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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Атлетико Гойаненсе
0:2
Конец матча
Витория
0'
11' Желтая карточка
Алеррандро
11' Желтая карточка
Фернандо Луис
12' Желтая карточка
Эстевес Лукас
0:1
13' Гол
Алеррандро
16' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
53' Желтая карточка
Lucas Arcanjo
54' Желтая карточка
Кэмпбелл Хоэль
64' Желтая карточка
Rhaldney Norberto
0:2
78' Гол
Nascimento Leite Matheus II
86' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus II
90' Желтая карточка
Willian VI
90'+8
1
Роналдо
2
Bruno
Tubarao
3
Martins
Adriano
4
Сампайо
Филипе
6
Guilherme
Romao
5
Rhaldney
Norberto
7
Alejo
Cruz
Techera
10
Shaylon
8
Кэмпбелл
Хоэль
11
Фернандо
Луис
IV
9
Derek
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
36
Machado
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
7
Gustavo
Mosquito
9
Алеррандро
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Атлетико Гойаненсе
4-5-1
Витория
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Гойаненсе
Витория

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СB
0:0
СB
2:3
СB
0:0
СB
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СB
0:0
СB
3:1
СA
0:0
СA
4:1
КБ
4:0
КБ
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойаненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Луис IV 6 0.23
Shaylon 2 (1) 0.08
Уртадо Хан 2 0.08
Кэмпбелл Хоэль 2 (1) 0.08
Guilherme Romao 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Alejo Cruz Techera 1 (1) 0.04
Вагнер Лав 1 0.04
Рони 1 0.04
Luiz Felipe III 1 0.04
Derek 1 0.04
Mateo Zuleta 1 0.04
Роналдо 0 0
Luis Pereira III 0 0
Магиньо 0 0
Lucas Kal 0 0
Rhaldney Norberto 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 6 (3) 0.23
Willian VI 5 0.19
Nascimento Leite Matheus II 4 0.15
Wagner Leonardo 3 (1) 0.12
Osvaldo 2 (1) 0.08
Jose Hugo 1 0.04
Janderson 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Gustavo Mosquito 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Атлетико Гойаненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rhaldney Norberto 8 0
Guilherme Romao 5 1
Gabriel Baralhas 6 0
Alix 2 2
Martins Adriano 5 0
Магиньо 3 1
Luiz Felipe III 3 1
Bruno Tubarao 3 1
Энрике Педру II 4 0
Фернандо Луис IV 4 0
Роналдо 2 1
Emiliano Rodriguez 2 1
Рони 3 0
Max 3 0
Gonzalo Freitas 3 0
Alejo Cruz Techera 3 0
Уртадо Хан 1 1
Gabriel Barros 1 1
Derek 1 1
Кэмпбелл Хоэль 2 0
Shaylon 2 0
Ранжел Педро 2 0
Jair Ventura 0 1
Вагнер Лав 1 0
Luis Pereira III 1 0
Lucas Kal 1 0
Mateo Zuleta 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Janderson 9 1
Эстевес Лукас 8 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Андраде Лео 5 0
Nascimento Leite Matheus II 4 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Витория
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
7
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Витория
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

6
13
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Витория
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
50%
76-90

Пропущено

23
21
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
11
48%
3
14%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

18
19
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
1
5%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Забито

22
27
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
14%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
6
27%
3
11%
61-75
3
14%
9
33%
76-90

Пропущено

41
40
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
15%
3
8%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
11
27%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0
Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2

Результаты матчей

Атлетико Гойаненсе
Витория

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Гойаненсе
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
8
4
22
1.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 0:0 26 14 7 5 31 - 24 49
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
10.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 24 8 6 10 26 - 28 30
13.
Жувентуде
 25 7 8 10 29 - 35 29
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 14 - 14 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 0:0 13 4 4 5 11 - 18 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
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      Lucas Arcanjo получил желтую карточку от судьи
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      Шайлон уходит с поля. Жандерсон выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория онлайн

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