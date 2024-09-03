Тур: 1.
История личных встреч
Япония
Китай
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Среднее время на гол
64
72
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|6
|1.2
|Доан Рицу
|3
|0.6
|Огава Коки
|2
|0.4
|Накамура Кейто
|2
|0.4
|Минамино Такуми
|1
|0.2
|Камада Даити
|1
|0.2
|Кубо Такефуса
|1
|0.2
|Сугавара Юкинари
|1
|0.2
|Танака Ао
|1
|0.2
|Хосоя Мао
|1
|0.2
|Сома Юки
|1 (1)
|0.2
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|5
|0.83
|Шангуань Ван
|1
|0.17
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.17
|Жанг Юнинг
|1
|0.17
|Фернандиньо V
|1 (1)
|0.17
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Маэда Дайдзэн
|1
|0
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лэй У
|2
|0
|Ли Юаньи
|0
|1
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Ян Цзэсян
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|Гао Тиануй
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Цзян Шэнлон
|1
|0
|Ван Чжэньао
|1
|0
|Фан Хао
|1
|0
|Се Вэньфэн
|1
|0
|Байхеламу Абудувайли
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Япония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Япония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
5
Япония
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Китай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Сирия 5:0 Мьянма - Япония 0:5 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1
Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1
Китай
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2
Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0
Результаты матчей
Япония
Китай
Точный счет
5:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:5
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:5
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Япония
Китай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
41
15
41
15
41
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Китай
|Лэй У
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|3
Прогнозы на матч Япония - Китай
Исход игры
Япония
93.3% (56)
Ничья
3.3% (2)
Китай
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (34)
Меньше
40.35% (23)
Обе команды забьют
Да
54.39% (31)
Нет
45.61% (26)
Популярный счёт
2:1 Япония
35% (21)
2:0 Япония
26.7% (16)
3:1 Япония
10% (6)
1:0 Япония
8.3% (5)
3:0 Япония
6.7% (4)
1:1 Ничья
3.3% (2)
1:2 Китай
3.3% (2)
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