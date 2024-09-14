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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Жилина
3:2
Конец матча
Скалица
0'
0:1
40' Пенальти
Подгорин Оливер
43' Желтая карточка
Губочан Томаш
45' Желтая карточка
Martin Masik
1:1
45' Гол
Алиягич Денис
2:1
54' Гол
Капралик Адриан
3:1
66' Гол
Капралик Адриан
69' Желтая карточка
Samuel Gidi
3:2
72' Гол
Матеёв Роберт
79' Красная карточка
Adam Krcik
90' Желтая карточка
Martin Cernek
90'+7
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
21
Timotej
Hranica
11
Samuel
Gidi
66
Качер
Мирослав
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
9
Алиягич
Денис
29
Дюриш
Давид
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
25
Гази
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Marek
Fabry
Жилина
3-4-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Жилина
Скалица

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1
С
5:3
С
1:0
С
1:0
К
4:1
К
3:2
С
1:0
С
1:0
С
2:2

Голы

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

2.6
0.75

Среднее время на гол

34
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 3 0.5
Зауэр Марио 3 0.5
Алиягич Денис 2 0.33
Eric Bille 2 (1) 0.33
Качер Мирослав 1 0.17
Дюриш Давид 1 0.17
Samuel Gidi 1 0.17
Яворчек Доминик 1 0.17
Timotej Hranica 1 0.17
Минарик Ян 0 0
Бари Кристиан 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Власко Ян 1 (1) 0.17
Матеёв Роберт 1 0.17
Michael Ranko 1 0.17
Lukas Leginus 1 0.17
Подгорин Оливер 1 (1) 0.17
Martin Cernek 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Минарик Ян 1 0
Дюриш Давид 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Timotej Hranica 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Грошшо Лукаш 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Копас Адам 1 0
Marek Fabry 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1
Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1
Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0

Результаты матчей

Жилина
Скалица

Точный счет

3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Жилина
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
4
2
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 6 5 0 1 11 - 8 15
2.
Жилина
 6 4 2 0 15 - 4 14
3.
ДАК
 5 2 1 2 8 - 5 7
4.
Спартак Трнава
 5 1 4 0 4 - 3 7
5.
Дукла Банска-Бистрица
 7 1 4 2 8 - 10 7
6.
Михаловце
 7 1 4 2 7 - 10 7
7.
Ружомберок
 4 1 3 0 6 - 5 6
8.
Комарно
 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
Тренчин
 6 1 3 2 6 - 8 6
10.
Железярне Подбрезова
 5 1 2 2 8 - 6 5
11.
Кошице
 6 1 2 3 6 - 7 5
12.
Скалица
 6 0 3 3 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Слован Братислава
 3 2 0 1 3 - 6 6
3.
Железярне Подбрезова
 3 1 2 0 8 - 2 5
4.
Ружомберок
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Спартак Трнава
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Комарно
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Жилина
 3 1 2 0 5 - 0 5
4.
Михаловце
 4 1 2 1 6 - 6 5
5.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Тренчин
 4 0 2 2 2 - 6 2
9.
Ружомберок
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Скалица
 3 0 1 2 4 - 11 1
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 6 (1)
Кошице Медвед Жан 5
Жилина Капралик Адриан 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 3
Жилина Зауэр Марио 3
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Скалица Martin Masik 4
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Davi Alves уходит с поля. Жибриль Таофик выходит вместо него
    • 54'
      Гази Адам уходит с поля. Lukas Leginus выходит вместо него
    • 54'
      Дюриш Давид сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Жилина 3:2 Скалица онлайн

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