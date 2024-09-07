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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 9.
Урал
0:0
Первый тайм: 37'
Ротор
0'
Прогнозы 121
Урал 86.8% (105)
X 12.4% (15)
Ротор 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ротор

История личных встреч

Урал
Ротор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.33
Ионов Алексей 1 0.11
Эрик Бикфалви 1 0.11
Бегич Сильвие 1 0.11
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.11
Каштанов Алексей 1 0.11
Железнов Юрий 1 0.11
Ишков Илья 1 0.11
Секулич Мартин 1 0.11
Воронов Максим 1 0.11
Итало VI 1 0.11
Мишкич Даниел 1 (1) 0.11
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.33
Шумских Алексей 1 0.11
Кухарчук Илья 1 0.11
Болотов Евгений 1 0.11
Таликин Дамир 1 0.11

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Секулич Мартин 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Шумских Алексей 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Урал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
3
43%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2
Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Ротор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1
Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3

Результаты матчей

Урал
Ротор

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Урал
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 0:0 Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
4.
Сочи
 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
5.
Чайка
 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7.
Ротор
 0:0 Заявка 9 3 4 2 7 - 5 13
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Сокол
 Заявка 8 2 5 1 6 - 5 11
10.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 6 - 6 8
13.
Алания
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
16.
Шинник
 Заявка 8 1 3 4 2 - 7 6
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
2.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
12.
Ротор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Чайка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Урал
 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
16.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 4
Сочи Крамарич Мартин 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 5
Алания Плиев Константин 1 3
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Сочи Крамарич Мартин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Чагров немного решил поиграть на нервах болельщиков "Ротора" на правом углу штрафной площади, едва голкипер не поскользнулся при обработке мяча, но всё же Никита сыграл без грубых ошибок и спокойно выбил мяч к центру поля. 
  • 37'
    Плотников при развитии атаки по правому флангу выполнил заброс на ход Касимову к лицевой линии поля, Гогличидзе грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 36'
    Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ротора" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
  • 35'
    Мальцев теперь уже вместе с Плотниковым разогнали атаку по правому флангу, Никита в завершении эпизода выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 34'
    Касимов вместе с партнёрами по команде провёл неплохую атаку по правой половине поля, в завершении эпизода Тимур выполнил передачу на ближний угол вратарской, Бегич неплохо сыграл в обороне и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • 33'
    Железнов с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, защитники "Ротора" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • 32'
    Егорычев теперь уже сместился на левый фланг, Андрей получил мяч от Железнова, но далее обыграть Швецова и войти в штрафную площадь не получилось. 
  • 31'
    Егорычев не увидел открывание Ионова на правом фланге при развитии атаки по центру, а передача в центр к линии штрафной площади у Андрея на Бикфалви не прошла. 
  • 30'
    Агеев слишком медленно развивал атаку по центру, Михаил передержал мяч и в и тоге ожидаемо потерял мяч. 
  • 29'
    Болотов с правого фланга выполнил безадресную передачу на ближний угол штрафной площади под давлением соперника, защитники "Урала" в итоге в очередной раз спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    28'
    Гогличидзе при развитии атаки по левому флангу сделал головой скидку на ход Железнову, Юрий забрался в небольшой офсайд. 
  • 27'
    Из аута Прищепа вбросил мяч на ближний угол штрафной площади с левого фланга, Шумских зацепился за мяч и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Урала", а затем слабо полетел точно в руки Арапову. 
  • 26'
    Тюрин разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Мальцев не смог вновь добраться до мяча. 
  • Судья
    25'
    Железнов получил по ногам у бровки в центре поля, но Юрий Карпов показал, что будет только аут в пользу "Урала". 
  • 24'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс к радиусу штрафной площади "Ротора", Мальцев не смог добраться до мяча под давлением соперника, Арапов в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
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    • 23'
      С правого фланга Ионов выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Егорычев под давлением соперника смог сделать скидку чуть назад к линии штрафной на Маргасова, Тимофей в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 22'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Тюрину по левой половине поля, Маргасов опередил соперника и на этот раз выполнил точную передачу назад на Арапова. 
    • 21'
      Аюпов попытался разогнать атаку по левой половине поля на этот раз, "Ротор" продолжает очень плотно играть в обороне, мяч был выбит в аут. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Против Гогличидзе теперь уже были нарушены правила в центре поля. Игроки "Урала" также быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Бикфалви в центре поля нарушил правила против Семёнова. Игроки "Ротора" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      18'
      Железнов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Бикфалви головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 17'
      Сунгатулин и Маргасов разогнали атаку по правому флангу, далее последовала передача на ход Ионову к угловому флажку, Алексей под давлением Прищепы заработал угловой для своей команды. 
    • 16'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади, Бикфалви под давлением соперника зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      15'
      Маргасов и Арапов немного поиграли на нервах фанатов "Урала", Тимофей не глядя сделал передачу назад в центр штрафной площади, Арапов наоборот поднялся ближе к центру поля, пришлось Дмитрию пробежаться, чтобы в итоге совсем не оконфузиться. 
    • 14'
      Железнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви под давлением соперника не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • 13'
      Егорычев попытался разогнать атаку по правой половине поля, но в окружении соперников у Андрея в итоге не прошла передача на ближний угол штрафной площади. 
    • Угловой
      12'
      Мальцев с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 11'
      Тюрин совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел защитника "Урала" и ушёл на угловой. 
    • 10'
      Денис Бояринцев уже получил небольшое предупреждение от Владимира Сивкова, очень эмоционально себя ведёт наставник "Ротора". 
    • 9'
      Гогличидзе разогнал атаку по левому флангу, но затем Лео сыграл неудачно под давлением соперника и в итоге потерял мяч. 
    • 8'
      Теперь уже последовал заброс на ход Агееву по правому флангу, Михаил под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • 7'
      Тюрин с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 6'
      Железнов совершил проход по левой половине поля и затем Юрий под давлением соперника выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гогличидзе под давлением соперника в касание пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Лео и ушёл в сторону от цели. 
    • 5'
      Бикфалви со входа в штрафную площадь по левой половине поля пробил по воротам, игроки "Ротора" удачно блокировали попытку. 
    • Офсайд
      4'
      Игроки "Урала" провели быструю атаку по правому флангу, которая завершилась передачей к боковой линии штрафной площади на Ионова, Алесей забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Тюрин в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Урала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 2'
      Железнов совершил рывок по левой половине поля, далее при смещении в центр Юрий неплохо сыграл на публику, но по итогу полузащитнику "Урала" пришлось делать пас назад. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Екатеринбурге. "Урал" и "ротор" сейчас находятся в неплохой форме и наверняка сделают всё возможное, чтобы набрать важные для себя три очка. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Юрий Карпов из Петрозаводска. Помогать ему на бровках будут Станислав Попков из Петрозаводска и Михаил Кистанов из Энгельса. Резервным арбитром на этот матч назначен Владимир Сивков из Перми. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче девятого тура Первой лиги между "Уралом" из Екатеринбурга и "Ротором" из Волгограда. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Урал 86.8% (105)
    X 12.4% (15)
    Ротор 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ротор
    4.00
    4.00
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    7.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 0:0 Ротор

    Исход игры
    Урал
    86.8% (105)
    Ничья
    12.4% (15)
    Ротор
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    31.4% (38)
    2:1 Урал
    31.4% (38)
    2:0 Урал
    16.5% (20)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
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    Урал
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