Димарко с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дюмфрис головой сделал скидку в центр к линии вратарской, но тут уже включились защитники "Монцы" и выбили мяч за пределы штрафной площади.

Джурич в борьбе за верховой мяч с де Врейем на своей половине поля получил повреждение, но Лука Пайретто нарушение правил не зафиксировал.

Поднялся Джурич после паузы, форвард "Монцы" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

В составе "Монцы" произошла замена. Вместо Даниэля Мальдини на поле вышел Алессандро Бьянко.

Аугусто в центре поля нарушил правила против Джурича. Игроки "Монцы" неожиданно быстро разыграли стандарт.

В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маркуса Тюрама на поле вышел Марко Арнаутович.

Димарко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джурич головой выбил мяч к радиусу штрафной, Зелиньски был первым на подборе и пробил по воротам, мяч попал в полевого игрока "Монцы", отскок был в пользу хозяев поля.

Дюмфрис слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса.

В составе "Монцы" произошла замена. Вместо Джанлуки Капрари на поле вышел Дани Мота.

Аслани пробил в правый угол ворот из-под соперника с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

Игроки "Монцы" пока что спокойно катают мяч на своей половине поля, "Интер" в высокий прессинг идти не спешит.

Мальдини прошёл вперёд по правой половине поля, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Джурич под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Очень медленно продолжает работать "Интер" при развитии атак, игроки "Монцы" в итоге спокойно перекрывают все зоны.

Мартинес на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Монцы" и нарушил правила. "Брианцоли" по-прежнему никуда не спешат при розыгрыше мячей.

Мартинес отправился прессинговать Турати на левый угол штрафной площади, голкипер "Монцы" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

Мхитарян в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Пессины. Не идёт игра у "Интера" на старте второго тайма.

В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маттео Дармиана на поле вышел Мехди Тареми.

Третья подряд замена произошла в составе "Интера". Вместо Лаутаро Мартинеса на поле вышел Пётр Зелиньски.

Тареми перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Иццо.

С левой половины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади от Аслани, Тареми в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Зелиньски попытался отыграться с Тюрамом при входе в штрафную площадь с левого фланга, но затем Пётр слишком далеко отпустил от себя мяч в итоге потерял его.

Аугусто получил передачу на ход по левой половине поля, Карлос убежал в штрафную площадь и сделал прострел в центр штрафной, мяч попал в Карбони и ушёл на угловой.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы начать больше бить в створ ворот "Монцы", если миланский клуб продолжит играть столь самоуверенно, "Монца" вполне может найти какой-нибудь гол со стандарта и тогда ситуация для команды Симоне Индзаги будет куда более проблематичной.

Из центра поля последовал заброс на ход Капрари к левому углу штрафной площади, Зоммер вовремя выбежал из ворот и спокойно выбил мяч обратно к центру поля.

Перейра попытался разогнать атаку по правому флангу, но под давлением Аслани Педру упустил мяч в аут.

Мартинесу досталось по ногам в центре поля. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт.

Перейра и Мальдини разогнали атаку по правой половине поля, далее Даниэле от угла штрафной площади сделал прострел в центр штрафной на Джурича, Милана опередили защитники "Интера" и выбили мяч на угловой.

Капрари с углового выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Пессина не смог сразу подстроиться под мяч, чтобы пробить по воротам, а затем уже момент был упущен.

Павар с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюрам головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Монца" и "Интер" играют между собой вничью со счётом 0:0. Пока что команда Симоне Индзаги старается играть исключительно за счёт класса, но этого недостаточно, чтобы пробить оборону соперника.

44' Кирьякопулос и Пессина попытались разогнать атаку по левой половине поля, но игроки немного не поняли друг друга и в итоге мяч был подарен сопернику.

43' Мхитарян с левой половины поля выполнил безадресный заброс к дальнему углу вратарской, Турати спокойно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

42' Бондо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в скопление игроков "Интера" у центра штрафной площади, подбор был за миланским клубом.

41' Мальдини со стандарта с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

40' Аслани теперь уже на своей половине поля нарушил правила против Джурича. "Монца" тщательно готовится к стандарту.

39' Павар перестарался в борьбе на правом углу штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса.

38' Мальдини с левого фланга выполнил плохой заброс во вратарскую, мяч полетел точно в руки Зоммеру.

37' Угловой у ворот "Монцы". Аслани покатил мяч на Мхитаряна, Генрих в свою очередь выполнил передачу к лицевой линии поля на левом фланге на Димарко, Федерико не успел выйти из офсайда.

36' Кирьякопулос попытался разогнать атаку по левому флангу, но Георгиос передержал мяч и в итоге потеряло его под давлением двух соперников.

35' Мхитарян выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Димарко по левому флангу, Перейра грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

34' Павар из центра поля выполнил проникающую передачу к линии штрафной площади, Тюрам и Мартинес не смогли добраться до мяча.

33' Игроки "Монцы" попытались пойти в высокий прессинг, но футболисты "Интера" очень спокойно из-под него вышли.

32' Димарко со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Тюрам головой пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

31' Мальдини на левом фланге у своей штрафной площади в подкате зацепил Аугусто. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт.

30' Димарко с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, Джурич хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч на левую половину поля.

29' Димарко выполнил передачу на ход Аугусто по левому флангу, Карлос выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в защитника "Монцы" и ушёл на угловой.

28' Из глубины поля Карбони выполнил заброс на ход Капрари по левому флангу, форвард "Монцы" забрался в офсайд.

27' Мартинес в центре поля нарушил правила против Бондо. "Монца" вновь максимально долго разыгрывала стандарт.

26' Постепенно "Интер" приближается к первому голу в этом матче и вполне может открыть счёт ещё до перерыва.

25' Димарко в очередной раз с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

24' Димарко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Фраттези под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

23' Иццо на левом фланге огрел по ногам Димарко. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

22' Тюрам теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса.

21' Тюрам в борьбе за мяч с Мари на правом углу штрафной площади "Монцы" подыграл себе рукой, как показалось, Лука Пайретто также не стал затягивать эпизод и дал свисток в пользу хозяев поля.

20' Мхитарян от радиуса штрафной площади выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, защитники "Монцы" прочитали момент и перехватили мяч.

19' Кирьякопулос с левой половины поля выполнил заброс к правому углу вратарской, Джурич под давлением де Врея не смог сделать точную скидку на партнёра по команде.

18' В достаточно среднем темпе играет пока что"Интер", что конечно же полностью устраивает "Монцу", которая работает от обороны.

17' Бондо совершил проход по левому флангу, но в итоге под давлением двух соперников Уоррен потерял мяч.

16' Сегодня на трибуне стадиона "Ю-Пауэр" присутствует и главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, ему есть за кем последить в этот вечер.

15' Аслани с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот под давлением Иццо, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Димарко вновь активно поработал на левом фланге, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Кирьякопулос не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

13' Аслани со стандарта с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Тюрам под давлением соперника не смог головой сделать скидку к центру по линии вратарской.

12' Мари в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. "Интер" заработал достаточно неплохой стандарт.

11' Димарко при развитии атаки по левому флангу выполнил слишком сильный заброс на ближний угол штрафной площади на ход Тюраму, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

10' Дармиан теперь уже слишком рьяно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади "Монцы", правила были нарушены против Кирьякопулоса.

9' Перейра перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Аслани. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт.

8' Димарко совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

7' Мальдини теперь уже сам получил мяч у радиуса штрафной площади и на исполнение пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер поймал его без особого труда.

6' Мальдини от лицевой линии на своей половине поля с правого фланга выполнил неосмотрительную поперечную передачу, Дармиан в итоге перехватил мяч, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

5' Фраттези по центру вошёл в штрафную площадь, но Давиде сам побоялся бить по воротам, а решил сделать передачу на левый угол штрафной площади, Тюрам под давлением соперника не смог пробить по воротам.

4' Кирьякопулос с левого фланга выполнил передачу в радиус штрафной площади, Капрари в окружении игроков "Интера" не смог пробить по воротам.

3' Аугусто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Мальдини. Игроки "Монцы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади на ход Тюраму, Маркус под давлением Мари не смог добраться до мяча, будет удар от ворот.