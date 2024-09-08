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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Кыргызстан
FIFA #102
 
Позже
Узбекистан
FIFA #61
Прогнозы 38
Кыргызстан 10.5% (4)
X 10.5% (4)
Узбекистан 78.9% (30)
Все прогнозы

История личных встреч

Кыргызстан
Узбекистан

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ТМС
1:4
ТМС
3:1
ТМС
3:1
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
4:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
3.5

Среднее время на гол

27
25

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.8

Тотал матчей

3.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
50

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 3 0.43
Мерк Кай 2 0.29
Абдурахманов Одилжон 1 0.14
Жыргалбек Кайрат 1 0.14
Батырканов Эрнест 1 0.14
Алыкулов Гулжигит 1 0.14
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.14
Браузман Кристиян 1 0.14
Мерк Кими 1 0.14
Кичин Валерий 1 (1) 0.14
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 3 0.43
Урунов Остон 3 0.43
Шукуров Отабек 2 0.29
Сергеев Игорь 1 0.14
Ашурматов Рустам 1 0.14
Машарипов Джалолиддин 1 0.14
Эркинов Хожимат 1 0.14
Аликулов Хусниддин 1 0.14
Насруллаев Шерзод 1 0.14

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дациев Саид 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайфиев Фаррух 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Узбекистан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Кыргызстан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Узбекистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
4
44%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1
Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0
Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1

Результаты матчей

Кыргызстан
Узбекистан

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кыргызстан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
КНДР
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ОАЭ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Катар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Иран
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 38
    Кыргызстан 10.5% (4)
    X 10.5% (4)
    Узбекистан 78.9% (30)
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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Узбекистан

    Исход игры
    Кыргызстан
    10.5% (4)
    Ничья
    10.5% (4)
    Узбекистан
    78.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (26)
    Нет
    23.53% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Узбекистан
    47.4% (18)
    0:2 Узбекистан
    10.5% (4)
    0:1 Узбекистан
    10.5% (4)
    2:1 Кыргызстан
    7.9% (3)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    1:3 Узбекистан
    5.3% (2)
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    Кыргызстан
    Узбекистан
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