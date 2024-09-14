Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
5:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолЗубков Александр
1:1
25' ГолYevgen Pidlepenets
28' Желтая карточкаКрыськив Дмитрий
2:1
29' ГолБондаренко Артём
31' Желтая карточкаЛупашко Владислав
3:1
39' ГолБондаренко Артём
4:1
42' ГолСикан Даниил
64' Желтая карточкаПедринью Роша
5:1
65' ГолБондаренко Артём
67' Желтая карточкаКевин
5:2
83' ГолЧачуа Амбросий
90' Желтая карточкаМирошниченко Денис
90'+4
Ход матча
21'
1:0
25'
28'
29'
39'
42'
4:1
64'
65'
67'
83'
5:2
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Карпаты
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65.2%
13%
21.8%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
8.7%
26.1%
15 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
78.6%
10.7%
10.7%
22 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.6%
35.7%
10.7%
15 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.6%
28.6%
17.8%
15 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
2.62
2.47
Среднее время на гол
34
36
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1
0.46
Среднее время на гол
90
195
Всего голов
49
43
Голов в среднем за матч
1.75
1.54
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
51
58
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|3
|0.6
|Сикан Даниил
|3
|0.6
|Зубков Александр
|2
|0.4
|Матвиенко Николай
|2
|0.4
|Педриньо II
|1
|0.2
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.2
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.2
|Степаненко Тарас
|1
|0.2
|Кевин IV
|0
|0
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.5
|Artur Shakh
|2
|0.33
|Полегенько Павел
|1
|0.17
|Очеретько Олег
|1
|0.17
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.17
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|3
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карпаты
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Карпаты
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
4
Шахтёр Донецк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Карпаты
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
8%
2
25%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3
Карпаты
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3
Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Карпаты
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
11
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
32
15
23
23
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1