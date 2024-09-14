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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Кармиотисса
0:3
Конец матча
АПОЭЛ
0'
45' Желтая карточка
Ковачевич Боян
52' Желтая карточка
Маркиньос XXIII
53' Желтая карточка
Шимич Стефан
61' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош
0:1
62' Гол
Эль-Араби Юссеф
65' Желтая карточка
Абанья Дэвид
0:2
67' Гол
Эль-Араби Юссеф
88' Желтая карточка
Делмиро
90' Желтая карточка
Техера Серхио
0:3
90' Гол
Сарфо Кингсли
90' Желтая карточка
Эпасси Дэвис
90'+8
Кармиотисса
АПОЭЛ

История личных встреч

Кармиотисса
АПОЭЛ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
4:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цмилянич Борис 1 0.33
Стоянович Лука 1 (1) 0.33
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 1
Сарфо Кингсли 1 0.5
Корбу Мариус 1 0.5

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квирквия Мате 1 0
Шимич Стефан 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Ковачевич Боян 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1
Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0

Результаты матчей

Кармиотисса
АПОЭЛ

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Ковачевич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кармиотисса 0:3 АПОЭЛ онлайн

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