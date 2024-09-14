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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Хоффенхайм
1:4
Конец матча
Байер Л
0'
0:1
17' Гол
Террье Мартен
0:2
30' Гол
Бонифасе Виктор
35' Желтая карточка
Прасс Александр
1:2
37' Гол
Бериша Мергим
39' Желтая карточка
Террье Мартен
51' Желтая карточка
Андрих Роберт
61' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
1:3
72' Пенальти
Вирц Флориан
1:4
75' Гол
Бонифасе Виктор
90' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Террье Мартен
(Бонифасе Виктор)
30'
0:2
Бонифасе Виктор
(Джака Гранит)
35'
Прасс Александр
 
37'
Бериша Мергим
(Крамарич Андрей)
1:2
39'
 
Террье Мартен
51'
 
Андрих Роберт
57'
 
Фримпонг Жереми
Телла Нейтан
61'
Пеллегрино Матараццо
 
61'
Жендрей Валентен
Прасс Александр
 
61'
Ларсен Якоб-Бруун
Бериша Мергим
 
72'
1:3
Вирц Флориан
75'
1:4
Бонифасе Виктор
(Фримпонг Жереми)
76'
Бишоф Том
Дрекслер Тим
 
80'
 
Гарсия Алеш
Андрих Роберт
80'
 
Адли Амин
Террье Мартен
86'
 
Шик Патрик
Бонифасе Виктор
86'
 
Мукиэле Норди
Инкапье Пьеро
86'
Тохумджу Умут
Бюльтер Мариус
 
86'
Моэрстедт Макс
Крамарич Андрей
 
90'
Акпогума Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 12
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 407 Количество передач 629
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Хоффенхайм 3.6% (4)
X 10.8% (12)
Байер Л 85.6% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
8
Гайгер
Деннис
27
Крамарич
Андрей
10
Бериша
Мергим
21
Бюльтер
Мариус
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
11
Террье
Мартен
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Хоффенхайм
3-4-1-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Байер Л

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед

32 матча

21.9%
18.8%
59.3%
7 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.4%
12.5%
53.1%
11 побед 4 ничьи 17 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.44

Среднее время на гол

75
62

Всего голов

32
32

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

51
55

Голов в среднем за матч

1.59
1.72

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

56
52

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 4 (1) 1.33
Бериша Мергим 1 0.33
Бюльтер Мариус 0 0
Гложек Адам 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 (1) 1
Бонифасе Виктор 2 0.67
Джака Гранит 1 0.33
Фримпонг Жереми 1 0.33
Гримальдо Алехандро 1 0.33
Террье Мартен 1 0.33

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 2 0
Акпогума Кевин 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Дрекслер Тим 1 0
Florian Micheler 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрих Роберт 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Бонифасе Виктор 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2
Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Байер Л

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
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    Прогнозы 111
    Хоффенхайм 3.6% (4)
    X 10.8% (12)
    Байер Л 85.6% (95)
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    Где смотреть матч Хоффенхайм 1:4 Байер Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:4 Байер Л

    Исход игры
    Хоффенхайм
    3.6% (4)
    Ничья
    10.8% (12)
    Байер Л
    85.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.65% (89)
    Меньше
    18.35% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    54.1% (60)
    1:3 Байер Л
    9.9% (11)
    2:3 Байер Л
    9% (10)
    0:2 Байер Л
    7.2% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
    0:1 Байер Л
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    2:1 Хоффенхайм
    2.7% (3)
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