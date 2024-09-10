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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Кыргызстан
FIFA #102
2:2
Второй тайм: 65'
Узбекистан
FIFA #61
0'
1:0
15' Гол
Кожо Жоэлу
1:1
17' Гол
Шомуродов Элдор
34' Желтая карточка
Ашурматов Рустам
2:1
35' Гол
Абдурахманов Одилжон
2:2
45' Гол
Аликулов Хусниддин

Ход матча

15'
Кожо Жоэлу
1:0
17'
1:1
Шомуродов Элдор
34'
 
Ашурматов Рустам
35'
Абдурахманов Одилжон
2:1
45'
2:2
Аликулов Хусниддин
60'
Алыкулов Гулжигит
Жыргалбек Кайрат
 
62'
 
Абдуллаев Абдулла
Ашурматов Рустам
62'
 
Тургунбаев Азизбек
Алиджанов Хожиакбар
Прогнозы 148
Кыргызстан 8.8% (13)
X 9.5% (14)
Узбекистан 81.8% (121)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
6
Браузман
Кристиян
3
Козубаев
Тамирлан
2
Кичин
Валерий
18
Жыргалбек
Кайрат
14
Мищенко
Александр
12
Абдурахманов
Одилжон
17
Зарыпбеков
Эльдияр
22
Шукуров
Алимардон
7
Кожо
Жоэлу
19
Кенжебаев
Ермек
1
Юсупов
Уткир
23
Аликулов
Хусниддин
15
Эшмурадов
Умар
5
Ашурматов
Рустам
3
Алиджанов
Хожиакбар
13
Насруллаев
Шерзод
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
10
Машарипов
Джалолиддин
11
Урунов
Остон
14
Шомуродов
Элдор
Кыргызстан
5-3-2
Узбекистан
5-3-2

История личных встреч

Кыргызстан
Узбекистан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМС
1:4
ТМС
3:1
ТМС
3:1
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
3.5

Среднее время на гол

27
25

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Тотал матчей

3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.5
Абдурахманов Одилжон 2 0.25
Мерк Кай 2 0.25
Жыргалбек Кайрат 1 0.13
Батырканов Эрнест 1 0.13
Алыкулов Гулжигит 1 0.13
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.13
Браузман Кристиян 1 0.13
Мерк Кими 1 0.13
Кичин Валерий 1 (1) 0.13
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.5
Урунов Остон 3 0.38
Шукуров Отабек 2 0.25
Аликулов Хусниддин 2 0.25
Сергеев Игорь 1 0.13
Ашурматов Рустам 1 0.13
Машарипов Джалолиддин 1 0.13
Эркинов Хожимат 1 0.13
Насруллаев Шерзод 1 0.13

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дациев Саид 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Сайфиев Фаррух 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Узбекистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
44%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0
Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1

Результаты матчей

Кыргызстан
Узбекистан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Кыргызстан
 2:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 2:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кыргызстан
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Узбекистан
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кыргызстан
 2:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 8
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Япония Уэда Аясэ 6
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    64'
    Быстрый розыгрыш углового никаких дивидендов гостям не принес, в позиционное русло возвращается игра.
  • 63'
    Урунов на входе в штрафную продавил двоих соперников и с левого края попытался пробить, однако угодил в Кичина.
  • Замена
    62'
    Абдулла Абдуллаев и Азизбек Тургунбаев появляются на поле вместо Рустама Ашурматова и Хожиакбара Алиджанова.
  • Замена
    60'
    Гулжигит Алыкулов появляется на поле вместо Кайрата Жыргалбека.
  • 59'
    Пока не спешат заменами наставники обеих команд, хотя некоторое изменения всё-таки напрашиваются.
  • 57'
    Позиционная атака сборной Узбекистана завершается дальней попыткой от Алиджанова - мяч проходит над перекладиной.
  • 55'
    Шомуродов после прострела Урунова с правого фланга направил мяч в створ, но проблем у Токотаева не возникло.
  • 53'
    В спокойном темпе проходит встреча сейчас, форсировать события никто из соперников не желает.
  • 51'
    Кожо после заброса из глубины головой пробил в правый от себя угол, но мяч миновал створ ворот.
  • 49'
    Мищенко решил пробить по воротам практически с 40 метров, однако мяч прошел в отдалении от створа.
  • Угловой
    48'
    Еще один угловой исполнили гости, последовала подача в штрафную с правого фланга, но Токотаев забрал мяч на выходе.
  • Угловой
    47'
    Угловой с правого фланга исполнили гости, однако оборона сборной Кыргызстана на месте.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Позиционная атака сборной Узбекистана не приводит ни к чему опасному. Пока рефери дает играть, хотя 4 минуты переиграли.
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    • Травма, повреждение
      45'
      Есть проблемы со здоровьем у Кожо, помощь врачей требуется автору первого гола.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ХУСНИДДИН АЛИКУЛОВ!
      Насруллаев с левого фланга исполнил подачу в штрафную, а Аликулов выпрыгнул выше всех и головой расстрелял цель с линии вратарской!
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
    • Травма, повреждение
      43'
      Кичину требуется помощь врачей после фола со стороны Аликулова в верховой борьбе. Трибуны скандируют фамилию капитана.
    • Опасный момент
      42'
      После навеса с правого фланга один из игроков гостей пробивает головой в дальний угол, но Токотаев вытаскивает мяч с ленточки!
    • 41'
      Вообще пять последних очных матчей завершились в пользу сборной Узбекистана, так что сегодня у нас зреет сенсация.
    • 39'
      В некоторой растерянности пребывают сейчас гости, им бы не пропустить до перерыва еще.
    • 37'
      Да, вновь команда хозяев выходит вперед, не по плану Сречко Катанеца проходит первый тайм.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ОДИЛЖОН АБДУРАХМАНОВ!
      После навеса со штрафного Зарыпбеков головой скинул мяч на Абдурахманова, тот ткнул снаряд в направлении дальнего угла, а Юсупов спасти не сумел!
    • Желтая карточка
      34'
      Ашурматов получает предупреждение за грубый фол против Жыргалбека в центре поля.
    • Офсайд
      33'
      Вертикальный заброс на Кожо завершается отмашкой лайнсмена, в офсайде оказался форвард хозяев.
    • Фол, нарушение
      32'
      Несколько фолов в центре поля допускают команды, пока рефери обходится без желтых карточек.
    • 30'
      Длинный аут исполнили хозяева поля, Кожо выиграл верховую борьбу, однако дальше мяч ушел в аут, никого больше не задев.
    • 28'
      Последние минуты встречи проходят без острых моментов, пытаются хозяева поля что-то сообразить в позиционном нападении.
    • 26'
      Есть преимущество у сборной Узбекистана, явно сегодня гости намерены победить.
    • 24'
      Урунов завершил новую атаку сборной Узбекистана дальним ударом из центральной зоны - мяч прошел мимо створа.
    • Угловой
      22'
      Еще один корнер исполнили гости, но в этот раз хозяева поля отбились более спокойно.
    • Угловой
      20'
      Машарипов после навеса с углового пробил головой в дальний угол, однако защитник остановил мяч на линии ворот.
    • 19'
      Стремительно развиваются события в нашем матче, не успели хозяева порадоваться, как снова счёт у нас равный.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭЛДОР ШОМУРОДОВ!
      Тут же провалились хозяева в обороне, Шомуродов выскочил на рандеву с Токотаевым и пробил мимо голкипера!
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЖОЭЛУ КОЖО!
      Заброс из глубины поля в штрафную гостей прошел, Шукуров головой скинул мяч на Кожо, который вторым касанием расстрелял ворота Юсупова!
    • Угловой
      13'
      Третий угловой не принес остроты, вторым темпом хозяева доставили мяч до правого края штрафной, а Шукуров с левой не попал в ближний угол.
    • Угловой
      12'
      Угловой слева хозяева разыграли, после чего Шукуров навесил на дальнюю штангу, а Кичин попытался пробить головой, но мяч зацепил соперника и вновь ушел за лицевую.
    • Угловой
      11'
      Угловой с правого фланга исполнил Шукуров, мяч после верхового единоборства вновь уходит за лицевую, только уже на другом фланге.
    • 10'
      Гости привозят угловой сами себе, не сумел Юсупов спасти мяч после неудачной передачи от защитника.
    • Угловой
      9'
      Угловой в исполнении сборной Узбекистана не принес опасного момента, хозяева отбили мяч с ближней штанги.
    • 8'
      Шукуров отмечается пушечным ударом из-за пределов штрафной - Токотаев впервые вступает в игру, отбивая мяч на угловой.
    • 7'
      Отметим, что недавно завершился другой матч в этой группе - чемпионы Азии из Катара снова не смогли победить, сыграв 2:2 против Северной Кореи.
    • 6'
      Хамробеков в ответной атаке пробил из-за пределов штрафной, однако мяч и тут миновал створ ворот.
    • 4'
      Первый удар в этой встрече наносят хозяева поля - Кожо с левого угла штрафной площади пробил мимо цели.
    • 3'
      Сборная Узбекистана, в свою очередь, на своем поле переиграла КНДР благодаря единственному голу Машарипова.
    • 2'
      Напомним, что сборная Кыргызстана в стартовом туре третьего отборочного раунда гостила в Иране и проиграла с минимальным счётом, при этом команда Максима Лисицына могла и отобрать очки у фаворита.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче азиатского отбора на ЧМ-2026 встречаются сборные Кыргызстана и Узбекистана. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Кыргызстан 8.8% (13)
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    Прогнозы на матч Кыргызстан 2:2 Узбекистан

    Исход игры
    Кыргызстан
    8.8% (13)
    Ничья
    9.5% (14)
    Узбекистан
    81.8% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.37% (56)
    Меньше
    45.63% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    60.19% (62)
    Нет
    39.81% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    29.7% (44)
    0:1 Узбекистан
    20.3% (30)
    0:2 Узбекистан
    7.4% (11)
    1:3 Узбекистан
    4.1% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    2:1 Кыргызстан
    3.4% (5)
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