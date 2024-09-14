Тур: 3.
0:3
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаКовачевич Боян
52' Желтая карточкаМаркиньос XXIII
53' Желтая карточкаШимич Стефан
61' Желтая карточкаКукалаш Ставрош
0:1
62' ГолЭль-Араби Юссеф
65' Желтая карточкаАбанья Дэвид
0:2
67' ГолЭль-Араби Юссеф
88' Желтая карточкаДелмиро
90' Желтая карточкаТехера Серхио
0:3
90' ГолСарфо Кингсли
90' Желтая карточкаЭпасси Дэвис
90'+8
Ход матча
45'
52'
53'
61'
62'
0:1
65'
67'
0:2
77'
88'
90'
90'
0:3
90'
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Sadok Yeddes
-
-
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jose Dominguez
История личных встреч
Кармиотисса
АПОЭЛ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2.4
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цмилянич Борис
|1
|0.33
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.33
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2
|1
|Сарфо Кингсли
|1
|0.5
|Корбу Мариус
|1
|0.5
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квирквия Мате
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Цмилянич Борис
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Ковачевич Боян
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1
Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0
Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0
Результаты матчей
Кармиотисса
АПОЭЛ
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|2