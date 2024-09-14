Тур: 6. Стадион: Черноморец.
1:0
Конец матча
0'
90' Желтая карточкаМельничук Максим
90' Вторая желтая карточкаМельничук Максим
1:0
90' ГолOleksandr Pshenychnyuk
90'+6
Ход матча
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллНападающий
- Запасные игроки
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
-
70 Нето ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Valeriy SadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
33 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Stakhiv
История личных встреч
Черноморец Од
Ингулец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутко Богдан
|1
|0.17
|Хобленко Алексей
|1
|0.17
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.17
|Попов Кирилл I
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.17
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.17
|Vilivald Volodymyr
|1
|0.17
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|2
|1
|Кобин Василий
|0
|1
|Козак Александр
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Ингулец
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Ингулец
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|5.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|7.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|12.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1