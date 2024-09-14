Тур: 26.
0:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаАлеррандро
11' Желтая карточкаФернандо Луис
12' Желтая карточкаЭстевес Лукас
0:1
13' ГолАлеррандро
16' Желтая карточкаGustavo Mosquito
53' Желтая карточкаLucas Arcanjo
54' Желтая карточкаКэмпбелл Хоэль
64' Желтая карточкаRhaldney Norberto
0:2
78' ГолNascimento Leite Matheus II
86' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus II
90' Желтая карточкаWillian VI
90'+8
Ход матча
11'
11'
12'
13'
0:1
16'
53'
54'
73'
73'
78'
90'
1
Роналдо
10
Shaylon
9
Derek
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan5
36
Machado
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 DerekНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ранжел ПедроВратарь
-
14 МагиньоЗащитник
-
16 Энрике ПедруЗащитник
-
15 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 JandersonНападающий
- Нападающий
-
-
17 Alix
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
11 OsvaldoНападающий
-
37 EveraldoНападающий
-
33 Lawan
-
17 Jose Hugo
-
-
29 Willian VI
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Атлетико Гойаненсе
Витория
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.23
|Shaylon
|2 (1)
|0.08
|Уртадо Хан
|2
|0.08
|Кэмпбелл Хоэль
|2 (1)
|0.08
|Guilherme Romao
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Alejo Cruz Techera
|1 (1)
|0.04
|Вагнер Лав
|1
|0.04
|Рони
|1
|0.04
|Luiz Felipe III
|1
|0.04
|Derek
|1
|0.04
|Mateo Zuleta
|1
|0.04
|Роналдо
|0
|0
|Luis Pereira III
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|6 (3)
|0.23
|Willian VI
|5
|0.19
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.15
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.12
|Osvaldo
|2 (1)
|0.08
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Gustavo Mosquito
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|8
|0
|Guilherme Romao
|5
|1
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Alix
|2
|2
|Martins Adriano
|5
|0
|Магиньо
|3
|1
|Luiz Felipe III
|3
|1
|Bruno Tubarao
|3
|1
|Энрике Педру II
|4
|0
|Фернандо Луис IV
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Emiliano Rodriguez
|2
|1
|Рони
|3
|0
|Max
|3
|0
|Gonzalo Freitas
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Кэмпбелл Хоэль
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Ранжел Педро
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Luis Pereira III
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Janderson
|9
|1
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Витория
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
7
Атлетико Гойаненсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Витория
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
6
13
Атлетико Гойаненсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Витория
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
50%
76-90
Пропущено
23
21
5 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
11
48%
3
14%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
18
19
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
1
5%
1-15
5
28%
1
5%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
3
17%
1
5%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Забито
22
27
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
3
14%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
6
27%
3
11%
61-75
3
14%
9
33%
76-90
Пропущено
41
40
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
15%
3
8%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
5
12%
8
20%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
11
27%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0
Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2
Витория
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0
Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2
Результаты матчей
Атлетико Гойаненсе
Витория
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Гойаненсе
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
188
422
818
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|0:0
|26
|14
|7
|5
|31 - 24
|49
|3.
|25
|14
|5
|6
|38 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|25
|12
|5
|8
|33 - 26
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|34 - 27
|39
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|24
|10
|4
|10
|29 - 34
|34
|10.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|11.
|24
|8
|6
|10
|29 - 30
|30
|12.
|0:0
|24
|8
|6
|10
|26 - 28
|30
|13.
|25
|7
|8
|10
|29 - 35
|29
|14.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|11
|7
|1
|3
|16 - 11
|22
|10.
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 18
|16
|7.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|16.
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7