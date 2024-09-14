Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Духи Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Рефери не любит споров - именно за это Babak Keyhanfar сейчас получил желтую

84' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Нуса Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Симонс Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Рефери не любит споров - именно за это Кампль Кевин сейчас получил желтую

72' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

67' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Роте Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хедира Рани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лейте Диогу нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

58' Роте Том нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

57' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Роте Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

47' Лейте Диогу нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.

47' Хаберер Яник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.