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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Заря
0:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
39' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
0:1
67' Гол
Буяльский Виталий
0:2
78' Гол
Брагару Максим
86' Желтая карточка
Мичин Петар
90'+4
30
Турбаевский
Никита
32
Тронтель
Жан
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
70
Кирюханцев
Игорь
8
Хахлев
Алексей
15
Дришлюк
Кирилл
22
Мичин
Петар
28
Будковский
Филипп
7
Антюх
Денис
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
40
Биловар
Кристиан
6
Бражко
Владимир
2
Вивчаренко
Константин
91
Михайленко
Николай
76
Пихалёнок
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Заря
Динамо Киев

История личных встреч

Заря
Динамо Киев

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 22 победы

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 26 побед

46 матчей

13%
21.7%
65.3%
6 побед 10 ничьих 30 побед

Первый тайм

10.9%
41.3%
47.8%
5 побед 19 ничьих 22 победы

Второй тайм

23.9%
19.6%
56.5%
11 побед 9 ничьих 26 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1
0.72

Среднее время на гол

90
125

Всего голов

57
40

Голов в среднем за матч

2.28
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

78
58

Голов в среднем за матч

1.7
1.26

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
16
Больше 35%
Меньше 65%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

53
71

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яцык Александр 1 0.17
Джордан 1 0.17
Будковский Филипп 1 0.17
Мичин Петар 1 0.17
Герреро Эдуардо 1 0.17
Jakov Basic 1 0.17
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.5
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.5
Шапаренко Николай 1 0.25
Пихалёнок Александр 1 0.25
Ванат Владислав 1 0.25
Брагару Максим 1 0.25
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будковский Филипп 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Мичин Петар 1 0
Бенито Муйива 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Заря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
Заря
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Динамо Киев
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1
Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Заря
Динамо Киев

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Заря
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
7.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Шахтёр Донецк
 0:0 5 2 1 2 10 - 5 7
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 0:0 6 1 3 2 6 - 6 6
13.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
13.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Карпаты
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Вивчаренко Константин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 0:2 Динамо Киев онлайн

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