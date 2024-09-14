Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 45000 Главный судья: Яблонски Свен
0:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаБенеш Ласло
53' Желтая карточкаАйдара Амаду
61' Желтая карточкаХедира Рани
74' Желтая карточкаКампль Кевин
0:0
74' Не забитый пенальтиОпенда Лои
84' Желтая карточкаBabak Keyhanfar
85' Желтая карточкаДухи Данило
90'+5
Ход матча
26'
53'
61'
74'
74'
0:0
84'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
747 Количество передач 349
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
13
Шефер
Андраш
20
Бенеш
Ласло
21
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Zickler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
15 Роте ТомЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Babak Keyhanfar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Унион Берлин
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
15 матчей
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|2
|0.67
|Нуса Антонио
|1
|0.33
|Кампль Кевин
|1
|0.33
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Шешко Беньямин
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|1
|0.33
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.33
|Скарке Тим
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|1
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Чжон Ву-Ён
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Кверфельд Леопольд
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4
РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Унион Берлин
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин
Исход игры
РБ Лейпциг
94.6% (106)
Ничья
4.5% (5)
Унион Берлин
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
57.41% (62)
Нет
42.59% (46)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
40.2% (45)
2:0 РБ Лейпциг
31.3% (35)
3:1 РБ Лейпциг
9.8% (11)
1:0 РБ Лейпциг
8.9% (10)
1:1 Ничья
2.7% (3)
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