Тур: 7. Стадион: MOL Arena.
1:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаВайсс Владимир
42' Желтая карточкаПопович Александар
1:0
48' Гол в свои воротаКашия Гурам
1:1
56' ГолБарсегян Тигран
69' Желтая карточкаКашия Гурам
84' Желтая карточкаБёсе Левенте
88' Желтая карточкаВиммер Кевин
88' Желтая карточкаКачараба Тарас
1:2
89' ПенальтиБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаБрунетти Матеус
90' Желтая карточкаБайрич Кенан
90' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
1:2
90' Не забитый пенальтиТруса Матей
90'+12
Ход матча
37'
48'
1:0
56'
1:1
64'
69'
84'
88'
88'
89'
1:2
90'
90'
90'
90'
1:2
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
14
Бэсси
Форчун
12
Байрич
Кенан
37
Сёке
Юлиус
10
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
ДАК
Слован Братислава
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
39 матчей
25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.79
Среднее время на гол
60
114
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.53
1.45
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
59
44
Голов в среднем за матч
1.51
1.13
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|2
|0.4
|Алмаши Ладислав
|1
|0.2
|Реджич Дамир
|1
|0.2
|Димун Милан
|1 (1)
|0.2
|Герц Кристиан
|1
|0.2
|Виталис Милан
|1
|0.2
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|6 (3)
|1
|Стрелец Давид
|2
|0.33
|Мак Роберт
|1
|0.17
|Марчелли Нино
|1
|0.17
|Метсоко Иджесси
|1
|0.17
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Байо Махмуду
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Мендес Алехандро
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
3
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2
Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3
Результаты матчей
ДАК
Слован Братислава
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ДАК
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
14
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3