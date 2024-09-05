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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 9.
Урал
 
Позже
Ротор
Прогнозы 61
Урал 83.6% (51)
X 14.8% (9)
Ротор 1.6% (1)
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Урал
Ничья
Ротор
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История личных встреч

Урал
Ротор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
77

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.38
Ионов Алексей 1 0.13
Эрик Бикфалви 1 0.13
Бегич Сильвие 1 0.13
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.13
Каштанов Алексей 1 0.13
Железнов Юрий 1 0.13
Ишков Илья 1 0.13
Секулич Мартин 1 0.13
Воронов Максим 1 0.13
Итало VI 1 0.13
Мишкич Даниел 1 (1) 0.13
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.38
Шумских Алексей 1 0.13
Кухарчук Илья 1 0.13
Болотов Евгений 1 0.13
Таликин Дамир 1 0.13

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Секулич Мартин 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Шумских Алексей 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Урал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
75%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
13%
3
43%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2
Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3
Ротор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1
Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3

Результаты матчей

Урал
Ротор

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Урал
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
4.
Сочи
 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
5.
Чайка
 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Сокол
 Заявка 8 2 5 1 6 - 5 11
10.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 6 - 6 8
13.
Алания
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
16.
Шинник
 Заявка 8 1 3 4 2 - 7 6
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
12.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Чайка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
16.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 4
Сочи Крамарич Мартин 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 5
Алания Плиев Константин 1 3
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Сочи Крамарич Мартин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2024, осталось 1 день 21 час 5 минут.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    Урал 83.6% (51)
    X 14.8% (9)
    Ротор 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ротор
    3.90
    4.10
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    Прогнозы на матч Урал - Ротор

    Исход игры
    Урал
    83.9% (52)
    Ничья
    14.5% (9)
    Ротор
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (26)
    Меньше
    55.17% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    58.62% (34)
    Нет
    41.38% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    38.7% (24)
    1:0 Урал
    22.6% (14)
    2:0 Урал
    16.1% (10)
    1:1 Ничья
    12.9% (8)
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