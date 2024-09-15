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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 50135
Герта
0:2
Конец матча
Фортуна
0'
0:1
13' Гол
Ковнацки Давид
16' Желтая карточка
Маза Ибрагим
20' Желтая карточка
Гехтер Линус
24' Желтая карточка
Шерхант Дерри
37' Желтая карточка
Клаус Феликс
43' Желтая карточка
Хоффманн Андре
0:2
66' Гол
Нимиц Йона
84' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
90' Желтая карточка
Ван Бредероде Мирон
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Ковнацки Давид
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
16'
Маза Ибрагим
 
20'
Гехтер Линус
 
24'
Шерхант Дерри
 
35'
Ляйстнер Тони
Гехтер Линус
 
37'
 
Клаус Феликс
43'
 
Хоффманн Андре
59'
Торстейнссон Йон
Шерхант Дерри
 
59'
Сесса Кевин
Карбовник Михал
 
61'
 
Хааг Джованни
Danny Schmidt
61'
 
Нимиц Йона
Клаус Феликс
66'
0:2
Нимиц Йона
(Ковнацки Давид)
69'
 
Ван Бредероде Мирон
Россманн Тим
77'
Нидерлехнер Флориан
Маза Ибрагим
 
77'
Клеменс Паскаль
Демме Диего
 
81'
 
Мбамба Ноа
Йоханнессон Исак-Бергманн
81'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Ковнацки Давид
84'
Зефёйк Дейовайсио
 
90'
 
Ван Бредероде Мирон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 540 Количество передач 301
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
10
Маза
Ибрагим
6
Демме
Диего
33
Карбовник
Михал
27
Кюизанс
Микаэль
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
25
Циммерман
Маттиас
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
22
Danny
Schmidt
24
Ковнацки
Давид
Герта
4-3-3
Фортуна
4-4-2

История личных встреч

Герта
Фортуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2
ТК
3:1
Б
4:1
БСМ
2:2
БСМ
1:2
Б2
4:2
Б2
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

2.27
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

39
55

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 2 0.4
Кенни Джонджо 1 0.2
Кюизанс Микаэль 1 0.2
Нидерлехнер Флориан 1 0.2
Шерхант Дерри 1 0.2
Маза Ибрагим 1 0.2
Демме Диего 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Schmidt 2 0.4
Ковнацки Давид 1 0.2
Россманн Тим 1 0.2
Нимиц Йона 1 0.2
Пейчинович Дженан 1 0.2
Циммерман Маттиас 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Гехтер Линус 2 0
Клеменс Паскаль 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Шулер Лука 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаус Феликс 3 0
Хоффманн Андре 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Нимиц Йона 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Герта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фортуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фортуна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Герта
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1
Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3
Фортуна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0
Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0

Результаты матчей

Герта
Фортуна

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Герта
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Карлсруэ
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Магдебург
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Гамбург
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 6 - 2 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 2 3 0 10 - 4 9
7.
Падерборн
 5 2 3 0 9 - 6 9
8.
Кёльн
 5 2 1 2 12 - 7 7
9.
Герта
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 9 - 10 7
11.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 8 - 5 6
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 9 - 11 4
14.
Ян
 5 1 0 4 1 - 13 3
15.
Пройссен Мюнстер
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Дармштадт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Ульм 1846
 5 0 1 4 3 - 7 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Карлсруэ
 3 3 0 0 8 - 4 9
3.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Эльвeрсберг
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Кёльн
 3 1 0 2 7 - 4 3
12.
Герта
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Пройссен Мюнстер
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Дармштадт
 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Кайзерслаутерн
 2 0 1 1 5 - 6 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Ульм 1846
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Фортуна
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Падерборн
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Кёльн
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Карлсруэ
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Герта
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ульм 1846
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Айнтрахт Бр
 3 0 1 2 2 - 11 1
16.
Пройссен Мюнстер
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Ян
 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 4 (2)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 4 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Карлсруэ Рапп Николай 4
Нюрнберг Кастроп Йенс 4
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Яндер Каспар 1 2
Фортуна Клаус Феликс 3
Весь список
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