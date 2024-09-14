Жереми Фримпонг не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Виктор Бонифасе нанес удар, но тот был заблокирован.

Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

Жереми Фримпонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Г О О О О Л - Виктор Бонифасе забивает с левой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Гримальдо Алехандро завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

48' Оооо... вот это был удар! Виктор Бонифасе должен был забить с этой позиции.

48' Виктор Бонифасе пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

48' Тапсоба Эдмон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Джака Гранит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гримальдо Алехандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

42' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Тим Дрекслер успешно блокирует удар.

42' Вирц Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

37' Г О О О О Л - Бериша Мергим забивает с правой ноги!

37' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Прасс Александр получил желтую карточку от судьи

35' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

34' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гайгер Деннис не смог попасть в створ ударом издали

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Байер Л будет все-таки засчитан.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

31' Фантастический гол, где все сам сделал Виктор Бонифасе!

31' Виктор Бонифасе удалось забить из легкой позиции.

30' Г О О О О Л - Виктор Бонифасе забивает с правой ноги!

30' Джака Гранит создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

29' Шанс! Виктор Бонифасе из команды Байер Л пробил головой, но мимо

29' Виктор Бонифасе нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

28' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Виктор Бонифасе задерживает мяч рукой

23' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Гриллич Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

19' Команда Байер Л забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Байер Л

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Байер Л

17' Виктор Бонифасе сделал результативную передачу.

17' Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с левой ноги!

17' Виктор Бонифасе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Виктор Бонифасе из команды Байер Л в офсайде

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

15' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

14' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

13' Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

11' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

11' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

9' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

6' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

5' Тим Дрекслер ослабляет давление, выбив мяч.

5' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

4' Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Тим Дрекслер ошибается в защите.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хоффенхайм начинает с центра поля