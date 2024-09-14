Тур: 6. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 3668
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаАтанга Давид
20' Желтая карточкаMamadou Sangare
0:1
30' ГолNikolaus Wurmbrand
1:1
51' ГолЗукич Деян
90' Желтая карточкаКайгин Деннис
90'+3
Ход матча
13'
20'
30'
51'
1:1
90'
97
Яшич
Адис
44
Омич
Эрвин
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
17
Атанга
Давид
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
17 Атанга ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
-
47 Erik Kojzek
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
49 Tobias Hedl
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Вольфсбергер
Рапид Вена
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
40.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 15 побед
45 матчей
33.3%
24.4%
42.3%
15 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
26.7%
51.1%
10 побед 12 ничьих 23 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
15 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.54
1.1
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
2.1
1.83
Среднее время на гол
42
49
Всего голов
81
67
Голов в среднем за матч
1.8
1.49
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
17
Больше 38%
Меньше 62%
28
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
50
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|3
|0.5
|Балло Тьерно
|2 (1)
|0.33
|Писингер Симон
|2
|0.33
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.33
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.33
|Erik Kojzek
|2
|0.33
|Атанга Давид
|1
|0.17
|Омич Эрвин
|1
|0.17
|Angelo Gattermayer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссон Исак
|2
|0.33
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.33
|Ауэр Йонас
|1
|0.17
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.17
|Освальд Мориц
|1
|0.17
|Nikolaus Wurmbrand
|1
|0.17
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Зайдль Маттиас
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
6
Вольфсбергер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
100%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
4
50%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2
Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Рапид Вена
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
33
15
33
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|3