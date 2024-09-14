  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Михаловце
1:1
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
16' Гол
Кизиридис Александрос
18' Желтая карточка
Джерлек Армин
30' Желтая карточка
Бариш Дамьян
1:1
53' Гол
Rahim Ibrahim
58' Желтая карточка
Беднар Мартин
60' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
67' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
90' Желтая карточка
Багин Сауэль
90' Желтая карточка
Икоба Эдуви
90'+4
1
Лукач
Патрик
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Тарадуда
Денис
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
9
Matus
Marcin
4
Зубайру
Абдул
89
Кизиридис
Александрос
51
Stanislav
Danko
29
Enzo
Arevalo
1
Andrija
Katic
2
Багин
Сауэль
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
25
Сковайса
Лукаш
27
Бариш
Дамьян
20
Rahim
Ibrahim
10
Джерлек
Армин
7
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
Михаловце
4-1-3-2
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Михаловце
Тренчин

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.8%
44.4%
40.8%
4 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
0:2
С
3:3
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:0
С
4:2
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
8:1
С
2:1
С
4:2
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
4:1
С
2:1
С
1:3
С
2:0
С
0:1
2ЙД
6:2
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.21
1.38

Среднее время на гол

74
65

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

3
1.21

Среднее время на гол

30
74

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

2.07
1.3

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.29
Кизиридис Александрос 2 0.29
Тарадуда Денис 1 0.14
Enzo Arevalo 1 0.14
Matus Marcin 1 (1) 0.14
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.33
Гайдош Артур 1 0.17
Эмека Чинонсо 1 0.17
Rahim Ibrahim 1 0.17
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 3 0
Franck Bahi 2 0
Беднар Мартин 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Лукач Патрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Enzo Arevalo 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайдош Артур 3 1
Lazar Stojsavljevic 3 0
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Бондаренко Тарас 2 0
Бариш Дамьян 2 0
Matus Slavicek 2 0
Rahim Ibrahim 2 0
Джерлек Армин 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Andrija Katic 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Михаловце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
4
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
50%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1
Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0
Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3

Результаты матчей

Михаловце
Тренчин

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
4.
Спартак Трнава
 5 1 4 0 4 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
6.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
7.
Ружомберок
 4 1 3 0 6 - 5 6
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
11.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Джуд Сандей сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Рахим Ибрахим бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Бариш Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Джерлек Армин получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Г О О О О Л - Alexandros Kiziridis бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Михаловце 1:1 Тренчин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный