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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 10.
Сочи
 
Позже
Ротор
Прогнозы 45
Сочи 68.9% (31)
X 26.7% (12)
Ротор 4.4% (2)
Все прогнозы
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Сочи
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История личных встреч

Сочи
Ротор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ВДЗЮ
3:3
ВДЗЮ
4:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

36
54

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 4 0.44
Барт Руслан 3 0.33
Писарский Владимир 3 0.33
Кожемякин Олег 2 0.22
Гуарирапа Сауль 1 0.11
Марсело Алвеш 1 (1) 0.11
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.33
Шумских Алексей 1 0.11
Кухарчук Илья 1 0.11
Болотов Евгений 1 0.11
Морозов Владислав 1 0.11
Таликин Дамир 1 0.11

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заика Кирилл 2 1
Крамарич Мартин 3 0
Марсело Алвеш 3 0
Начо Сааведра 3 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Суслов Кирилл 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 1 1
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Прищепа Дмитрий 2 0
Шумских Алексей 1 0
Кухарчук Илья 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0

Результаты матчей

Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
3
Сочи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Ротор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
29%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
29%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
5
45%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0
Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2
Ротор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0
Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2

Результаты матчей

Сочи
Ротор

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сочи
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 9 - 4 19
2.
Урал
 Заявка 9 5 3 1 15 - 7 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 5 0 14 - 7 17
4.
Балтика
 Заявка 9 4 4 1 10 - 7 16
5.
Сочи
 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
7.
Чайка
 Заявка 9 3 4 2 12 - 8 13
8.
Ротор
 Заявка 9 3 4 2 8 - 6 13
9.
Енисей
 Заявка 9 4 0 5 7 - 9 12
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
11.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Сокол
 Заявка 9 2 5 2 6 - 7 11
13.
Алания
 Заявка 9 2 3 4 6 - 7 9
14.
Шинник
 Заявка 9 2 3 4 4 - 7 9
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 6 - 7 8
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 2 2 5 5 - 15 8
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
2.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
3.
Балтика
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
8.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
9.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
11.
Шинник
 Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
14.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
16.
Алания
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 3 - 5 6
7.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
8.
Арсенал Тула
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Чайка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
14.
Сокол
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
17.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 3
Родина Москва Мусаев Леон 4
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 45
    Сочи 68.9% (31)
    X 26.7% (12)
    Ротор 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
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    3.90
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    Прогнозы на матч Сочи - Ротор

    Исход игры
    Сочи
    68.9% (31)
    Ничья
    26.7% (12)
    Ротор
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    46.7% (21)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    1:0 Сочи
    15.6% (7)
    2:0 Сочи
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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