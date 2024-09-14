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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Пафос
3:1
Конец матча
Анортосис
0'
32' Желтая карточка
Мугаби Бевис
1:0
42' Гол
Жайро
2:0
63' Гол
Силва Андерсон
3:0
71' Гол
Шуньич Иван
71' Желтая карточка
Гольдар Давид
78' Желтая карточка
Кику Франсишку
3:1
84' Гол
Лопеш Рафаэл
84' Желтая карточка
Шуньич Иван
90' Желтая карточка
Люккассен Деррик
90'+5
Пафос
Анортосис

История личных встреч

Пафос
Анортосис

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

33 матча

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
5:1
ПД
2:3
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
3:4
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
0.83

Среднее время на гол

84
108

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.3
1.12

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

69
80

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 2 1
Силва Андерсон 2 1
Шуньич Иван 1 0.5
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 2 0.67

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Шуньич Иван 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danil Paroutis 1 1
Кику Франсишку 1 0
Мугаби Бевис 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Младжович Боян 1 0
Хрисопулос Константинос 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1

Результаты матчей

Пафос
Анортосис

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пафос
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
    • 37'
      ГОООООЛ Пафос забивает
    • 32'
      Мугаби Бевис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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