Тур: 2.
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
4
Ли
Лэй
20
Се
Вэньфэн
21
Ли
Юаньи
16
Цзян
Шэнлон
7
Лэй
У
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Се ВэньфэнПолузащитник
-
21 Ли ЮаньиПолузащитник
-
16 Цзян ШэнлонПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лю ДяньцзоВратарь
-
15 Ян ЦзэсянЗащитник
-
18 Пэнфэй ХаньЗащитник
-
22 АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хаоян СюйПолузащитник
-
19 Ченг ДжинПолузащитник
-
10 Се ПэнфэйНападающий
- Нападающий
-
11 Линь ЛянминНападающий
-
Главный тренер: Иванкович Бранко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
История личных встреч
Китай
Саудовская Аравия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|5
|0.71
|Шангуань Ван
|1
|0.14
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.14
|Жанг Юнинг
|1
|0.14
|Фернандиньо V
|1 (1)
|0.14
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Шехри Салех
|4 (1)
|0.57
|Аль-Бураикан Фирас
|3
|0.43
|Аль-Джувайр Мусаб
|2
|0.29
|Аль-Давсари Салем
|1
|0.14
|Алавжами Али
|1
|0.14
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.14
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0.14
Карточки
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лэй У
|2
|0
|Ян Цзэсян
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Ли Юаньи
|0
|1
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Алан VI
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|Гао Тиануй
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Цзян Шэнлон
|1
|0
|Ван Чжэньао
|1
|0
|Фан Хао
|1
|0
|Се Вэньфэн
|1
|0
|Байхеламу Абудувайли
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|3
|0
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Аль-Овайс Мохаммед
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Канно Мохамед
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Саудовская Аравия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Китай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Саудовская Аравия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
6
Китай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Саудовская Аравия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1
Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2
Результаты матчей
Китай
Саудовская Аравия
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Китай
Саудовская Аравия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
16
25
16
16
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|7
|Катар
|Али Алмоез
|7
|Япония
|Уэда Аясэ
|6
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
|Бангладеш
|Рана Сохель
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Китай - Саудовская Аравия
Исход игры
Китай
20.7% (23)
Ничья
25.2% (28)
Саудовская Аравия
54.1% (60)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (50)
Меньше
51.92% (54)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
1:2 Саудовская Аравия
27.9% (31)
1:1 Ничья
22.5% (25)
0:1 Саудовская Аравия
14.4% (16)
2:1 Китай
12.6% (14)
0:2 Саудовская Аравия
6.3% (7)
2:0 Китай
3.6% (4)
1:3 Саудовская Аравия
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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