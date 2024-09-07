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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 9.
Алания
 
Позже
Сочи
Прогнозы 113
Алания 23.9% (27)
X 26.5% (30)
Сочи 49.6% (56)
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Ничья
Сочи
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Алания
Сочи

История личных встреч

Алания
Сочи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВДЗЮ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 2 0.25
Гаглоев Тарас 2 0.25
Нафиков Виктор 1 0.13
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.38
Барт Руслан 3 0.38
Писарский Владимир 3 0.38
Кожемякин Олег 2 0.25
Гуарирапа Сауль 1 0.13
Марсело Алвеш 1 (1) 0.13

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 3 1
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Татаев Алексей 2 0
Абдоков Нури 2 0
Тарба Заур 2 0
Чочиев Алан 1 0
Бага Алан 1 0
Долгов Павел 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заика Кирилл 2 1
Крамарич Мартин 3 0
Марсело Алвеш 3 0
Начо Сааведра 3 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
6
Алания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сочи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1
СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1
Сочи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1
Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0

Результаты матчей

Алания
Сочи

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Алания
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 9 5 3 1 15 - 7 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
4.
Сочи
 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
5.
Чайка
 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7.
Ротор
 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Сокол
 Заявка 8 2 5 1 6 - 5 11
10.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
Шинник
 1:0 Заявка 9 2 3 4 3 - 7 9
13.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 6 - 6 8
14.
Алания
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16.
Уфа
 0:1 Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
2.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Шинник
 1:0 Заявка 6 2 1 3 2 - 5 7
11.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
13.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Чайка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
8.
Уфа
 0:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
9.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
16.
Шинник
 1:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 4
Сочи Крамарич Мартин 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Урал Бегич Сильвие 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В одном из самых интересных поединков игрового дня в рамках Первой лиги России нас ждет противостояние "Алании" и "Сочи". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 113
Алания 23.9% (27)
X 26.5% (30)
Сочи 49.6% (56)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Алания
Ничья
Сочи
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания - Сочи

Исход игры
Алания
23.5% (27)
Ничья
26.1% (30)
Сочи
50.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Сочи
30.4% (35)
1:1 Ничья
20.9% (24)
0:1 Сочи
13.9% (16)
2:1 Алания
11.3% (13)
1:0 Алания
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:3 Сочи
2.6% (3)
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Алания
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