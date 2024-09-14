  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5950
Блау-Вайсс Линц
1:0
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
16' Гол
Ronivaldo II
41' Желтая карточка
Ronivaldo II
56' Желтая карточка
Смолчич Хрвое
61' Желтая карточка
Тауи Адиль
73' Желтая карточка
Alexander Briedl
90' Красная карточка
Paul Mensah
90'+8
1
Витек
Радек
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
14
Бериша
Валон
8
Усор
Мозес
44
Тауи
Адиль
25
Тибиди
Алексис
9
Любичич
Марин
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 5 0.83
Добрас Кристиан 1 0.17
Simon Pirkl 1 0.17
Носс Конор 1 0.17
Simon Seidl 1 0.17
Гойгингер Томас 0 0
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 2 (1) 0.33
Жуль Роберт 1 0.17
Цирайс Филипп 1 0.17
Богард Мелайро 1 0.17
Бериша Валон 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Ronivaldo II 3 0
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Штраусс Фабио 0 1
Гойгингер Томас 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Пашич Алем 1 0
Морманн Мартин 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цирайс Филипп 2 0
Хорват Саша 0 1
Любичич Марин 1 0
Бериша Валон 1 0
Стойкович Филип 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Тауи Адиль 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Блау-Вайсс Линц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

2
0
Блау-Вайсс Линц
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ЛАСК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

9
5
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
60%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Альтах
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Гразер
 5 0 3 2 7 - 10 3
11.
ЛАСК
 6 1 0 5 5 - 12 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
5.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
6.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 5
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Рапид Вена Mamadou Sangare 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 41'
      Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Anderson сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Ronivaldo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 1:0 ЛАСК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный