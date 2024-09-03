Тур: 1.
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История личных встреч
Узбекистан
КНДР
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.17
Среднее время на гол
45
540
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3
|0.5
|Урунов Остон
|3
|0.5
|Шукуров Отабек
|2
|0.33
|Сергеев Игорь
|1
|0.17
|Ашурматов Рустам
|1
|0.17
|Эркинов Хожимат
|1
|0.17
|Аликулов Хусниддин
|1
|0.17
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.17
КНДР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон Иль Гван
|4
|0.8
|Jo-Guk Ri
|3 (1)
|0.6
|Хан Кван-Сон
|1
|0.2
|Ри Хён Чжин
|1
|0.2
|Ри Иль-Сонг
|1
|0.2
|Чхве Чу Сон
|1 (1)
|0.2
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайфиев Фаррух
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
КНДР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чан Кук Чхоль
|1
|0
|Ри Ун-Чхоль
|1
|0
|Ким Джу-Сонг
|1
|0
|Кан Кук Чхоль
|1
|0
|Ким Кук-Бом
|1
|0
|Ри Иль-Сонг
|1
|0
|Чоу Ок Чхоль
|1
|0
|Jo-Guk Ri
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
КНДР
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Узбекистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
КНДР
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2
Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2
КНДР
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 Япония - КНДР 1:0
Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0 Ливан - КНДР 4:1 КНДР - Катар 0:6 Саудовская Аравия - КНДР 4:0 Тайвань - КНДР 0:2
Результаты матчей
Узбекистан
КНДР
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
1:6
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
КНДР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
51
23
33
23
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Китай
|Лэй У
|5
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|5
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
|Саудовская Аравия
|Аль-Булаихи Али
|3
Прогнозы на матч Узбекистан - КНДР
Исход игры
Узбекистан
86.2% (50)
Ничья
8.6% (5)
КНДР
5.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
58.18% (32)
Нет
41.82% (23)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан
37.9% (22)
2:0 Узбекистан
24.1% (14)
1:0 Узбекистан
13.8% (8)
1:1 Ничья
8.6% (5)
3:1 Узбекистан
6.9% (4)
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