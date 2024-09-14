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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 20000 Главный судья: Осмерс Харм
Вольфсбург
1:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
25' Желтая карточка
Схири Эльес
0:1
30' Гол
Мармуш Омар
46' Желтая карточка
Шаиби Фарес
1:1
76' Гол
Баку Ридле
80' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
1:2
82' Пенальти
Мармуш Омар
90'+9

Ход матча

25'
 
Схири Эльес
30'
0:1
Мармуш Омар
(Экитике Уго)
46'
 
Сантос Кауа
Трапп Кевин
46'
Эль-Амин Амура Мохамед
Эзкан Салих
 
46'
 
Шаиби Фарес
Гётце Марио
46'
 
Шаиби Фарес
67'
 
Кнауфф Ансгар
Нкунку Нильс
70'
Винд Йонас
Томаш Тьягу
 
71'
Сванберг Маттиас
Виммер Патрик
 
71'
Бехренс Кевин
Вранкс Астер
 
74'
 
Матанович Игорь
Экитике Уго
76'
Баку Ридле
(Эль-Амин Амура Мохамед)
1:1
80'
Арнольд Максимилиан
 
82'
1:2
Мармуш Омар
85'
 
Аменда Орель
Ларссон Хуго
88'
Кулиеракис Костас
Фишер Килиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 498 Количество передач 343
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Вольфсбург 46.4% (52)
X 41.1% (46)
Айнтрахт Фр 12.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
3
Борнаув
Себастьян
5
Зесигер
Седрик
16
Каминьски
Якуб
8
Эзкан
Салих
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
11
Томаш
Тьягу
39
Виммер
Патрик
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
13
Кристенсен
Расмус
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
29
Нкунку
Нильс
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Вольфсбург
4-1-4-1
Айнтрахт Фр
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

33 матча

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

23
34

Голов в среднем за матч

1.53
1.89

Среднее время на гол

58
47

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

48
54

Голов в среднем за матч

1.45
1.64

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

61
55

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Ловро 2 (1) 0.67
Арнольд Максимилиан 1 0.33
Борнаув Себастьян 1 0.33
Баку Ридле 1 0.33
Виммер Патрик 0 0
Эль-Амин Амура Мохамед 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 3 (1) 1
Экитике Уго 1 0.33
Ларссон Хуго 1 0.33
Гётце Марио 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Баку Ридле 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Виммер Патрик 1 0
Фишер Килиан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1
Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вердер - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2
Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Байер Л
 Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
13.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Фрайбург
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Унион Берлин
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3 (1)
Байер Л Вирц Флориан 3 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 3
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 2
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    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 60%, Айнтрахт Фр: 40%.
  • 98'
    Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Астер Вранкс из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 96'
    Эль-Амин Амура Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    Прогнозы 112
    Вольфсбург 46.4% (52)
    X 41.1% (46)
    Айнтрахт Фр 12.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Вольфсбург
    46.4% (52)
    Ничья
    41.1% (46)
    Айнтрахт Фр
    12.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    88.99% (97)
    Нет
    11.01% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    34.8% (39)
    1:1 Ничья
    32.1% (36)
    1:2 Айнтрахт Фр
    8.9% (10)
    2:2 Ничья
    8% (9)
    2:0 Вольфсбург
    5.4% (6)
    1:0 Вольфсбург
    4.5% (5)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.8% (2)
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