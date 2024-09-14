Тур: 7. Стадион: Жемплин.
0'
1:0
16' ГолКизиридис Александрос
18' Желтая карточкаДжерлек Армин
30' Желтая карточкаБариш Дамьян
1:1
53' ГолRahim Ibrahim
58' Желтая карточкаБеднар Мартин
60' Желтая карточкаRahim Ibrahim
67' Желтая карточкаБондаренко Тарас
90' Желтая карточкаБагин Сауэль
90' Желтая карточкаИкоба Эдуви
90'+4
Ход матча
16'
18'
30'
53'
1:1
58'
60'
67'
90'
90'
12
Franck
Bahi
29
Enzo
Arevalo
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Жофчак ИгорЗащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Нападающий
-
23 Ivan Tyurin
-
-
-
21 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Михаловце
Тренчин
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.21
1.38
Среднее время на гол
74
65
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
3
1.21
Среднее время на гол
30
74
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
2.07
1.3
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.29
|Кизиридис Александрос
|2
|0.29
|Тарадуда Денис
|1
|0.14
|Enzo Arevalo
|1
|0.14
|Matus Marcin
|1 (1)
|0.14
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.33
|Гайдош Артур
|1
|0.17
|Эмека Чинонсо
|1
|0.17
|Rahim Ibrahim
|1
|0.17
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|3
|0
|Franck Bahi
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Лукач Патрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайдош Артур
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Бариш Дамьян
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Rahim Ibrahim
|2
|0
|Джерлек Армин
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Andrija Katic
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0
Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3
Результаты матчей
Михаловце
Тренчин
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3