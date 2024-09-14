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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 45000 Главный судья: Яблонски Свен
РБ Лейпциг
0:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
26' Желтая карточка
Бенеш Ласло
53' Желтая карточка
Айдара Амаду
61' Желтая карточка
Хедира Рани
74' Желтая карточка
Кампль Кевин
0:0
74' Не забитый пенальти
Опенда Лои
84' Желтая карточка
Babak Keyhanfar
85' Желтая карточка
Духи Данило
90'+5

Ход матча

26'
 
Бенеш Ласло
53'
Айдара Амаду
 
56'
 
Сибачо Жордан
Скарке Тим
56'
 
Вертессен Йорбе
Бенеш Ласло
61'
 
Хедира Рани
66'
Вермирен Артур
Айдара Амаду
 
66'
Нуса Антонио
Шешко Беньямин
 
69'
 
Чжон Ву-Ён
Холлербах Бенедикт
74'
Кампль Кевин
 
74'
Опенда Лои
0:0
79'
Баумгартнер Кристоф
Хенрихс Бенджамин
 
81'
 
Кемляйн Алеша
Шефер Андраш
81'
 
Кверфельд Леопольд
Роте Том
84'
 
Babak Keyhanfar
85'
 
Духи Данило
88'
Битшиабу Эль-Шадай
Гертрейда Лютсхарел
 
88'
Юссуф Поульсен
Кампль Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 747 Количество передач 349
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
РБ Лейпциг 94.6% (106)
X 4.5% (5)
Унион Берлин 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
30
Шешко
Беньямин
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
20
Бенеш
Ласло
21
Скарке
Тим
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Унион Берлин

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
К
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 2 0.67
Нуса Антонио 1 0.33
Кампль Кевин 1 0.33
Хенрихс Бенджамин 0 0
Шешко Беньямин 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.33
Холлербах Бенедикт 1 0.33
Скарке Тим 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Айдара Амаду 1 0
Симонс Хави 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Унион Берлин

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Весь список
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    Прогнозы 112
    РБ Лейпциг 94.6% (106)
    X 4.5% (5)
    Унион Берлин 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    94.6% (106)
    Ничья
    4.5% (5)
    Унион Берлин
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (60)
    Меньше
    44.44% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.41% (62)
    Нет
    42.59% (46)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    40.2% (45)
    2:0 РБ Лейпциг
    31.3% (35)
    3:1 РБ Лейпциг
    9.8% (11)
    1:0 РБ Лейпциг
    8.9% (10)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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