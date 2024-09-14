Тур: 7. Стадион: Стадион под Дубном.
0'
0:1
40' ПенальтиПодгорин Оливер
43' Желтая карточкаГубочан Томаш
45' Желтая карточкаMartin Masik
1:1
45' ГолАлиягич Денис
2:1
54' ГолКапралик Адриан
3:1
66' ГолКапралик Адриан
69' Желтая карточкаSamuel Gidi
3:2
72' ГолМатеёв Роберт
79' Красная карточкаAdam Krcik
90' Желтая карточкаMartin Cernek
90'+7
Ход матча
40'
0:1
43'
45'
45'
1:1
54'
2:1
66'
3:1
69'
72'
3:2
79'
90'
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
29
Дюриш
Давид
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
25
Гази
Адам
11
Marek
Fabry
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
- Нападающий
-
22 Mario Holly
-
-
-
21 Adam Ravas
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Жилина
Скалица
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
2.6
0.75
Среднее время на гол
34
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.11
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|3
|0.5
|Зауэр Марио
|3
|0.5
|Алиягич Денис
|2
|0.33
|Eric Bille
|2 (1)
|0.33
|Качер Мирослав
|1
|0.17
|Дюриш Давид
|1
|0.17
|Samuel Gidi
|1
|0.17
|Яворчек Доминик
|1
|0.17
|Timotej Hranica
|1
|0.17
|Минарик Ян
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Власко Ян
|1 (1)
|0.17
|Матеёв Роберт
|1
|0.17
|Michael Ranko
|1
|0.17
|Lukas Leginus
|1
|0.17
|Подгорин Оливер
|1 (1)
|0.17
|Martin Cernek
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Минарик Ян
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Скалица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скалица
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
3
19%
2
40%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1
Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3
Скалица
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1
Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0
Результаты матчей
Жилина
Скалица
Точный счет
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Жилина
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
42
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Жилина
|Капралик Адриан
|3 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|3
|Жилина
|Зауэр Марио
|3
|Кошице
|Кривак Ян
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Скалица
|Martin Masik
|4
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|3