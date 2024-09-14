Тур: 3. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
0:1
45' ГолБоаду Мирон
1:1
58' ГолАдаму Чуквубике
2:1
61' ГолАдаму Чуквубике
81' Желтая карточкаБальде Алиу
82' Желтая карточкаКвартенг Мориц-Брони
88' Undefined phrase: football_event_Хёлер Лукас
90' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
90'+5
Ход матча
45'
0:1
58'
61'
2:1
80'
81'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
7 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
433 Количество передач 374
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рёль
Мерлин
13
Медич
Яков
23
Миёши
Коджи
10
Де
Вит
Дани
19
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
34 Рёль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Огбус БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Фрайбург
Бохум
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаму Чуквубике
|2
|0.67
|Кюблер Лукас
|2
|0.67
|Доан Рицу
|1
|0.33
|Грифо Винченцо
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|1
|0.33
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Фрайбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0
Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Результаты матчей
Фрайбург
Бохум
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Бохум
Исход игры
Фрайбург
89.2% (99)
Ничья
7.2% (8)
Бохум
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
40.5% (45)
1:0 Фрайбург
22.5% (25)
2:0 Фрайбург
18% (20)
1:1 Ничья
6.3% (7)
3:1 Фрайбург
3.6% (4)
1:2 Бохум
3.6% (4)
3:0 Фрайбург
1.8% (2)
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