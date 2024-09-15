Тур: 4. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Гиуа Антонио
0'
0:1
37' ГолДовбик Артём
45' Желтая карточкаПисилли Никколо
55' Желтая карточкаДе Росси Даниэле
64' Желтая карточкаПеллегрини Лоренцо
70' Желтая карточкаДе Винтер Кони
71' Желтая карточкаДжилардино Альберто
90' Желтая карточкаШомуродов Элдор
90' Вторая желтая карточкаДе Росси Даниэле
1:1
90' ГолДе Винтер Кони
90'+8
Ход матча
37'
0:1
45'
55'
70'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
383 Количество передач 418
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
99
Свилар
Миле
17
Коне
Куадио
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Рома
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед
33 матча
18.2%
12.1%
69.7%
6 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
6.1%
51.5%
42.4%
2 победы 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.71
Среднее время на гол
57
127
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
2.18
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
62
40
Голов в среднем за матч
1.88
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
74
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольякко Алессандро
|1
|0.25
|Пинамонти Андреа
|1
|0.25
|Мессиас Жуниор
|1
|0.25
|Де Винтер Кони
|1
|0.25
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|1
|0.25
|Довбик Артём
|1
|0.25
|Бальданци Томмазо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Писилли Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Дженоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0
Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1
Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1
Результаты матчей
Дженоа
Рома
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|3:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|2:3 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|2:3 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|2 (2)
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Комо
|Кутроне Патрик
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Рома
|Де Росси Даниэле
|1 1
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Рома
Исход игры
Дженоа
7.7% (9)
Ничья
25.6% (30)
Рома
66.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
42.06% (45)
Меньше
57.94% (62)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
1:2 Рома
30.8% (36)
1:1 Ничья
20.5% (24)
0:1 Рома
18.8% (22)
0:2 Рома
9.4% (11)
2:1 Дженоа
3.4% (4)
1:3 Рома
2.6% (3)
1:0 Дженоа
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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