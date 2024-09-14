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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Шахтёр Донецк
5:2
Конец матча
Карпаты
0'
1:0
21' Гол
Зубков Александр
1:1
25' Гол
Yevgen Pidlepenets
28' Желтая карточка
Крыськив Дмитрий
2:1
29' Гол
Бондаренко Артём
31' Желтая карточка
Лупашко Владислав
3:1
39' Гол
Бондаренко Артём
4:1
42' Гол
Сикан Даниил
64' Желтая карточка
Педринью Роша
5:1
65' Гол
Бондаренко Артём
67' Желтая карточка
Кевин
5:2
83' Гол
Чачуа Амбросий
90' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Тобиас
Винисиус
5
Бондарь
Валерий
4
Франич
Бартол
13
Педринью
Роша
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
3
Адамюк
Владимир
44
Сакив
Тарас
23
Альварес
Пабло
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
7
Yevgen
Pidlepenets
13
Устименко
Денис
26
Костенко
Ян
Шахтёр Донецк
Карпаты

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Карпаты

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
8.7%
26.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

78.6%
10.7%
10.7%
22 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ТМС
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

2.62
2.47

Среднее время на гол

34
36

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1
0.46

Среднее время на гол

90
195

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.75
1.54

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
58

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 3 0.6
Сикан Даниил 3 0.6
Зубков Александр 2 0.4
Матвиенко Николай 2 0.4
Педриньо II 1 0.2
Судаков Георгий 1 (1) 0.2
Крыськив Дмитрий 1 0.2
Степаненко Тарас 1 0.2
Кевин IV 0 0
Тобиас Винисиус 0 0
Гомес Марлон 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.5
Artur Shakh 2 0.33
Полегенько Павел 1 0.17
Очеретько Олег 1 0.17
Yevgen Pidlepenets 1 0.17
Клименко Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 3 0
Матвиенко Николай 2 0
Педринью Роша 2 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 3 0
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Карпаты
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
4
Шахтёр Донецк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Карпаты
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3
Карпаты
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Карпаты

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4
3
2
2.5
1
5
2
3
3.5
2
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
6.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
7.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
8.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
9.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 5 7
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 6 1 2 3 8 - 11 5
13.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Карпаты
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
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