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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 1.
Узбекистан
FIFA #61
 
Позже
КНДР
FIFA #110
Прогнозы 57
Узбекистан 86% (49)
X 8.8% (5)
КНДР 5.3% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан
КНДР

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
4:0
ТМС
2:0
ЧМ2АК2Р
3:1
ЧМ2АК2Р
4:2
АЧК
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:1
ТМС
0:0
КК
2:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.17

Среднее время на гол

45
540

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 0.5
Урунов Остон 3 0.5
Шукуров Отабек 2 0.33
Сергеев Игорь 1 0.17
Ашурматов Рустам 1 0.17
Эркинов Хожимат 1 0.17
Аликулов Хусниддин 1 0.17
Насруллаев Шерзод 1 0.17
КНДР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон Иль Гван 4 0.8
Jo-Guk Ri 3 (1) 0.6
Хан Кван-Сон 1 0.2
Ри Хён Чжин 1 0.2
Ри Иль-Сонг 1 0.2
Чхве Чу Сон 1 (1) 0.2

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайфиев Фаррух 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
КНДР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чан Кук Чхоль 1 0
Ри Ун-Чхоль 1 0
Ким Джу-Сонг 1 0
Кан Кук Чхоль 1 0
Ким Кук-Бом 1 0
Ри Иль-Сонг 1 0
Чоу Ок Чхоль 1 0
Jo-Guk Ri 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
КНДР
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Узбекистан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Узбекистан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
КНДР
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2
Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2
КНДР
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 Япония - КНДР 1:0
Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0 Ливан - КНДР 4:1 КНДР - Катар 0:6 Саудовская Аравия - КНДР 4:0 Тайвань - КНДР 0:2

Результаты матчей

Узбекистан
КНДР

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
1:6
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
КНДР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
5
1
1.5
2
3
3
3
2.5
2
3

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Китай Лэй У 5
Иордания Аль-Тамари Мусса 5
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Саудовская Аравия Аль-Булаихи Али 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - КНДР от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Узбекистан 86% (49)
    X 8.8% (5)
    КНДР 5.3% (3)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Узбекистан - КНДР

    Исход игры
    Узбекистан
    86.2% (50)
    Ничья
    8.6% (5)
    КНДР
    5.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (32)
    Нет
    41.82% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    37.9% (22)
    2:0 Узбекистан
    24.1% (14)
    1:0 Узбекистан
    13.8% (8)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
    3:1 Узбекистан
    6.9% (4)
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    Узбекистан
    КНДР
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