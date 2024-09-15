СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Де Винтер Кони нанес удар головой, но Миле Свилар спокойно отбил мяч.

91' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Кристанте Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Рома

81' Матч возобновится спорным мячом

79' Манчини Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Свилар Миле взял и забрал мяч на выходе

79' Оливейра Витор завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

79' Малиновский Руслан бьет со штрафного в створ, но Миле Свилар держит все под контролем

78' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Сабелли Стефано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

75' Челик Зеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Рома

74' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Челик Зеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Рома

71' Удар от ворот произведет Дженоа

71' Пеллегрини Лоренцо из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Рефери не любит споров - именно за это Джилардино Альберто сейчас получил желтую

69' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Малиновский Руслан бьет со штрафного в створ, но Миле Свилар держит все под контролем

64' Пеллегрини Лоренцо получил желтую карточку от судьи

64' Рома идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Рома

63' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Хорошую попытку сделал Экубан Калеб . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Рома

59' Оливейра Витор не смог попасть в створ ударом издали

58' Удар от ворот произведет Дженоа

58' Писилли Никколо не смог попасть в створ ударом издали

58' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Рома

56' Свилар Миле взял и забрал мяч на выходе

56' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе

55' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Рома

55' Рефери не любит споров - именно за это Де Росси Даниэле сейчас получил желтую

54' Экубан Калеб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Оооо... вот это был удар! Довбик Артём должен был забить с этой позиции.

53' Хорошую попытку сделал Довбик Артём . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Дибала Пауло из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Малиновский Руслан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кариколь Аарон пробует нанести удар издали, но Миле Свилар держит все под контролем

51' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Салемакерс Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Салемакерс Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Рома совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рома совершает вбрасывание на своей половине поля