Тур: 3. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 53756 Главный судья: Брых Феликс
1:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаВагноман Жоша
0:1
21' ГолУндав Дениз
1:1
27' ГолПлеа Алассан
37' Желтая карточкаВайгль Юлиан
1:2
58' ГолДемирович Эрмедин
1:3
61' ГолДемирович Эрмедин
89' Желтая карточкаЗагаду Дан-Аксель
90' Желтая карточкаИтакура Ко
90'+4
Ход матча
14'
21'
0:1
27'
1:1
37'
58'
61'
63'
65'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
8 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
410 Количество передач 544
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
45
Чейс
Анрие
24
Шабо
Юлиан
32
Ридер
Фабиан
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейс АнриеЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Штутгарт
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Среднее время на гол
46
79
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.06
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.9
1.1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|2
|0.67
|Онора Франк
|1
|0.33
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|Эльведи Нико
|1
|0.33
|Штёгер Кевин
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|3
|1
|Ридер Фабиан
|1
|0.33
|Ундав Дениз
|1
|0.33
|Мийо Энцо
|1
|0.33
|Левелинг Джейми
|1
|0.33
|Нюбель Александр
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1
Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3
Результаты матчей
Боруссия М
Штутгарт
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:3 Штутгарт
Исход игры
Боруссия М
51.8% (57)
Ничья
29.1% (32)
Штутгарт
19.1% (21)
Тотал 2.5
Больше
73.39% (80)
Меньше
26.61% (29)
Обе команды забьют
Да
93.58% (102)
Нет
6.42% (7)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
36.4% (40)
1:1 Ничья
20% (22)
1:2 Штутгарт
14.5% (16)
2:2 Ничья
9.1% (10)
3:1 Боруссия М
5.5% (6)
3:2 Боруссия М
3.6% (4)
2:0 Боруссия М
2.7% (3)
2:3 Штутгарт
2.7% (3)
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