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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Конец матча
Ингулец
0'
90' Желтая карточка
Мельничук Максим
90' Вторая желтая карточка
Мельничук Максим
1:0
90' Гол
Oleksandr Pshenychnyuk
90'+6
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
34
Luka
Latsabidze
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
16
Белошевский
Богдан
6
Caio
Gomes
27
Васильев
Александр
Андреевич
14
Kyrylo
Sigeev
7
Петряк
Иван
11
Попов
Кирилл
I
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
23
Шершень
Михаил
2
Малыш
Станислав
91
Мельничук
Максим
22
Белоцерковец
Владимир
8
Oleksandr
Pyatov
20
Roman
Volokhatyi
11
Богунов
Ярослав
18
Valeriy
Sad
10
Козак
Александр
Черноморец Од
Ингулец

История личных встреч

Черноморец Од
Ингулец

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
4:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутко Богдан 1 0.17
Хобленко Алексей 1 0.17
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.17
Попов Кирилл I 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oleksandr Pyatov 1 0.17
Белоцерковец Владимир 1 0.17
Vilivald Volodymyr 1 0.17

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кисель Ярослав 2 0
Бутко Богдан 1 0
Петряк Иван 1 0
Шпорн Йон 1 0
Вечный Ян 1 0
Удод Данило 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 2 1
Кобин Василий 0 1
Козак Александр 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Од
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1
Ингулец
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1 Ингулец - СК Полтава 2:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Ингулец

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
4 раза 67%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
Шахтёр Донецк
 2:1 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
7.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
9.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 5 7
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 1:2 6 1 2 3 7 - 8 5
13.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 1:2 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Шахтёр Донецк
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 2:1 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Карпаты
 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Г О О О О Л - Oleksandr Pshenychnyuk бьет в цель!
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Максим Мельничук получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 91'
    Максим Мельничук получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Козак Александр уходит с поля. Ситало Артём выходит вместо него
  • 90'
    Сергей Кисленко уходит с поля. Мысык Марьян выходит вместо него
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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