Тур: 6. Стадион: Hofmann Personal Stadion. Зрители: 5950
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолRonivaldo II
41' Желтая карточкаRonivaldo II
56' Желтая карточкаСмолчич Хрвое
61' Желтая карточкаТауи Адиль
73' Желтая карточкаAlexander Briedl
90' Красная карточкаPaul Mensah
90'+8
Ход матча
16'
1:0
41'
56'
61'
73'
90'
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
14
Бериша
Валон
44
Тауи
Адиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
-
20 Simon SeidlНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Нападающий
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
38 Armin Haider
-
49 Oumar Diallo
-
Главный тренер: Markus Schopp
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.83
|Добрас Кристиан
|1
|0.17
|Simon Pirkl
|1
|0.17
|Носс Конор
|1
|0.17
|Simon Seidl
|1
|0.17
|Гойгингер Томас
|0
|0
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|2 (1)
|0.33
|Жуль Роберт
|1
|0.17
|Цирайс Филипп
|1
|0.17
|Богард Мелайро
|1
|0.17
|Бериша Валон
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Ronivaldo II
|3
|0
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Штраусс Фабио
|0
|1
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Бериша Валон
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
2
0
Блау-Вайсс Линц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|3