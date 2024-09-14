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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
2:3
Конец матча
Комарно
0'
1:0
11' Гол
Годал Борис
1:1
18' Гол
Simon Smehyl
1:1
59' Не забитый пенальти
Jozef Spyrka
63' Желтая карточка
Веселовски Доминик
2:1
84' Пенальти
Рымаренко Мартин
2:2
86' Гол в свои ворота
Годал Борис
2:3
90' Гол
Ганбаяр Ганболд
90' Желтая карточка
Lubomir Willweber
90' Желтая карточка
Ганбаяр Ганболд
90'+6
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
13
Шикула
Николас
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
9
Слебодник
Тибор
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
31
Трефиль
Якуб
14
Tobias
Divis
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
71
Слука
Бранислав
8
Simon
Smehyl
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
22
Тамаш
Нандор
20
Jozef
Spyrka
99
Patrik
Volesky
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Комарно
4-4-1-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Комарно

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
К
0:0
ВЛ
5:1
ВЛ
1:3
ВЛ
2:2
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 3 0.43
Рымаренко Мартин 2 (1) 0.29
Годал Борис 1 0.14
Веселовски Доминик 1 0.14
Слебодник Тибор 1 0.14
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Smehyl 2 (1) 0.4
Ганбаяр Ганболд 1 0.2
Сильвестр Якуб 1 0.2
Тамаш Нандор 1 0.2
Jozef Spyrka 0 0
Christian Bayemi 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 3 0
Lubomir Willweber 2 0
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Рымаренко Мартин 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильвестр Якуб 2 0
Ганбаяр Ганболд 2 0
Jozef Spyrka 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Tobias Divis 1 0
Christian Bayemi 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Комарно
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комарно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

5
0
Дукла Банска-Бистрица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Комарно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Комарно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4
МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3 Комарно - Петржалка 1:2 Славой Требишов - Комарно 1:3 Комарно - Пухов 7:1 Поважска-Бистрица - Комарно 1:1 Комарно - СТК-1914 Саморин 2:0 Спартак Миява - Комарно 2:0 Комарно - Слован-2 Братислава 5:2 Погронье - Комарно 0:2 Комарно - Жилина-2 3:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Комарно

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
4.
Спартак Трнава
 5 1 4 0 4 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
6.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
7.
Ружомберок
 4 1 3 0 6 - 5 6
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
11.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Jozef Spyrka пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Tibor Slebodnik уходит с поля. Веселовски Доминик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Jozef Spyrka сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Simon Smehyl бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Годал Борис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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