Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков

48' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Трапп Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мармуш Омар нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.

40' Нкунку Нильс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ох, нехорошо это выглядит. Виммер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с правой ноги!

30' Экитике Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Якуб Каминьский ослабляет давление, выбив мяч.

27' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Зесигер Седрик не смог попасть в створ ударом издали

25' Схири Эльес получил желтую карточку от судьи

25' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Вольфсбург

21' Мармуш Омар не смог попасть в створ ударом издали

19' Томаш Тьягу пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Якуб Каминьский навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Зесигер Седрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Борнаув Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург подал угловой справа.

7' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фишер Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Баку Ридле пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вольфсбург начинает с центра поля