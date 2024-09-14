Тур: 3.
0'
32' Желтая карточкаМугаби Бевис
1:0
42' ГолЖайро
2:0
63' ГолСилва Андерсон
3:0
71' ГолШуньич Иван
71' Желтая карточкаГольдар Давид
78' Желтая карточкаКику Франсишку
3:1
84' ГолЛопеш Рафаэл
84' Желтая карточкаШуньич Иван
90' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
90'+5
Ход матча
32'
42'
1:0
61'
61'
63'
2:0
71'
3:0
71'
78'
84'
3:1
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
11 Вулери КаинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
Пафос
Анортосис
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
33 матча
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.2%
51.5%
33.3%
5 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.07
0.83
Среднее время на гол
84
108
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
1.3
1.12
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
69
80
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Шуньич Иван
|1
|0.5
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.67
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Шуньич Иван
|1
|0
|Нател Лео
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danil Paroutis
|1
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мугаби Бевис
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
|Хрисопулос Константинос
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Анортосис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Пафос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Анортосис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0
ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
Анортосис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1
Результаты матчей
Пафос
Анортосис
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пафос
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|2