Тур: 7. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
2:3
Конец матча
0'
1:0
11' ГолГодал Борис
1:1
18' ГолSimon Smehyl
1:1
59' Не забитый пенальтиJozef Spyrka
63' Желтая карточкаВеселовски Доминик
2:1
84' ПенальтиРымаренко Мартин
2:2
86' Гол в свои воротаГодал Борис
2:3
90' ГолГанбаяр Ганболд
90' Желтая карточкаLubomir Willweber
90' Желтая карточкаГанбаяр Ганболд
90'+6
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
59'
1:1
84'
2:1
86'
2:2
90'
90'
33
Годал
Борис
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
20
Jozef
Spyrka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
-
14 Tobias DivisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш Немет
-
15 David Kmeto
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Комарно
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|3
|0.43
|Рымаренко Мартин
|2 (1)
|0.29
|Годал Борис
|1
|0.14
|Веселовски Доминик
|1
|0.14
|Слебодник Тибор
|1
|0.14
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.4
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.2
|Сильвестр Якуб
|1
|0.2
|Тамаш Нандор
|1
|0.2
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Christian Bayemi
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|2
|0
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Tobias Divis
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Комарно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комарно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
5
0
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Комарно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Комарно
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
25
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3