Егорычев теперь уже сместился на левый фланг, Андрей получил мяч от Железнова, но далее обыграть Швецова и войти в штрафную площадь не получилось.

Железнов с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, защитники "Ротора" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч.

Касимов вместе с партнёрами по команде провёл неплохую атаку по правой половине поля, в завершении эпизода Тимур выполнил передачу на ближний угол вратарской, Бегич неплохо сыграл в обороне и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Мальцев теперь уже вместе с Плотниковым разогнали атаку по правому флангу, Никита в завершении эпизода выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч.

Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч.

Плотников при развитии атаки по правому флангу выполнил заброс на ход Касимову к лицевой линии поля, Гогличидзе грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Чагров немного решил поиграть на нервах болельщиков "Ротора" на правом углу штрафной площади, едва голкипер не поскользнулся при обработке мяча, но всё же Никита сыграл без грубых ошибок и спокойно выбил мяч к центру поля.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс к радиусу штрафной площади "Ротора", Мальцев не смог добраться до мяча под давлением соперника, Арапов в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Железнов получил по ногам у бровки в центре поля, но Юрий Карпов показал, что будет только аут в пользу "Урала".

Тюрин разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Мальцев не смог вновь добраться до мяча.

Из аута Прищепа вбросил мяч на ближний угол штрафной площади с левого фланга, Шумских зацепился за мяч и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Урала", а затем слабо полетел точно в руки Арапову.

Гогличидзе при развитии атаки по левому флангу сделал головой скидку на ход Железнову, Юрий забрался в небольшой офсайд.

Болотов с правого фланга выполнил безадресную передачу на ближний угол штрафной площади под давлением соперника, защитники "Урала" в итоге в очередной раз спокойно перехватили мяч.

Агеев слишком медленно развивал атаку по центру, Михаил передержал мяч и в и тоге ожидаемо потерял мяч.

Егорычев не увидел открывание Ионова на правом фланге при развитии атаки по центру, а передача в центр к линии штрафной площади у Андрея на Бикфалви не прошла.

23' С правого фланга Ионов выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Егорычев под давлением соперника смог сделать скидку чуть назад к линии штрафной на Маргасова, Тимофей в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

22' Из глубины поля последовал заброс на ход Тюрину по левой половине поля, Маргасов опередил соперника и на этот раз выполнил точную передачу назад на Арапова.

21' Аюпов попытался разогнать атаку по левой половине поля на этот раз, "Ротор" продолжает очень плотно играть в обороне, мяч был выбит в аут.

20' Против Гогличидзе теперь уже были нарушены правила в центре поля. Игроки "Урала" также быстро разыграли стандарт.

19' Бикфалви в центре поля нарушил правила против Семёнова. Игроки "Ротора" достаточно быстро разыграли стандарт.

18' Железнов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

17' Сунгатулин и Маргасов разогнали атаку по правому флангу, далее последовала передача на ход Ионову к угловому флажку, Алексей под давлением Прищепы заработал угловой для своей команды.

16' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади, Бикфалви под давлением соперника зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

15' Маргасов и Арапов немного поиграли на нервах фанатов "Урала", Тимофей не глядя сделал передачу назад в центр штрафной площади, Арапов наоборот поднялся ближе к центру поля, пришлось Дмитрию пробежаться, чтобы в итоге совсем не оконфузиться.