Шомуродов после прострела Урунова с правого фланга направил мяч в створ, но проблем у Токотаева не возникло.

Позиционная атака сборной Узбекистана завершается дальней попыткой от Алиджанова - мяч проходит над перекладиной.

Пока не спешат заменами наставники обеих команд, хотя некоторое изменения всё-таки напрашиваются.

Абдулла Абдуллаев и Азизбек Тургунбаев появляются на поле вместо Рустама Ашурматова и Хожиакбара Алиджанова.

Урунов на входе в штрафную продавил двоих соперников и с левого края попытался пробить, однако угодил в Кичина.

Быстрый розыгрыш углового никаких дивидендов гостям не принес, в позиционное русло возвращается игра.

Угловой с правого фланга исполнили гости, однако оборона сборной Кыргызстана на месте.

Еще один угловой исполнили гости, последовала подача в штрафную с правого фланга, но Токотаев забрал мяч на выходе.

Мищенко решил пробить по воротам практически с 40 метров, однако мяч прошел в отдалении от створа.

Кожо после заброса из глубины головой пробил в правый от себя угол, но мяч миновал створ ворот.

В спокойном темпе проходит встреча сейчас, форсировать события никто из соперников не желает.

Позиционная атака сборной Узбекистана не приводит ни к чему опасному. Пока рефери дает играть, хотя 4 минуты переиграли.

45' Есть проблемы со здоровьем у Кожо, помощь врачей требуется автору первого гола.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ХУСНИДДИН АЛИКУЛОВ!

Насруллаев с левого фланга исполнил подачу в штрафную, а Аликулов выпрыгнул выше всех и головой расстрелял цель с линии вратарской!

45' 4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

43' Кичину требуется помощь врачей после фола со стороны Аликулова в верховой борьбе. Трибуны скандируют фамилию капитана.

42' После навеса с правого фланга один из игроков гостей пробивает головой в дальний угол, но Токотаев вытаскивает мяч с ленточки!

41' Вообще пять последних очных матчей завершились в пользу сборной Узбекистана, так что сегодня у нас зреет сенсация.

39' В некоторой растерянности пребывают сейчас гости, им бы не пропустить до перерыва еще.

37' Да, вновь команда хозяев выходит вперед, не по плану Сречко Катанеца проходит первый тайм.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ОДИЛЖОН АБДУРАХМАНОВ!

После навеса со штрафного Зарыпбеков головой скинул мяч на Абдурахманова, тот ткнул снаряд в направлении дальнего угла, а Юсупов спасти не сумел!