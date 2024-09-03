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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Япония
FIFA #18
 
Позже
Китай
FIFA #87
Прогнозы 60
Япония 93.3% (56)
X 3.3% (2)
Китай 3.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Китай
1.19
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12.00
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6.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Китай

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

История матчей

ЧВА
0:0
ЧМКА3ЙР
2:0
ЧМКА3ЙР
0:1
ЧВА
1:2
ЧВА
2:1
ЧВА
1:1
ММ
3:3
ЧВА
0:0
EACP
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 6 1.2
Доан Рицу 3 0.6
Огава Коки 2 0.4
Накамура Кейто 2 0.4
Минамино Такуми 1 0.2
Камада Даити 1 0.2
Кубо Такефуса 1 0.2
Сугавара Юкинари 1 0.2
Танака Ао 1 0.2
Хосоя Мао 1 0.2
Сома Юки 1 (1) 0.2
Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.83
Шангуань Ван 1 0.17
Вэй Ши-Хао 1 0.17
Жанг Юнинг 1 0.17
Фернандиньо V 1 (1) 0.17

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Камада Даити 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0
Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лэй У 2 0
Ли Юаньи 0 1
Йеннарис Никлас 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Шангуань Ван 1 0
У Си 1 0
Ян Цзэсян 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Гао Тиануй 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Цзян Шэнлон 1 0
Ван Чжэньао 1 0
Фан Хао 1 0
Се Вэньфэн 1 0
Байхеламу Абудувайли 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Япония
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Китай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Сирия 5:0 Мьянма - Япония 0:5 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1
Китай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2
Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0

Результаты матчей

Япония
Китай

Точный счет

5:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:5
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:5
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Япония
Китай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
1
2.5
1
5
4
1
3.5
1
5
4
1
4.5

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда И В Н П Г О
1.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Китай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 5 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 60
    Япония 93.3% (56)
    X 3.3% (2)
    Китай 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Китай
    1.19
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    12.00
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    6.00
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    Прогнозы на матч Япония - Китай

    Исход игры
    Япония
    93.3% (56)
    Ничья
    3.3% (2)
    Китай
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (31)
    Нет
    45.61% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    35% (21)
    2:0 Япония
    26.7% (16)
    3:1 Япония
    10% (6)
    1:0 Япония
    8.3% (5)
    3:0 Япония
    6.7% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    1:2 Китай
    3.3% (2)
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    Япония
    Китай
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