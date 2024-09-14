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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Петролул Плоешти
1:1
Конец матча
Фарул Констанца
0'
20' Желтая карточка
Рикардинью
34' Undefined phrase: football_event_
Mihnea Radulescu
0:1
61' Гол
Алибек Денис
80' Желтая карточка
Алибек Денис
82' Желтая карточка
Маринс Густаво
1:1
83' Гол
Грозав Георге-Теодор
90'+11
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
17
Mihnea
Radulescu
27
Сантос
Фабрисио
6
Юрю
Томми
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
20
Радаславеску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
8
Вынэ
Йонуц
10
Янку
Габриэль
7
Алибек
Денис
30
Григорян
Нарек
Петролул Плоешти
Фарул Констанца

История личных встреч

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:3
ТМК
1:2
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:0
ЛI
0:3
ЛI
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.33

Среднее время на гол

73
67

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.45
1.3

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.22
Mihnea Radulescu 2 0.22
Тудорие Александру 1 0.11
Бериша Альбин 1 0.11
Тичу Валентин Константин 1 0.11
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Сантос Фабрисио 0 0
Брату Марио 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.33
Григорян Нарек 2 0.22
Вынэ Йонуц 1 0.11
Алибек Денис 1 0.11
Янку Габриэль 1 0.11
Дикан Виктор 1 0.11
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 2 0
Ханка Серджу 2 0
Рикардинью XI 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Nana Akosah-Bempah 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 3 0
Дикан Виктор 3 0
Бэлаша Михай 2 0
Грамени Константин 2 0
Маринс Густаво 2 0
Алибек Денис 1 0
Янку Габриэль 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Георге Хаджи 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
5
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
71%
1
11%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
4 раза 44%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 5 3 0 13 - 4 18
2.
Оцелул Галац
 8 4 4 0 9 - 3 16
3.
Университатя Крайова
 8 4 3 1 15 - 7 15
4.
Динамо Бухарест
 9 4 3 2 17 - 11 15
5.
Петролул Плоешти
 9 3 5 1 7 - 6 14
6.
ЧФР Клуж
 7 4 1 2 16 - 9 13
7.
Германнштадт
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Сепси
 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Униря Слобозия
 9 3 2 4 8 - 11 11
10.
Рапид Бухарест
 8 1 6 1 10 - 10 9
11.
Фарул Констанца
 9 2 3 4 9 - 12 9
12.
ФКСБ
 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Политехника Яссы
 8 2 1 5 8 - 15 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Ботошани
 8 2 0 6 5 - 14 6
16.
Глория Бузау
 9 1 3 5 7 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Германнштадт
 5 3 2 0 11 - 4 11
3.
Университатя Клуж
 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 11 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 10 - 4 8
6.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 3 - 0 7
7.
Сепси
 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
ФКСБ
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Петролул Плоешти
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 5 - 7 6
11.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Униря Слобозия
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
УТА Арад
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 5 3
15.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
16.
Глория Бузау
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
4.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Униря Слобозия
 5 2 1 2 3 - 5 7
6.
Рапид Бухарест
 5 1 3 1 5 - 5 6
7.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 2 4
8.
Сепси
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Глория Бузау
 5 1 1 3 5 - 12 4
10.
УТА Арад
 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 3 - 9 3
12.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Ботошани
 5 1 0 4 2 - 9 3
14.
Динамо Бухарест
 5 0 3 2 6 - 8 3
15.
ФКСБ
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 6 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 4
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
УТА Арад Омонди Эрик 4
Глория Бузау Чанаджия Дарио 4
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
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