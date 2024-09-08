Тур: 2.
История личных встреч
Кыргызстан
Узбекистан
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
3.5
Среднее время на гол
27
25
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Тотал матчей
3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|3
|0.43
|Мерк Кай
|2
|0.29
|Абдурахманов Одилжон
|1
|0.14
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.14
|Батырканов Эрнест
|1
|0.14
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.14
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.14
|Браузман Кристиян
|1
|0.14
|Мерк Кими
|1
|0.14
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.14
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|3
|0.43
|Урунов Остон
|3
|0.43
|Шукуров Отабек
|2
|0.29
|Сергеев Игорь
|1
|0.14
|Ашурматов Рустам
|1
|0.14
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.14
|Эркинов Хожимат
|1
|0.14
|Аликулов Хусниддин
|1
|0.14
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.14
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дациев Саид
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайфиев Фаррух
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Хамробеков Одилжон
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Узбекистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
44%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0
Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Результаты матчей
Кыргызстан
Узбекистан
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
25
34
16
16
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
Прогнозы на матч Кыргызстан - Узбекистан
Исход игры
Кыргызстан
10.5% (4)
Ничья
10.5% (4)
Узбекистан
78.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (23)
Меньше
32.35% (11)
Обе команды забьют
Да
76.47% (26)
Нет
23.53% (8)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан
47.4% (18)
0:2 Узбекистан
10.5% (4)
0:1 Узбекистан
10.5% (4)
2:1 Кыргызстан
7.9% (3)
1:1 Ничья
7.9% (3)
1:3 Узбекистан
5.3% (2)
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