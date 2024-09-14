Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

82' Брату Марио не смог попасть в створ ударом издали

82' Маринс Густаво получает желтую карточку за толчок соперника.

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Юрю Томми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Тактическая замена. Нарек Григорян уходит с поля и его заменяет Дануляса Габриэль

77' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Ioan Tolea

76' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Нарек Григорян нанес удар, но тот был заблокирован.

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Nana Akosah-Bempah пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

69' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Янку Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Lucian Dumitriu наказан за толчок Янку Габриэль

64' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает с левой ноги!

59' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ганя Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Нарек Григорян пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника