Тур: 5. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 50135
0'
0:1
13' ГолКовнацки Давид
16' Желтая карточкаМаза Ибрагим
20' Желтая карточкаГехтер Линус
24' Желтая карточкаШерхант Дерри
37' Желтая карточкаКлаус Феликс
43' Желтая карточкаХоффманн Андре
0:2
66' ГолНимиц Йона
84' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
90' Желтая карточкаВан Бредероде Мирон
90'+5
Ход матча
13'
16'
20'
24'
37'
43'
66'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
540 Количество передач 301
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
44
Гехтер
Линус
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Герта
Фортуна
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
2.27
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
39
55
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|2
|0.4
|Кенни Джонджо
|1
|0.2
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.2
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.2
|Шерхант Дерри
|1
|0.2
|Маза Ибрагим
|1
|0.2
|Демме Диего
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danny Schmidt
|2
|0.4
|Ковнацки Давид
|1
|0.2
|Россманн Тим
|1
|0.2
|Нимиц Йона
|1
|0.2
|Пейчинович Дженан
|1
|0.2
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Клеменс Паскаль
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаус Феликс
|3
|0
|Хоффманн Андре
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1
Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0
Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0
Результаты матчей
Герта
Фортуна
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Герта
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|4 (2)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|4 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3 (2)
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|4
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|4
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 2
|Фортуна
|Клаус Феликс
|3