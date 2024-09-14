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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
ДАК
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
37' Желтая карточка
Вайсс Владимир
42' Желтая карточка
Попович Александар
1:0
48' Гол в свои ворота
Кашия Гурам
1:1
56' Гол
Барсегян Тигран
69' Желтая карточка
Кашия Гурам
84' Желтая карточка
Бёсе Левенте
88' Желтая карточка
Виммер Кевин
88' Желтая карточка
Качараба Тарас
1:2
89' Пенальти
Барсегян Тигран
90' Желтая карточка
Брунетти Матеус
90' Желтая карточка
Байрич Кенан
90' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
1:2
90' Не забитый пенальти
Труса Матей
90'+12
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
27
Виталис
Милан
6
Байо
Махмуду
7
Бернат
Ян
46
Труса
Матей
14
Бэсси
Форчун
17
Андзуана
Иоан
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
37
Сёке
Юлиус
77
Игнатенко
Даниил
11
Барсегян
Тигран
10
Толич
Марко
7
Вайсс
Владимир
13
Стрелец
Давид
ДАК
4-2-1-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Слован Братислава

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

39 матчей

25.6%
25.6%
48.8%
10 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.5%
46.2%
33.3%
8 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.5%
35.9%
43.6%
8 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

С
5:3
С
0:0
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
5:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.79

Среднее время на гол

60
114

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.53
1.45

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

59
44

Голов в среднем за матч

1.51
1.13

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 2 0.4
Алмаши Ладислав 1 0.2
Реджич Дамир 1 0.2
Димун Милан 1 (1) 0.2
Герц Кристиан 1 0.2
Виталис Милан 1 0.2
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 6 (3) 1
Стрелец Давид 2 0.33
Мак Роберт 1 0.17
Марчелли Нино 1 0.17
Метсоко Иджесси 1 0.17
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Байо Махмуду 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Мендес Алехандро 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Байрич Кенан 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Виммер Кевин 1 0
Толич Марко 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Войтко Матуш 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
3
ДАК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2
Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1
Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3

Результаты матчей

ДАК
Слован Братислава

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ДАК
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
4.
Спартак Трнава
 5 1 4 0 4 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
6.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
7.
Ружомберок
 4 1 3 0 6 - 5 6
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
11.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Весь список
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