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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хольштайн Киль
 
Позже
Бавария
Прогнозы 54
Хольштайн Киль 0% (0)
X 0% (0)
Бавария 100% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Бавария
7.20
7.20
1.23
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Хольштайн Киль
Бавария

История личных встреч

Хольштайн Киль
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 1 0.5
Матино Сюто 1 0.5
Порат Финн 0 0
Nicolai Remberg 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 1 0.5
Кейн Гарри 1 (1) 0.5
Мюллер Томас 1 0.5
Мусиала Джамал 1 0.5
Боэ Саша 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andu Yobel Kelati 1 1
Marcel Rapp 0 1
Арп Янн-Фите 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Кнудсен Магнус 1 0
Гешвилль Макс 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Хольштайн Киль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бавария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4
Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Бавария

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Боруссия М
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Байер Л
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Майнц
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13.
Вердер
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Штутгарт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Бохум
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Штутгарт
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Байер Л
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Фрайбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4
Боруссия М Кляйндинст Тим 2 (1)
Байер Л Вирц Флориан 2 (1)
Хайденхайм Ваннер Пауль 2 (1)
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Розе Марко 1 1
Боруссия Д Шлоттербек Нико 1 1
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 2
Вольфсбург Сванберг Маттиас 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хольштайн Киль - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 54
    Хольштайн Киль 0% (0)
    X 0% (0)
    Бавария 100% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Бавария
    7.20
    7.20
    1.23
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    Прогнозы на матч Хольштайн Киль - Бавария

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.63% (35)
    Меньше
    31.37% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Бавария
    27.8% (15)
    0:3 Бавария
    24.1% (13)
    1:3 Бавария
    22.2% (12)
    1:2 Бавария
    9.3% (5)
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    Хольштайн Киль
    Бавария
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