Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
2:1
Первый тайм: 37'
0'
1:0
21' ГолЗубков Александр
1:1
25' ГолYevgen Pidlepenets
28' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
2:1
29' ГолБондаренко Артём
Ход матча
21'
1:0
25'
28'
29'
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Карпаты
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
8.7%
26.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
78.6%
10.7%
10.7%
22 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
2.62
2.47
Среднее время на гол
34
36
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1
0.46
Среднее время на гол
90
195
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.75
1.54
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
58
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.4
|Сикан Даниил
|2
|0.4
|Педриньо II
|1
|0.2
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.2
|Степаненко Тарас
|1
|0.2
|Зубков Александр
|1
|0.2
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.2
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|2
|0.33
|Artur Shakh
|2
|0.33
|Полегенько Павел
|1
|0.17
|Очеретько Олег
|1
|0.17
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Карпаты
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
4
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Карпаты
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3
Карпаты
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Карпаты
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
22
14
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|5.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|3 - 7
|6
|12.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|7.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|12.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1