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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 53779
Гамбург
5:0
Конец матча
Ян
0'
1:0
1' Гол
Кёнигсдёрффер Рансфорд
3' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
2:0
14' Гол
Глацель Роберт
30' Желтая карточка
Шенфельдер Оскар
45' Желтая карточка
Хефти Сильван
45' Желтая карточка
Гейпль Андреас
48' Желтая карточка
Fabio Balde
55' Желтая карточка
Вит Кристиан
68' Желтая карточка
Баллас Флориан
3:0
76' Гол
Жан-Люк Домпе
83' Желтая карточка
Сахити Эмир
4:0
89' Гол
Зельке Дейви
89' Желтая карточка
Nico Ochojski
5:0
90' Гол
Жан-Люк Домпе
90'+4

Ход матча

1'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
(Fabio Balde)
1:0
3'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
14'
Глацель Роберт
(Fabio Balde)
2:0
30'
 
Шенфельдер Оскар
45'
Хефти Сильван
 
45'
 
Гейпль Андреас
48'
Fabio Balde
 
55'
 
Вит Кристиан
62'
Жан-Люк Домпе
Fabio Balde
 
62'
Рейс Людовит
Рихтер Марко
 
68'
 
Баллас Флориан
68'
 
Ганаус Ноа
Кюльветтер Кристиан
68'
 
Nico Ochojski
Котер Доминик
75'
Ферай Иммануэль
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
75'
Зельке Дейви
Глацель Роберт
 
76'
Жан-Люк Домпе
(Ферай Иммануэль)
3:0
80'
 
Jonas Bauer
Гейпль Андреас
80'
 
Майер Макс
Прёгер Кай
81'
Сахити Эмир
Хефти Сильван
 
83'
Сахити Эмир
 
88'
 
Булик Расим
Вит Кристиан
89'
Зельке Дейви
(Жан-Люк Домпе)
4:0
89'
 
Nico Ochojski
90'
Жан-Люк Домпе
(Эльфадли Даниэль)
5:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 610 Количество передач 350
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
30
Хефти
Сильван
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
20
Рихтер
Марко
8
Эльфадли
Даниэль
45
Fabio
Balde
9
Глацель
Роберт
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
1
Гебхардт
Феликс
14
Цигеле
Робин
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
Гамбург
4-1-3-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Ян

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
1:5
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:5

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2.4
2.6

Среднее время на гол

37
34

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

2
2.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.8
Глацель Роберт 3 0.6
Жан-Люк Домпе 2 0.4
Эльфадли Даниэль 1 0.2
Зельке Дейви 1 0.2
Хайер Моритц 1 0.2
Fabio Balde 0 0
Мухайм Миро 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.2

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Хефти Сильван 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Зельке Дейви 1 0
Сахити Эмир 1 0
Мухайм Миро 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баллас Флориан 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Гейпль Андреас 1 0
Прёгер Кай 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Вит Кристиан 1 0
Nico Ochojski 1 0
Котер Доминик 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7
Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0
Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1

Результаты матчей

Гамбург
Ян

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
7.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (2)
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Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Фортуна Клаус Феликс 3
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      Гейпль Андреас получил желтую карточку от судьи
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