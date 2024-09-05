Тур: 9.
История личных встреч
Алания
Сочи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|2
|0.25
|Гаглоев Тарас
|2
|0.25
|Нафиков Виктор
|1
|0.13
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.38
|Барт Руслан
|3
|0.38
|Писарский Владимир
|3
|0.38
|Кожемякин Олег
|2
|0.25
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.13
|Марсело Алвеш
|1 (1)
|0.13
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|3
|1
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Татаев Алексей
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Тарба Заур
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Бага Алан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заика Кирилл
|2
|1
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Марсело Алвеш
|3
|0
|Начо Сааведра
|3
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сочи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
6
Алания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сочи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1
СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1
Сочи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1
Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0
Результаты матчей
Алания
Сочи
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Алания
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
44
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|6 - 5
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|4
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
Прогнозы на матч Алания - Сочи
Исход игры
Алания
35.2% (19)
Ничья
33.3% (18)
Сочи
31.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
75% (39)
Нет
25% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.1% (13)
1:2 Сочи
18.5% (10)
2:1 Алания
16.7% (9)
1:0 Алания
14.8% (8)
2:2 Ничья
7.4% (4)
0:1 Сочи
7.4% (4)
2:3 Сочи
3.7% (2)
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