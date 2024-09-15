Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

55' Команда Наполи имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Лувумбу Зито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Наполи

51' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Наполи

50' Пикколи Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

45' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Политано Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Мина Йерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Наполи

43' Марин Рэзван из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Наполи

42' Дентелло Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Пикколи Роберто нанес удар головой, но Алекс Мерет спокойно отбил мяч.

41' Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Кальяри

40' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Наполи

36' Марин Рэзван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ауджелло Томмазо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Ауджелло Томмазо из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновлен

28' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

27' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

26' Ох, нехорошо это выглядит. Маццокки Паскуале получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Маццокки Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Дентелло Пауло пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

20' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Ди Лоренцо Джованни наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

18' Лукаку Ромелу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Кальяри

16' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Политано Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Лоботка Станислав из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кальяри

7' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Дзаппа Габриэле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

3' Хорошую попытку сделал Политано Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Кварацхелия Хвича получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Кварацхелия Хвича на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч