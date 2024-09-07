Тур: 9.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
История личных встреч
Урал
Ротор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
77
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.33
|Ионов Алексей
|1
|0.11
|Эрик Бикфалви
|1
|0.11
|Бегич Сильвие
|1
|0.11
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.11
|Каштанов Алексей
|1
|0.11
|Железнов Юрий
|1
|0.11
|Ишков Илья
|1
|0.11
|Секулич Мартин
|1
|0.11
|Воронов Максим
|1
|0.11
|Итало VI
|1
|0.11
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.11
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.33
|Шумских Алексей
|1
|0.11
|Кухарчук Илья
|1
|0.11
|Болотов Евгений
|1
|0.11
|Таликин Дамир
|1
|0.11
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Аюпов Тимур
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Секулич Мартин
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Мальцев Михаил
|0
|1
|Шумских Алексей
|1
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Урал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
3
43%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2
Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Ротор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1
Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3
Результаты матчей
Урал
Ротор
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Урал
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
62
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|7.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|6 - 5
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|4
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Ротор
Исход игры
Урал
86.8% (105)
Ничья
12.4% (15)
Ротор
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
1:0 Урал
31.4% (38)
2:1 Урал
31.4% (38)
2:0 Урал
16.5% (20)
1:1 Ничья
9.9% (12)
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