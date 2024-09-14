Тур: 3. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:4
Конец матча
0'
0:1
17' ГолТеррье Мартен
0:2
30' ГолБонифасе Виктор
35' Желтая карточкаПрасс Александр
1:2
37' ГолБериша Мергим
39' Желтая карточкаТеррье Мартен
51' Желтая карточкаАндрих Роберт
61' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
1:3
72' ПенальтиВирц Флориан
1:4
75' ГолБонифасе Виктор
90' Желтая карточкаАкпогума Кевин
90'+6
Ход матча
17'
0:1
30'
0:2
35'
37'
1:2
39'
51'
72'
1:3
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 12
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
407 Количество передач 629
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Стах
Антон
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
21 Адли АминНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
История личных встреч
Хоффенхайм
Байер Л
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 17 побед
32 матча
21.9%
18.8%
59.3%
7 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.4%
12.5%
53.1%
11 побед 4 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.19
1.44
Среднее время на гол
75
62
Всего голов
32
32
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
51
55
Голов в среднем за матч
1.59
1.72
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
56
52
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|1.33
|Бериша Мергим
|1
|0.33
|Бюльтер Мариус
|0
|0
|Гложек Адам
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3 (1)
|1
|Бонифасе Виктор
|2
|0.67
|Джака Гранит
|1
|0.33
|Фримпонг Жереми
|1
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.33
|Террье Мартен
|1
|0.33
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрих Роберт
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
60%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2
Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Байер Л
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3 (1)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|3
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|2 (1)
|РБ Лейпциг
|Розе Марко
|1 1
|Боруссия Д
|Шлоттербек Нико
|1 1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|2
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:4 Байер Л
Исход игры
Хоффенхайм
3.6% (4)
Ничья
10.8% (12)
Байер Л
85.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
81.65% (89)
Меньше
18.35% (20)
Обе команды забьют
Да
87.16% (95)
Нет
12.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
54.1% (60)
1:3 Байер Л
9.9% (11)
2:3 Байер Л
9% (10)
0:2 Байер Л
7.2% (8)
1:1 Ничья
5.4% (6)
0:1 Байер Л
3.6% (4)
2:2 Ничья
3.6% (4)
2:1 Хоффенхайм
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!