      Китайцы пока не могут ответить на пропущенный мяч, нужно им собраться для этого.
    • 13'
      Можно сказать, выжала сборная Японии этот гол из своего территориального преимущества.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ВАТАРУ ЭНДО!
      Япония открывает счёт в матче! Пошла высокая подача слева с углового, и капитан хозяев, оставшийся абсолютно неприкрытым в чужой штрафной площади, головой послал мяч в ближний угол. Ватару Эндо - автор забитого гола. Результативный пас на счету Такефусы Кубо.
    • Опасный момент
      11'
      Такефусо Кубо выполнил заброс с правого фланга, и пробил головой Рицу Доан, но Ван Да-Лэй совершил сэйв и переправил мяч на угловой.
    • 10'
      Японцы владеют неким территориальным преимуществом, но пока что не могут воплотить его в нечто действительно ценное.
    • 9'
      Каору Митома с левого полуфланга исхитрился выполнить подачу в центр на Аясэ Уэду, однако мяч забрал Ван Да-Лэй.
    • 7'
      Каору Митома на левом фланге в атаки сохранил мяч в пределах поля (или же нет), а доставку к чужим воротам всё равно исполнил безадресную.
    • Фол, нарушение
      7'
      Се Вэньфэн отметился нарушением правил, подбив по ноге Коки Матиды, который уже вынес мяч высоко и далеко.
    • Судья
      6'
      Се Вэньфэн стремился вперёд по правому флангу, а Коки Матида толкнул его, и тот упал на газон, но арбитр не зафиксировал нарушение правил.
    • Фол, нарушение
      5'
      Ли Юаньи уронили на фланге в центральной трети поля. Небольшой фол со стороны японцев. Без жёлтой карточки.
    • 3'
      Японцы владеют мячом в середине поля. Китайцы выстроились на своей половине поля, чтобы успешно противостоять позиционному нападению оппонентов.
    • 2'
      Сборная Японии играет в полностью тёмной форме с синим оттенком, а у сборной Китая белые футболки и серые трусы (или шорты).
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Начало матча пока задерживается.
    • Приветствуем всех любителей футбола! В отборочном матче к чемпионату мира 2026 года в квалификационной азиатской зоне между собой сыграют сборные Японии и Китая. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.  
    • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Япония 94.1% (111)
    X 3.4% (4)
    Китай 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Китай
    1.12
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    8.83
    78.37
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония 2:0 Китай

    Исход игры
    Япония
    94.1% (111)
    Ничья
    3.4% (4)
    Китай
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    43.24% (48)
    Нет
    56.76% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Япония
    37.3% (44)
    2:1 Япония
    27.1% (32)
    3:1 Япония
    7.6% (9)
    3:0 Япония
    7.6% (9)
    1:0 Япония
    6.8% (8)
    1:2 Китай
    2.5% (3)
    4:0 Япония
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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