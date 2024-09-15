Тур: 4. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
99
Свилар
Миле
17
Коне
Куадио
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Рома
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед
33 матча
18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
6.1%
51.5%
42.4%
2 победы 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.71
Среднее время на гол
57
127
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
62
40
Голов в среднем за матч
1.88
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
74
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольякко Алессандро
|1
|0.25
|Пинамонти Андреа
|1
|0.25
|Мессиас Жуниор
|1
|0.25
|Сабелли Стефано
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|1
|0.25
|Бальданци Томмазо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|2
|0
|Джилардино Альберто
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1
Результаты матчей
Дженоа
Рома
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Милан
|Пулишич Кристиан
|2 (2)
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Комо
|Кутроне Патрик
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Венеция
|Николусси Кавилья Ханс
|1 1
|Парма
|Судзуки Дзион
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Рома
Исход игры
Дженоа
7.7% (9)
Ничья
25.6% (30)
Рома
66.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:2 Рома
30.8% (36)
1:1 Ничья
20.5% (24)
0:1 Рома
18.8% (22)
0:2 Рома
9.4% (11)
2:1 Дженоа
3.4% (4)
1:3 Рома
2.6% (3)
1:0 Дженоа
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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