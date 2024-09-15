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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Кальяри
0:4
Конец матча
Наполи
0'
0:1
18' Гол
Ди Лоренцо Джованни
42' Желтая карточка
Лоботка Станислав
57' Желтая карточка
Лукаку Ромелу
0:2
66' Гол
Кварацхелия Хвича
0:3
70' Гол
Лукаку Ромелу
75' Желтая карточка
Мина Йерри
0:4
90' Гол
Буонджорно Алессандро
90'+4

Ход матча

18'
0:1
Ди Лоренцо Джованни
(Лукаку Ромелу)
42'
 
Лоботка Станислав
46'
Адопо Ндари
Дейола Алессандро
 
57'
 
Лукаку Ромелу
59'
Мутандва Кингстон
Дентелло Пауло
 
59'
Цортеа Надир
Гаэтано Джанлука
 
64'
 
Оливера Матиас
Спинаццола Леонардо
66'
0:2
Кварацхелия Хвича
(Лукаку Ромелу)
70'
0:3
Лукаку Ромелу
(Кварацхелия Хвича)
74'
 
Мактоминай Скотт
Кварацхелия Хвича
74'
 
Симеоне Джованни
Лукаку Ромелу
74'
 
Гилмор Билли
Лоботка Станислав
75'
Мина Йерри
 
77'
Макумбу Антуан
Марин Рэзван
 
78'
Паволетти Леонардо
Пикколи Роберто
 
81'
 
Нерес Давид
Политано Маттео
90'
0:4
Буонджорно Алессандро
(Нерес Давид)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 10 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 22 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 413 Количество передач 415
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Кальяри 1.8% (2)
X 7.2% (8)
Наполи 91% (101)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
37
Дентелло
Пауло
70
Гаэтано
Джанлука
18
Марин
Рэзван
14
Дейола
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
30
Маццокки
Паскуале
37
Спинаццола
Леонардо
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
11
Лукаку
Ромелу
Кальяри
3-5-2
Наполи
3-4-2-1

История личных встреч

Кальяри
Наполи

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 17 побед

29 матчей

10.3%
31%
58.7%
3 победы 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

24.1%
17.2%
58.7%
7 побед 5 ничьих 17 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.73
1.14

Среднее время на гол

122
78

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

2.29
1.87

Среднее время на гол

39
48

Всего голов

43
44

Голов в среднем за матч

1.48
1.52

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
59

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 1 0.25
Луперто Себастьяно 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 2 0.5
Кварацхелия Хвича 2 0.5
Ди Лоренцо Джованни 2 0.5
Симеоне Джованни 1 0.25
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.25
Буонджорно Алессандро 1 0.25
Нерес Давид 0 0
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Мина Йерри 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Прати Маттео 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Наполи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1
Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1
Наполи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1

Результаты матчей

Кальяри
Наполи

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
2.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
10.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Интер Милан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 2 (2)
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
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    Прогнозы 111
    Кальяри 1.8% (2)
    X 7.2% (8)
    Наполи 91% (101)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:4 Наполи

    Исход игры
    Кальяри
    1.8% (2)
    Ничья
    7.2% (8)
    Наполи
    91% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.81% (64)
    Меньше
    40.19% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    47.7% (53)
    0:1 Наполи
    18.9% (21)
    0:2 Наполи
    13.5% (15)
    1:3 Наполи
    8.1% (9)
    1:1 Ничья
    5.4% (6)
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