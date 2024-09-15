Тур: 26.
1:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолMoises Vieira
1:1
29' ГолКаноббио Агустин
39' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
61' Желтая карточкаJoao Cruz
85' Желтая карточкаРикардо Жоао
90' Желтая карточкаКаноббио Агустин
90'+8
Ход матча
14'
0:1
29'
1:1
61'
68'
72'
85'
90'
26
Erick2
57
Joao
Cruz
28
Tomas
Cuello
33
Eros
Mancuso
17
Велисон
Хосе
11
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 NikaoНападающий
-
20 JulimarНападающий
-
-
22 Madson II
-
23 Filipinho
-
-
92 Pablo I
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
26 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.43
Среднее время на гол
49
210
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.38
0.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
146
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.17
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.17
|Julimar
|3
|0.13
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.13
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.08
|Nikao
|2
|0.08
|Pablo I
|2
|0.08
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.31
|Почеттино Томас
|4
|0.15
|Лопес Брено
|4
|0.15
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.12
|Пикашу Яго
|2
|0.08
|Moises Vieira
|2
|0.08
|Эркулес
|1
|0.04
|Мачука Иманоль
|1
|0.04
|Наварро Кевин
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.04
|Тинга I
|1
|0.04
|Пачеко Бруно
|1
|0.04
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Christian Cardoso
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|7
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
6
4
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
10
19
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Форталеза Сеара
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (14)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
0
0%
2
18%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
27%
4
20%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90
Забито
11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 13
16 Не забивали 13
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
1
5%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Забито
26
30
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
1
4%
6
20%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
7
27%
6
20%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
23%
3
10%
76-90
Пропущено
30
27
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
8
27%
4
15%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
2
7%
8
30%
30%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
8
27%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
1:1
6 раз 23%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
210
49
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
48
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
215
618
818
222
323
123
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7