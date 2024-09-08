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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 2.
Китай
FIFA #87
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #56
Прогнозы 39
Китай 41% (16)
X 30.8% (12)
Саудовская Аравия 28.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Китай
Ничья
Саудовская Аравия
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История личных встреч

Китай
Саудовская Аравия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:1
ЧМКА3ЙР
3:2
АЧК
0:1
ММ
0:0
ММ
2:1
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.71
Шангуань Ван 1 0.14
Вэй Ши-Хао 1 0.14
Жанг Юнинг 1 0.14
Фернандиньо V 1 (1) 0.14
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 0.57
Аль-Бураикан Фирас 3 0.43
Аль-Джувайр Мусаб 2 0.29
Аль-Давсари Салем 1 0.14
Алавжами Али 1 0.14
Гариб Абдуррахман 1 0.14
Хади Радиф Абдулла 1 0.14

Карточки

Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лэй У 2 0
Ян Цзэсян 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Ли Юаньи 0 1
Йеннарис Никлас 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Шангуань Ван 1 0
У Си 1 0
Алан VI 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Гао Тиануй 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Цзян Шэнлон 1 0
Ван Чжэньао 1 0
Фан Хао 1 0
Се Вэньфэн 1 0
Байхеламу Абудувайли 1 0
Хаоян Сюй 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 3 0
Аль-Давсари Нассер 2 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Канно Мохамед 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0

Результаты матчей

Китай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Саудовская Аравия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Китай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Саудовская Аравия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
6
Китай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Саудовская Аравия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
4
31%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1
Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2

Результаты матчей

Китай
Саудовская Аравия

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Китай
Саудовская Аравия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Австралия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Китай
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Индонезия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бахрейн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Австралия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Австралия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Япония
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 7
Катар Али Алмоез 7
Япония Уэда Аясэ 6
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Бангладеш Рана Сохель 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 39
    Китай 41% (16)
    X 30.8% (12)
    Саудовская Аравия 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Саудовская Аравия
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    Прогнозы на матч Китай - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Китай
    41% (16)
    Ничья
    30.8% (12)
    Саудовская Аравия
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Саудовская Аравия
    25.6% (10)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:1 Китай
    23.1% (9)
    2:0 Китай
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:0 Китай
    5.1% (2)
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    Китай
    Саудовская Аравия
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