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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Фрайбург
2:1
Конец матча
Бохум
0'
0:1
45' Гол
Боаду Мирон
1:1
58' Гол
Адаму Чуквубике
2:1
61' Гол
Адаму Чуквубике
81' Желтая карточка
Бальде Алиу
82' Желтая карточка
Квартенг Мориц-Брони
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Хёлер Лукас
90' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
90'+5

Ход матча

39'
Динкчи Эрен
Рёль Мерлин
 
45'
0:1
Боаду Мирон
46'
Гинтер Маттиас
Линхарт Филипп
 
46'
Хёфлер Николас
Патрик Остерхаге
 
58'
Адаму Чуквубике
(Грифо Винченцо)
1:1
61'
Адаму Чуквубике
2:1
64'
 
Квартенг Мориц-Брони
Миёши Коджи
65'
 
Дашнер Лукас
Боаду Мирон
65'
 
Хофманн Филипп
Брошински Мориц
77'
 
Бальде Алиу
Беро Матуш
80'
Хёлер Лукас
Доан Рицу
 
81'
 
Бальде Алиу
82'
 
Квартенг Мориц-Брони
87'
 
Бамба Самуэль
Де Вит Дани
87'
Сильдийя Кильянн
Адаму Чуквубике
 
88'
Хёлер Лукас
 
90'
 
Виттек Максимилиан

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 7 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 433 Количество передач 374
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Фрайбург 89.2% (99)
X 7.2% (8)
Бохум 3.6% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
37
Розенфельдер
Макс
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
34
Рёль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
23
Миёши
Коджи
6
Сиссоко
Ибраима
10
Де
Вит
Дани
19
Беро
Матуш
29
Брошински
Мориц
9
Боаду
Мирон
Фрайбург
4-2-3-1
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Бохум

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
К
1:2
Б
2:1
Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаму Чуквубике 2 0.67
Кюблер Лукас 2 0.67
Доан Рицу 1 0.33
Грифо Винченцо 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 1 0.33

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 2 0
Беро Матуш 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Фрайбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бохум
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4
Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0
Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0

Результаты матчей

Фрайбург
Бохум

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет Фрайбург
  • 93'
    Квартенг Мориц-Брони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 92'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 92'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Бамба Самуэль из команды Бохум в офсайде
  • 91'
    Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Контроль мяча: Фрайбург: 55%, Бохум: 45%.
    • 90'
      Пасслак Феликс не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Бамба Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 90'
      Хёлер Лукас из команды Фрайбург в офсайде
    • 90'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фрайбург отменен из-за положения "вне игры".
    • 89'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фрайбург.
    • 88'
      Г О О О О О Л! Фрайбург забивает! Хёлер Лукас отличился.
    • 88'
      Фрайбург начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Фрайбург 89.2% (99)
    X 7.2% (8)
    Бохум 3.6% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Фрайбург 2:1 Бохум онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Бохум

    Исход игры
    Фрайбург
    89.2% (99)
    Ничья
    7.2% (8)
    Бохум
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.96% (61)
    Нет
    44.04% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    40.5% (45)
    1:0 Фрайбург
    22.5% (25)
    2:0 Фрайбург
    18% (20)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    3:1 Фрайбург
    3.6% (4)
    1:2 Бохум
    3.6% (4)
    3:0 Фрайбург
    1.8% (2)
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