Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

90' Iustin Popescu из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Томашевич Йосип III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Безумный фол. Стан Александру грубо играет против соперника. Пострадал Джонатан Сиссе

86' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Желев Милен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Добросавлевичи Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

80' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

75' Стипе Юрич выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

73' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Судье надоело, что Будеску Константин тянет время и он наказал его горчичником

72' Ох, нехорошо это выглядит. Будеску Константин получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Будеску Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Добросавлевичи Алин

69' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

69' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

68' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

68' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

67' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

66' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Denis Dumitrascu из команды Глория Бузау перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

64' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

61' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

60' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

60' Майк Сестор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Стипе Юрич

57' Феррарессо Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

54' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фредерик из команды Оцелул Галац наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Alexandru Daniel Jipa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Denis Dumitrascu ослабляет давление, выбив мяч.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Denis Dumitrascu ослабляет давление, выбив мяч.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника