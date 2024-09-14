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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 53756 Главный судья: Брых Феликс
Боруссия М
1:3
Конец матча
Штутгарт
0'
14' Желтая карточка
Вагноман Жоша
0:1
21' Гол
Ундав Дениз
1:1
27' Гол
Плеа Алассан
37' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
1:2
58' Гол
Демирович Эрмедин
1:3
61' Гол
Демирович Эрмедин
89' Желтая карточка
Загаду Дан-Аксель
90' Желтая карточка
Итакура Ко
90'+4

Ход матча

14'
 
Вагноман Жоша
21'
0:1
Ундав Дениз
27'
Плеа Алассан
(Штёгер Кевин)
1:1
29'
Нгуму Натан
Плеа Алассан
 
37'
Вайгль Юлиан
 
58'
1:2
Демирович Эрмедин
(Ридер Фабиан)
61'
1:3
Демирович Эрмедин
(Ридер Фабиан)
63'
 
Руо Антони
Вагноман Жоша
63'
 
Мийо Энцо
Ундав Дениз
65'
Райц Рокко
Зандер Филипп
 
65'
Хак Робин
Онора Франк
 
74'
 
Фюрих Крис
Ридер Фабиан
75'
 
Туре Эль Билал
Демирович Эрмедин
76'
Нойхаус Флориан
Вайгль Юлиан
 
76'
Чванчара Томаш
Штёгер Кевин
 
82'
 
Загаду Дан-Аксель
Левелинг Джейми
89'
 
Загаду Дан-Аксель
90'
Итакура Ко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 8 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 544
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Боруссия М 51.8% (57)
X 29.1% (32)
Штутгарт 19.1% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
45
Чейс
Анрие
24
Шабо
Юлиан
7
Миттельштедт
Максимилиан
18
Левелинг
Джейми
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
32
Ридер
Фабиан
9
Демирович
Эрмедин
26
Ундав
Дениз
Боруссия М
4-2-3-1
Штутгарт
4-4-2

История личных встреч

Боруссия М
Штутгарт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
4:0
Б
3:1
ТМК
5:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
1:2
К
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:0
Б
2:0
К
2:0
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
7:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Среднее время на гол

46
79

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.06

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.9
1.1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 2 0.67
Онора Франк 1 0.33
Плеа Алассан 1 0.33
Эльведи Нико 1 0.33
Штёгер Кевин 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 3 1
Ридер Фабиан 1 0.33
Ундав Дениз 1 0.33
Мийо Энцо 1 0.33
Левелинг Джейми 1 0.33
Нюбель Александр 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайнер Штефан 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагноман Жоша 2 0
Каразор Атакан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Боруссия М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0
Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1
Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3

Результаты матчей

Боруссия М
Штутгарт

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 94'
    Райц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Райц Рокко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 92'
    Райц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Итакура Ко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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    Прогнозы 110
    Боруссия М 51.8% (57)
    X 29.1% (32)
    Штутгарт 19.1% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:3 Штутгарт

    Исход игры
    Боруссия М
    51.8% (57)
    Ничья
    29.1% (32)
    Штутгарт
    19.1% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.39% (80)
    Меньше
    26.61% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    93.58% (102)
    Нет
    6.42% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    36.4% (40)
    1:1 Ничья
    20% (22)
    1:2 Штутгарт
    14.5% (16)
    2:2 Ничья
    9.1% (10)
    3:1 Боруссия М
    5.5% (6)
    3:2 Боруссия М
    3.6% (4)
    2:0 Боруссия М
    2.7% (3)
    2:3 Штутгарт
    2.7% (3)
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