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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Вольфсбергер
0:1
Первый тайм: 40'
Рапид Вена
0'
13' Желтая карточка
Атанга Давид
19' Желтая карточка
Mamadou Sangare
0:1
29' Гол
Nikolaus Wurmbrand

Ход матча

13'
Атанга Давид
 
19'
 
Mamadou Sangare
29'
0:1
Nikolaus Wurmbrand
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Вольфсбергер
Ничья
Рапид Вена
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Все Коэффициенты
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
44
Омич
Эрвин
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
48
Nikolaus
Wurmbrand
Вольфсбергер
4-2-3-1
Рапид Вена
4-4-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Рапид Вена

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед

45 матчей

33.3%
24.4%
42.3%
15 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
15 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:3
Б
1:2
К
1:3
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
1:8
Б
1:0
Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
К
0:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
5:1
Б
0:0
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:5
КОС
2:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.54
1.1

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

2.1
1.83

Среднее время на гол

42
49

Всего голов

81
67

Голов в среднем за матч

1.8
1.49

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

50
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 0.33
Балло Тьерно 2 (1) 0.33
Писингер Симон 2 0.33
Баумгартнер Доминик 2 0.33
Ульманн Максимилиан 2 0.33
Erik Kojzek 2 0.33
Атанга Давид 1 0.17
Омич Эрвин 1 0.17
Angelo Gattermayer 0 0
Яшич Адис 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссон Исак 2 0.33
Бельо Дион Дрене 2 0.33
Ауэр Йонас 1 0.17
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.17
Освальд Мориц 1 0.17
Бургшталлер Гвидо 0 0
Гргич Лукас 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0
Зайдль Маттиас 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Зукич Деян 1 0
Erik Kojzek 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
6
Вольфсбергер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
43%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Рапид Вена

Точный счет

4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4
3
2
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 0:1 6 3 0 3 14 - 10 9
5.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Альтах
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
8.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 11 3
11.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Рапид Вена
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
3.
Блау-Вайсс Линц
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Вольфсбергер
 0:1 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Рапид Вена
 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
Вольфсбергер
 0:1 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Mamadou Sangare 3
Вольфсбергер Балло Тьерно 3
Аустрия Вена Abubakr Barry 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Рапид Вена
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