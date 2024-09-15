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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Дженоа
0:0
Первый тайм: 38'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 115
Дженоа 7.8% (9)
X 25.2% (29)
Рома 67% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
Ничья
Рома
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
14
Вольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
18
Экубан
Калеб
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
92
Эль-Шаарави
Стефан
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
61
Писилли
Никколо
56
Салемакерс
Алексис
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
Дженоа
3-1-4-2
Рома
3-5-1-1

История личных встреч

Дженоа
Рома

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

33 матча

18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

6.1%
51.5%
42.4%
2 победы 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:1
К
1:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.71

Среднее время на гол

57
127

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

62
40

Голов в среднем за матч

1.88
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
74

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.25
Пинамонти Андреа 1 0.25
Мессиас Жуниор 1 0.25
Сабелли Стефано 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 0.25
Бальданци Томмазо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 2 0
Джилардино Альберто 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Френдруп Мортен 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1

Результаты матчей

Дженоа
Рома

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
2.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
9.
Дженоа
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Рома
 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
16.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 0:0 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Комо Кутроне Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Венеция Николусси Кавилья Ханс 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Рома.
  • 37'
    Довбик Артём из команды Рома в офсайде
  • 37'
    Хорошую попытку сделал Писилли Никколо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Хорошую попытку сделал Писилли Никколо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 37'
    Анхелиньо Хосе из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 37'
    Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Бадель Милан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
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    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Дженоа 7.8% (9)
    X 25.2% (29)
    Рома 67% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Рома

    Исход игры
    Дженоа
    7.7% (9)
    Ничья
    25.6% (30)
    Рома
    66.7% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.06% (45)
    Меньше
    57.94% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    0:1 Рома
    18.8% (22)
    0:2 Рома
    9.4% (11)
    2:1 Дженоа
    3.4% (4)
    1:3 Рома
    2.6% (3)
    1:0 Дженоа
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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