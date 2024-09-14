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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Этникос Ахна
2:3
Конец матча
Неа Саламина
0'
24' Желтая карточка
Папагеоргиу Гиоргос
0:1
45' Гол
Папагеоргиу Гиоргос
1:1
47' Гол
Nicolas Andereggen
2:1
76' Гол
Офори Ричард
90' Желтая карточка
Стилиану Мариос
2:2
90' Пенальти
Веллиос Апостолос
90' Желтая карточка
Панайоту Панайотис
90' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
2:3
91' Гол
Дурмишай Фиорин
91' Вторая желтая карточка
Панайоту Панайотис
91' Желтая карточка
90'+30
Этникос Ахна
Неа Саламина

История личных встреч

Этникос Ахна
Неа Саламина

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
24%
16%
15 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

44 матча

36.4%
34.1%
29.5%
16 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
29.5%
34.1%
16 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.1%
38.6%
27.3%
15 побед 17 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
4:0
ТМК
4:1
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ТМС
2:2
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
К
2:0
К
0:2
ПД
2:1
ПД
1:1
К
1:3
ПД
5:0
К
2:0

Голы

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.64
1.05

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.23
1.14

Среднее время на гол

73
79

Всего голов

63
48

Голов в среднем за матч

1.43
1.09

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
4
Больше 9%
Меньше 91%
40

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 3 1
Офори Ричард 1 0.33
Julian Bonetto 1 0.33
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папагеоргиу Гиоргос 2 1
Веллиос Апостолос 2 (1) 1
Дурмишай Фиорин 1 0.5

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Панайотис 1 1
Офори Ричард 2 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
0
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0
Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Аполлон - Этникос Ахна 0:0
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Пафос 0:5

Результаты матчей

Этникос Ахна
Неа Саламина

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
7.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
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