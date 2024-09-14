Тур: 3.
2:3
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаПапагеоргиу Гиоргос
0:1
45' ГолПапагеоргиу Гиоргос
1:1
47' ГолNicolas Andereggen
2:1
76' ГолОфори Ричард
90' Желтая карточкаСтилиану Мариос
2:2
90' ПенальтиВеллиос Апостолос
90' Желтая карточкаПанайоту Панайотис
90' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
2:3
91' ГолДурмишай Фиорин
91' Вторая желтая карточкаПанайоту Панайотис
90'+30
Ход матча
45'
47'
76'
2:1
90'
90'
90'
91'
2:3
91'
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christodoulos Christodoulou
История личных встреч
Этникос Ахна
Неа Саламина
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
44 матча
36.4%
34.1%
29.5%
16 побед 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.1%
38.6%
27.3%
15 побед 17 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.64
1.05
Среднее время на гол
55
86
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.23
1.14
Среднее время на гол
73
79
Всего голов
63
48
Голов в среднем за матч
1.43
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|3
|1
|Офори Ричард
|1
|0.33
|Julian Bonetto
|1
|0.33
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|1
|Веллиос Апостолос
|2 (1)
|1
|Дурмишай Фиорин
|1
|0.5
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Офори Ричард
|2
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|1
|0
|Карлитуш Тавареш
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
0
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0
Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5
Результаты матчей
Этникос Ахна
Неа Саламина
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|2
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|2