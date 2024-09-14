Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Штутгарт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

48' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

44' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Нец Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Рефери не любит споров - именно за это Вайгль Юлиан сейчас получил желтую

37' Anrie Chase выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Нгуму Натан нанес удар головой, но Александр Нюбель спокойно отбил мяч.

32' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Г О О О О О О Л - Плеа Алассан из команды Боруссия М с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

27' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Ридер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Anrie Chase выиграл воздушное противоборство у Кляйндинст Тим

25' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

24' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

23' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Г О О О О Л - Ундав Дениз забивает ударом с правой ноги!

21' Левелинг Джейми пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

21' Вагноман Жоша из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

19' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Anrie Chase ослабляет давление, выбив мяч.

15' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Вагноман Жоша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Anrie Chase успешно блокирует удар.

4' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

3' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола