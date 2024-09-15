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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 10877
Гройтер Фюрт
0:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
52' Желтая карточка
Юнг Гидеон
0:0
53' Не забитый пенальти
Асллани Фисник
55' Желтая карточка
Србени Деннис
76' Желтая карточка
Manuel Feil
90' Желтая карточка
Хргота Бранимир
90'+8

Ход матча

52'
Юнг Гидеон
 
53'
0:0
Асллани Фисник
55'
Србени Деннис
 
58'
Гисельман Нико
Аста Симон
 
58'
Мустафа Сулиман
Футкеу Ноэль
 
65'
 
Manuel Feil
Петков Лукас
69'
Мотика Неманья
Србени Деннис
 
76'
 
Manuel Feil
78'
 
Frederik Schmahl
Дамар Мухаммед
80'
Philipp Mueller
Бансе Саша
 
80'
Oualid Mhamdi
Массимо Роберто
 
83'
 
Paul Stock
Luca Pascal Schnellbacher
90'
Хргота Бранимир
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 417 Количество передач 368
  • 55 Владение мячом, % 45
44
Нолль
Науэль
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
7
Србени
Деннис
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
6
Robin
Fellhauer
23
Сикингер
Карло
30
Дамар
Мухаммед
10
Асллани
Фисник
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
1:4
Б2
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 3 (2) 0.6
Футкеу Ноэль 2 0.4
Хргота Бранимир 1 0.2
Майерхёфер Марко 1 0.2
Юнг Гидеон 1 0.2
Србени Деннис 1 0.2
Иттер Джанлука 1 0.2
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 4 0.8
Luca Pascal Schnellbacher 2 0.4
Герезгихер Филимон 1 0.2
Frederik Schmahl 1 0.2
Robin Fellhauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Semih Sahin 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Массимо Роберто 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Бансе Саша 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 2 0
Semih Sahin 1 0
Robin Fellhauer 1 0
Асллани Фисник 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Дамар Мухаммед 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7
Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
7.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Фортуна Клаус Феликс 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
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    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Эльвeрсберг онлайн

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