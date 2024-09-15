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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Дженоа
1:1
Конец матча
Рома
0'
0:1
37' Гол
Довбик Артём
45' Желтая карточка
Писилли Никколо
55' Желтая карточка
Де Росси Даниэле
64' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо
70' Желтая карточка
Де Винтер Кони
71' Желтая карточка
Джилардино Альберто
90' Желтая карточка
Шомуродов Элдор
90' Вторая желтая карточка
Де Росси Даниэле
1:1
90' Гол
Де Винтер Кони
90'+8

Ход матча

37'
0:1
Довбик Артём
45'
 
Писилли Никколо
46'
Малиновский Руслан
Торсбю Мортен
 
46'
Оливейра Витор
Вольякко Алессандро
 
50'
 
Эрмосо Марио
Салемакерс Алексис
55'
 
Де Росси Даниэле
62'
 
Пеллегрини Лоренцо
Писилли Никколо
62'
 
Челик Зеки
Эль-Шаарави Стефан
62'
 
Бальданци Томмазо
Дибала Пауло
64'
 
Пеллегрини Лоренцо
70'
Де Винтер Кони
 
71'
Джилардино Альберто
 
80'
Бохинен Эмиль
Бадель Милан
 
80'
Эхатор Джефф
Экубан Калеб
 
81'
 
Шомуродов Элдор
Довбик Артём
90'
 
Шомуродов Элдор
90'
 
Де Росси Даниэле
90'
Де Винтер Кони
(Оливейра Витор)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 383 Количество передач 418
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Дженоа 7.7% (9)
X 25.6% (30)
Рома 66.7% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
14
Вольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
18
Экубан
Калеб
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
92
Эль-Шаарави
Стефан
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
61
Писилли
Никколо
56
Салемакерс
Алексис
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
Дженоа
3-1-4-2
Рома
3-5-1-1

История личных встреч

Дженоа
Рома

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

33 матча

18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

6.1%
51.5%
42.4%
2 победы 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СA
1:0
СA
4:1
К
1:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:3
СA
3:3
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
3:1
СA
2:4
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
3:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.71

Среднее время на гол

57
127

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

2.18
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

62
40

Голов в среднем за матч

1.88
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
74

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольякко Алессандро 1 0.25
Пинамонти Андреа 1 0.25
Мессиас Жуниор 1 0.25
Де Винтер Кони 1 0.25
Сабелли Стефано 0 0
Оливейра Витор 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 0.25
Довбик Артём 1 0.25
Бальданци Томмазо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 3 0
Джилардино Альберто 2 0
Малиновский Руслан 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Френдруп Мортен 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Росси Даниэле 1 1
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Писилли Никколо 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1

Результаты матчей

Дженоа
Рома

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
2.
Торино
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Аталанта
 3:2 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
10.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Фиорентина
 2:3 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аталанта
 3:2 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Фиорентина
 2:3 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 3:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фиорентина
 2:3 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Лечче
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Комо Кутроне Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Рома Де Росси Даниэле 1 1
Удинезе Камара Хассан 1 1
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    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Дженоа: 49%, Рома: 51%.
  • 96'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 96'
    Кариколь Аарон сделал ключевой пас для гола!
  • 96'
    Оливейра Витор сделал результативную передачу.
  • 96'
    ГОООООЛ - Де Винтер Кони Дженоа забивает ударом головой
  • 96'
    Оливейра Витор из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Де Росси Даниэле получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    Пеллегрини Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 94'
    Кристанте Бриан успешно блокирует удар.
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    • 94'
      Пинамонти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Оливейра Витор пробует нанести удар издали, но Миле Свилар держит все под контролем
    • 93'
      Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Дженоа пытается что-то создать.
    • 93'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Контроль мяча: Дженоа: 4%, Рома: 96%.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Шомуродов Элдор получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Дженоа 7.7% (9)
    X 25.6% (30)
    Рома 66.7% (78)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Рома

    Исход игры
    Дженоа
    7.7% (9)
    Ничья
    25.6% (30)
    Рома
    66.7% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.06% (45)
    Меньше
    57.94% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    0:1 Рома
    18.8% (22)
    0:2 Рома
    9.4% (11)
    2:1 Дженоа
    3.4% (4)
    1:3 Рома
    2.6% (3)
    1:0 Дженоа
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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