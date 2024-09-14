Тур: 9. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Калин Юлиан
1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаРикардинью
34' Undefined phrase: football_event_Mihnea Radulescu
0:1
61' ГолАлибек Денис
80' Желтая карточкаАлибек Денис
82' Желтая карточкаМаринс Густаво
1:1
83' ГолГрозав Георге-Теодор
90'+11
Ход матча
20'
34'
61'
0:1
80'
82'
83'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Сырбу
Дан
44
Бэлаша
Михай
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
36 Alin Botogan
-
71 David Ilie
-
-
99 Raul Bucur
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бута ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Фарул Констанца
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.33
Среднее время на гол
73
67
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.45
1.3
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0.22
|Mihnea Radulescu
|2
|0.22
|Тудорие Александру
|1
|0.11
|Бериша Альбин
|1
|0.11
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.11
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.33
|Григорян Нарек
|2
|0.22
|Вынэ Йонуц
|1
|0.11
|Алибек Денис
|1
|0.11
|Янку Габриэль
|1
|0.11
|Дикан Виктор
|1
|0.11
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
71%
1
11%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
27
36
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|6 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 4
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|4
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|4
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2