Тур: 6. Стадион: Лавантталь Арена.
0:1
Первый тайм: 40'
0'
13' Желтая карточкаАтанга Давид
19' Желтая карточкаMamadou Sangare
0:1
29' ГолNikolaus Wurmbrand
Ход матча
13'
19'
29'
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
47 Erik Kojzek
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
49 Tobias Hedl
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Вольфсбергер
Рапид Вена
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
45 матчей
33.3%
24.4%
42.3%
15 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
15 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.54
1.1
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
2.1
1.83
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
81
67
Голов в среднем за матч
1.8
1.49
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|2
|0.33
|Балло Тьерно
|2 (1)
|0.33
|Писингер Симон
|2
|0.33
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.33
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.33
|Erik Kojzek
|2
|0.33
|Атанга Давид
|1
|0.17
|Омич Эрвин
|1
|0.17
|Angelo Gattermayer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссон Исак
|2
|0.33
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.33
|Ауэр Йонас
|1
|0.17
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.17
|Освальд Мориц
|1
|0.17
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Зайдль Маттиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
6
Вольфсбергер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
43%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Рапид Вена
Точный счет
4:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
32
14
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|4
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|3
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|3
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|3