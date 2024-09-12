Тур: 10.
История личных встреч
Сочи
Ротор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
36
54
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|4
|0.44
|Барт Руслан
|3
|0.33
|Писарский Владимир
|3
|0.33
|Кожемякин Олег
|2
|0.22
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.11
|Марсело Алвеш
|1 (1)
|0.11
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.33
|Шумских Алексей
|1
|0.11
|Кухарчук Илья
|1
|0.11
|Болотов Евгений
|1
|0.11
|Морозов Владислав
|1
|0.11
|Таликин Дамир
|1
|0.11
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заика Кирилл
|2
|1
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Марсело Алвеш
|3
|0
|Начо Сааведра
|3
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Суслов Кирилл
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|1
|1
|Завезён Юрий
|2
|0
|Швецов Максим
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Прищепа Дмитрий
|2
|0
|Шумских Алексей
|1
|0
|Кухарчук Илья
|1
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
3
Сочи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
29%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
29%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0
Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2
Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0
Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2
Результаты матчей
Сочи
Ротор
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Сочи
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
45
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|9 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|7 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|6 - 7
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|4
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
Прогнозы на матч Сочи - Ротор
Исход игры
Сочи
68.9% (31)
Ничья
26.7% (12)
Ротор
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Сочи
46.7% (21)
1:1 Ничья
17.8% (8)
1:0 Сочи
15.6% (7)
2:0 Сочи
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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