Тур: 4. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
0:1
18' ГолДи Лоренцо Джованни
42' Желтая карточкаЛоботка Станислав
57' Желтая карточкаЛукаку Ромелу
0:2
66' ГолКварацхелия Хвича
Ход матча
18'
57'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
185 Количество передач 217
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
18
Марин
Рэзван
77
Лувумбу
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
История личных встреч
Кальяри
Наполи
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед
29 матчей
10.3%
31%
58.7%
3 победы 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.73
1.14
Среднее время на гол
122
78
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
2.29
1.87
Среднее время на гол
39
48
Всего голов
43
44
Голов в среднем за матч
1.48
1.52
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
59
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|1
|0.25
|Луперто Себастьяно
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.5
|Лукаку Ромелу
|1
|0.25
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.25
|Симеоне Джованни
|1
|0.25
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.25
|Нерес Давид
|0
|0
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|2
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Наполи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1
Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1
Наполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1
Результаты матчей
Кальяри
Наполи
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|2 (2)
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Рома
|Де Росси Даниэле
|1 1
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Наполи
Исход игры
Кальяри
1.8% (2)
Ничья
7.2% (8)
Наполи
91% (101)
Тотал 2.5
Больше
59.81% (64)
Меньше
40.19% (43)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:2 Наполи
47.7% (53)
0:1 Наполи
18.9% (21)
0:2 Наполи
13.5% (15)
1:3 Наполи
8.1% (9)
1:1 Ничья
5.4% (6)
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