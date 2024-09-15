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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Монца
0:0
Второй тайм: 75'
Интер Милан
0'
62' Желтая карточка
Дюмфрис Дензел

Ход матча

56'
 
Тареми Мехди
Мартинес Лаутаро
56'
 
Дюмфрис Дензел
Дармиан Маттео
56'
 
Зелиньски Пётр
Мхитарян Генрих
62'
 
Дюмфрис Дензел
62'
Мота Дани
Капрари Джанлука
 
72'
Бьянко Алессандро
Мальдини Даниэль
 
74'
 
Арнаутович Марко
Тюрам Маркус
74'
 
Корреа Хоакин
Аслани Кристьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Монца 0% (0)
X 0.9% (1)
Интер Милан 99.1% (111)
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Монца
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Турати
Стефано
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
14
Мальдини
Даниэль
10
Капрари
Джанлука
11
Джурич
Милан
II
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
30
Аугусто
Карлос
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
Монца
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Монца
Интер Милан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:5
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальдини Даниэль 1 0.25
Джурич Милан II 1 0.25
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 4 1
Барелла Николо 1 0.25
Дармиан Маттео 1 0.25
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.25
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 2 0
Неста Алессандро 1 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Монца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Монца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1
Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1
Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1

Результаты матчей

Монца
Интер Милан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монца
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
2.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
3.
Интер Милан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
10.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Интер Милан
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 2 (2)
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Рома Де Росси Даниэле 1 1
Удинезе Камара Хассан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    77'
    Последнюю замену провёл Симоне Индзаги. Вместо Кристьяна Аслани на поле вышел Хоакин Корреа. 
  • Замена
    76'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама на поле вышел Марко Арнаутович. 
  • Фол, нарушение
    75'
    Аугусто в центре поля нарушил правила против Джурича. Игроки "Монцы" неожиданно быстро разыграли стандарт. 
  • Замена
    74'
    В составе "Монцы" произошла замена. Вместо Даниэля Мальдини на поле вышел Алессандро Бьянко. 
  • 73'
    Поднялся Джурич после паузы, форвард "Монцы" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Судья
    72'
    Джурич в борьбе за верховой мяч с де Врейем на своей половине поля получил повреждение, но Лука Пайретто нарушение правил не зафиксировал. 
  • 71'
    Димарко с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дюмфрис головой сделал скидку в центр к линии вратарской, но тут уже включились защитники "Монцы" и выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 70'
    Очень медленно продолжает работать "Интер" при развитии атак, игроки "Монцы" в итоге спокойно перекрывают все зоны. 
  • 69'
    Мальдини прошёл вперёд по правой половине поля, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Джурич под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 68'
    Игроки "Монцы" пока что спокойно катают мяч на своей половине поля, "Интер" в высокий прессинг идти не спешит. 
  • 67'
    Аслани пробил в правый угол ворот из-под соперника с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Замена
    66'
    В составе "Монцы" произошла замена. Вместо Джанлуки Капрари на поле вышел Дани Мота. 
  • Желтая карточка
    65'
    Фланговый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Дюмфрис слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса. 
  • Угловой
    63'
    Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джурич головой выбил мяч к радиусу штрафной, Зелиньски был первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в полевого игрока "Монцы", отскок был в пользу хозяев поля. 
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    • 62'
      Аугусто получил передачу на ход по левой половине поля, Карлос убежал в штрафную площадь и сделал прострел в центр штрафной, мяч попал в Карбони и ушёл на угловой. 
    • 61'
      Зелиньски попытался отыграться с Тюрамом при входе в штрафную площадь с левого фланга, но затем Пётр слишком далеко отпустил от себя мяч в итоге потерял его. 
    • 60'
      С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади от Аслани, Тареми в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Тареми перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Иццо. 
    • Замена
      58'
      Третья подряд замена произошла в составе "Интера". Вместо Лаутаро Мартинеса на поле вышел Пётр Зелиньски. 
    • Замена
      57'
      Вторую подряд замену провёл Симоне Индзаги. Вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Дензел Дюмфрис. 
    • Замена
      56'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маттео Дармиана на поле вышел Мехди Тареми. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Мхитарян в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Пессины. Не идёт игра у "Интера" на старте второго тайма. 
    • 54'
      Мартинес отправился прессинговать Турати на левый угол штрафной площади, голкипер "Монцы" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Мартинес на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Монцы" и нарушил правила. "Брианцоли" по-прежнему никуда не спешат при розыгрыше мячей. 
    • 52'
      Павар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Угловой
      51'
      Капрари с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Пессина не смог сразу подстроиться под мяч, чтобы пробить по воротам, а затем уже момент был упущен. 
    • 50'
      Перейра и Мальдини разогнали атаку по правой половине поля, далее Даниэле от угла штрафной площади сделал прострел в центр штрафной на Джурича, Милана опередили защитники "Интера" и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Мартинесу досталось по ногам в центре поля. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт. 
    • 48'
      Перейра попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Аслани Педру упустил мяч в аут. 
    • 47'
      Из центра поля последовал заброс на ход Капрари к левому углу штрафной площади, Зоммер вовремя выбежал из ворот и спокойно выбил мяч обратно к центру поля. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы начать больше бить в створ ворот "Монцы", если миланский клуб продолжит играть столь самоуверенно, "Монца" вполне может найти какой-нибудь гол со стандарта и тогда ситуация для команды Симоне Индзаги будет куда более проблематичной. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Монца" и "Интер" играют между собой вничью со счётом 0:0. Пока что команда Симоне Индзаги старается играть исключительно за счёт класса, но этого недостаточно, чтобы пробить оборону соперника. 
    • 44'
      Кирьякопулос и Пессина попытались разогнать атаку по левой половине поля, но игроки немного не поняли друг друга и в итоге мяч был подарен сопернику. 
    • 43'
      Мхитарян с левой половины поля выполнил безадресный заброс к дальнему углу вратарской, Турати спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • 42'
      Бондо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в скопление игроков "Интера" у центра штрафной площади, подбор был за миланским клубом. 
    • 41'
      Мальдини со стандарта с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Аслани теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Джурича. "Монца" тщательно готовится к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Павар перестарался в борьбе на правом углу штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса. 
    • 38'
      Мальдини с левого фланга выполнил плохой заброс во вратарскую, мяч полетел точно в руки Зоммеру. 
    • Угловой
      37'
      Угловой у ворот "Монцы". Аслани покатил мяч на Мхитаряна, Генрих в свою очередь выполнил передачу к лицевой линии поля на левом фланге на Димарко, Федерико не успел выйти из офсайда. 
    • 36'
      Кирьякопулос попытался разогнать атаку по левому флангу, но Георгиос передержал мяч и в итоге потеряло его под давлением двух соперников. 
    • 35'
      Мхитарян выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Димарко по левому флангу, Перейра грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 34'
      Павар из центра поля выполнил проникающую передачу к линии штрафной площади, Тюрам и Мартинес не смогли добраться до мяча. 
    • 33'
      Игроки "Монцы" попытались пойти в высокий прессинг, но футболисты "Интера" очень спокойно из-под него вышли. 
    • 32'
      Димарко со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Тюрам головой пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Мальдини на левом фланге у своей штрафной площади в подкате зацепил Аугусто. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • Угловой
      30'
      Димарко с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, Джурич хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля. 
    • 29'
      Димарко выполнил передачу на ход Аугусто по левому флангу, Карлос выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Монцы" и ушёл на угловой. 
    • Офсайд
      28'
      Из глубины поля Карбони выполнил заброс на ход Капрари по левому флангу, форвард "Монцы" забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Мартинес в центре поля нарушил правила против Бондо. "Монца" вновь максимально долго разыгрывала стандарт. 
    • 26'
      Постепенно "Интер" приближается к первому голу в этом матче и вполне может открыть счёт ещё до перерыва. 
    • Опасный момент
      25'
      Димарко в очередной раз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 24'
      Димарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Иццо на левом фланге огрел по ногам Димарко. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Тюрам теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Тюрам в борьбе за мяч с Мари на правом углу штрафной площади "Монцы" подыграл себе рукой, как показалось, Лука Пайретто также не стал затягивать эпизод и дал свисток в пользу хозяев поля. 
    • 20'
      Мхитарян от радиуса штрафной площади выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, защитники "Монцы" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • 19'
      Кирьякопулос с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, Джурич под давлением де Врея не смог сделать точную скидку на партнёра по команде. 
    • 18'
      В достаточно среднем темпе играет пока что"Интер", что конечно же полностью устраивает "Монцу", которая работает от обороны. 
    • 17'
      Бондо совершил проход по левому флангу, но в итоге под давлением двух соперников Уоррен потерял мяч. 
    • 16'
      Сегодня на трибуне стадиона "Ю-Пауэр" присутствует и главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, ему есть за кем последить в этот вечер. 
    • Угловой
      15'
      Аслани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот под давлением Иццо, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 14'
      Димарко вновь активно поработал на левом фланге, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кирьякопулос не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • 13'
      Аслани со стандарта с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника не смог головой сделать скидку к центру по линии вратарской. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Мари в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 11'
      Димарко при развитии атаки по левому флангу выполнил слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади на ход Тюраму, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Дармиан теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Перейра перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Аслани. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 8'
      Димарко совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • 7'
      Мальдини теперь уже сам получил мяч у радиуса штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер поймал его без особого труда. 
    • Опасный момент
      6'
      Мальдини от лицевой линии на своей половине поля с правого фланга выполнил неосмотрительную поперечную передачу, Дармиан в итоге перехватил мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 5'
      Фраттези по центру вошёл в штрафную площадь, но Давиде сам побоялся бить по воротам, а решил сделать передачу на левый угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
    • 4'
      Кирьякопулос с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Капрари в окружении игроков "Интера" не смог пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Аугусто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Мальдини. Игроки "Монцы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Тюраму, Маркус под давлением Мари не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Монца" в этом сезоне ещё не побеждала и конечно же постараться доставить куда более сильному сопернику немало проблем. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Интер Милан
    99.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (42)
    Нет
    61.11% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Интер Милан
    42% (47)
    1:2 Интер Милан
    22.3% (25)
    1:3 Интер Милан
    12.5% (14)
    0:1 Интер Милан
    9.8% (11)
    0:3 Интер Милан
    7.1% (8)
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