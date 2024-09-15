  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
14' Гол
Moises Vieira
1:1
29' Гол
Каноббио Агустин
39' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
61' Желтая карточка
Joao Cruz
85' Желтая карточка
Рикардо Жоао
90' Желтая карточка
Каноббио Агустин
90'+8
41
Понтес
Микаэл
26
Erick2
4
Роша
Кайке
15
Гамарра
Матео
37
Lucas
Esquivel
3
Gabriel
Paulista
VIII
57
Joao
Cruz
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
9
Gonzalo
Mastriani
14
Каноббио
Агустин
1
Рикардо
Жоао
33
Eros
Mancuso
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
36
Felipe
Jonatan
28
Аугусто
Педро
17
Велисон
Хосе
77
Наварро
Кевин
11
Мариньо
21
Moises
Vieira
79
Renato
Kayzer
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
4:1
К
1:0
К
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.43

Среднее время на гол

49
210

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.38
0.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
146

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 4 0.17
Gonzalo Mastriani 4 0.17
Julimar 3 0.13
Ди Йорио Лукас 3 0.13
Фернандиньо XII 2 (1) 0.08
Nikao 2 0.08
Pablo I 2 0.08
Tomas Cuello 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Joao Cruz 1 0.04
Erick2 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Christian Cardoso 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.31
Почеттино Томас 4 0.15
Лопес Брено 4 0.15
Renato Kayzer 3 (1) 0.12
Пикашу Яго 2 0.08
Moises Vieira 2 0.08
Эркулес 1 0.04
Мачука Иманоль 1 0.04
Наварро Кевин 1 0.04
Тити 1 0.04
Кушчевич Бенхамин 1 0.04
Тинга I 1 0.04
Пачеко Бруно 1 0.04
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Christian Cardoso 5 0
Thiago Heleno 4 0
Leonardo Godoy 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Joao Cruz 2 0
Роша Кайке 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Martin Varini 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 7 2
Эркулес 6 2
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Пикашу Яго 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Кушчевич Бенхамин 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Тинга I 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

6
4
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

10
19
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Форталеза Сеара
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
8% (2)
54% (14)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

16
23

Голы по времени матча

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
0
0%
2
18%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
27%
4
20%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 13
16 Не забивали 13
1
9%
4
21%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
1
5%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

26
30
13 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
1
4%
6
20%
1-15
5
19%
6
20%
16-30
7
27%
6
20%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
6
23%
3
10%
76-90

Пропущено

30
27
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 18
8
27%
4
15%
1-15
5
17%
3
11%
16-30
2
7%
8
30%
30%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
3
10%
4
15%
61-75
8
27%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
6 раз 46%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 69%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
7 раз 27%
1:1
6 раз 23%
1:2
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
2
10
1.5
4
9
2
10
2.5
3
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
21
5
6
18
1.5
8
18
2
22
2.5
3
23
1
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
10.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
13.
Жувентуде
 25 7 8 10 29 - 35 29
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
4.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Кушчевич Бенхамин получил желтую карточку от судьи
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