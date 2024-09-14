Тур: 6. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:2
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаВивчаренко Константин
0:1
67' ГолБуяльский Виталий
0:2
78' ГолБрагару Максим
86' Желтая карточкаМичин Петар
90'+4
Ход матча
67'
78'
86'
32
Тронтель
Жан
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Заря
Динамо Киев
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 22 победы
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 26 побед
46 матчей
13%
21.7%
65.3%
6 побед 10 ничьих 30 побед
Первый тайм
10.9%
41.3%
47.8%
5 побед 19 ничьих 22 победы
Второй тайм
23.9%
19.6%
56.5%
11 побед 9 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1
0.72
Среднее время на гол
90
125
Всего голов
57
40
Голов в среднем за матч
2.28
1.9
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
78
58
Голов в среднем за матч
1.7
1.26
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
53
71
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яцык Александр
|1
|0.17
|Джордан
|1
|0.17
|Будковский Филипп
|1
|0.17
|Мичин Петар
|1
|0.17
|Герреро Эдуардо
|1
|0.17
|Jakov Basic
|1
|0.17
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.5
|Шапаренко Николай
|1
|0.25
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|Ванат Владислав
|1
|0.25
|Брагару Максим
|1
|0.25
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будковский Филипп
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1
Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
Заря
Динамо Киев
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Заря
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1