Тур: 5. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 53779
0'
1:0
1' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
3' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
2:0
14' ГолГлацель Роберт
30' Желтая карточкаШенфельдер Оскар
45' Желтая карточкаХефти Сильван
45' Желтая карточкаГейпль Андреас
48' Желтая карточкаFabio Balde
55' Желтая карточкаВит Кристиан
68' Желтая карточкаБаллас Флориан
3:0
76' ГолЖан-Люк Домпе
83' Желтая карточкаСахити Эмир
4:0
89' ГолЗельке Дейви
89' Желтая карточкаNico Ochojski
5:0
90' ГолЖан-Люк Домпе
90'+4
Ход матча
1'
14'
2:0
30'
45'
45'
48'
55'
68'
76'
3:0
80'
83'
89'
4:0
89'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
610 Количество передач 350
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
45
Fabio
Balde
14
Цигеле
Робин
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Fabio BaldeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сахити ЭмирНападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Майер МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
25 Jonas Bauer
-
-
37 Leopold Wurm
-
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Гамбург
Ян
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2.4
2.6
Среднее время на гол
37
34
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
2
2.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.8
|Глацель Роберт
|3
|0.6
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.4
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.2
|Зельке Дейви
|1
|0.2
|Хайер Моритц
|1
|0.2
|Fabio Balde
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.2
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Хефти Сильван
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баллас Флориан
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Гейпль Андреас
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Вит Кристиан
|1
|0
|Nico Ochojski
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ян
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
50%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
12
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7
Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Ян
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0
Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1
Результаты матчей
Гамбург
Ян
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
23
23
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (2)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Фортуна
|Клаус Феликс
|3