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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Аталанта
1:2
Первый тайм: 43'
Фиорентина
0'
0:1
15' Гол
Мартинес Куарта Лукас
17' Желтая карточка
Бове Эдоардо
1:1
21' Гол
Ретеги Матео
27' Желтая карточка
Хин Исак
1:2
32' Гол
Кин Мойзе

Ход матча

15'
0:1
Мартинес Куарта Лукас
17'
 
Бове Эдоардо
21'
Ретеги Матео
(Лукман Адемола)
1:1
27'
Хин Исак
 
32'
1:2
Кин Мойзе
(Госенс Робин)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 111
Аталанта 80.2% (89)
X 9.9% (11)
Фиорентина 9.9% (11)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
11
Лукман
Адемола
32
Ретеги
Матео
43
Де
Хеа
Давид
28
Мартинес
Куарта
Лукас
6
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
2
Додо
Домилсон
21
Госенс
Робин
32
Катальди
Данило
8
Мандрагора
Роландо
23
Кольпани
Андреа
4
Бове
Эдоардо
20
Кин
Мойзе
Аталанта
3-4-2-1
Фиорентина
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:3
К
4:1
К
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

68
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.24

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 4 (1) 1
Брешианини Марко 2 0.5
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Лукман Адемола 0 0
Руджери Маттео 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираги Кристиано 1 0.25
Госенс Робин 1 0.25
Кин Мойзе 1 0.25
Мартинес Куарта Лукас 1 0.25
Адли Ясин 0 0
Раньери Лука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ретеги Матео 1 0
Хин Исак 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 1
Мандрагора Роландо 2 0
Додо Домилсон 1 0
Бове Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3
Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
2.
Торино
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Фиорентина
 2:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
10.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Аталанта
 1:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Лечче
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Фиорентина
 2:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Аталанта
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фиорентина
 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Лечче
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Комо Кутроне Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Рома Де Росси Даниэле 1 1
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    Следующая подача Лукмана последовала в ту же точку, но на этот раз гости выбили мяч вперёд.
  • Угловой
    43'
    Лукман от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова отправили мяч за пределы поля.
  • 42'
    Бираги прервал заброс Де Кетеларе к воротам на Ретеги.
  • 41'
    Лукман слева не пошёл вперёд и откатил мяч к центральному кругу.
  • 40'
    "Аталанта" стала больше владеть мячом, но подходов к чужой штрафной площади нет.
  • 38'
    Раньери на фланге перехватил передачу Де Рона на Руджери.
  • Штанга
    37'
    Кин слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу. Звук попадания мяча в стойку был слышен и за пределами стадиона.
  • Фол, нарушение
    36'
    Джимсити на чужой половине поля подтолкнул в спину Бове.
  • 35'
    Справа последовала подача хозяев к дальней штанге, где Ретеги опередил вверху соперника,, но головой не смог направить мяч в угол ворот.
  • 34'
    "Аталанта" на своей половине поля покатала мяч.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    КИН!!! Бове слева откатил мяч на Мандрагору, который навесил на Кина, а Мойзе головой переправил мяч в дальний угол.
  • Офсайд
    31'
    Лукман на левом фланге забежал в офсайд.
  • 30'
    Заброс Додо вперёд по правому флангу соперник перехватили. В середине тайма команды вновь стали больше использовать длинные передачи вперёд, который часто перехватываются соперниками.
  • Офсайд
    29'
    Кин слева забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    28'
    Хин в центре поля ударил по ноге Кольпани и получил жёлтую карточку.
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    • 26'
      Много стало борьбы в центре поля. Командам стало сложнее подбираться к чужой штрафной площади.
    • 25'
      "Фиорентина" контролирует мяч в центре поля.
    • Фол, нарушение
      24'
      Катальди у центрального круга сбил Ретеги.
    • 23'
      Дальний удар Кольпани соперники заблокировали.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      РЕТЕГИ!!! Быструю контратаку провели хозяева. Лукман слева навесил на голову Ретеги, который переправил мяч в ближний угол ворот.
    • Угловой
      21'
      Бираги от углового флага навесил к дальней штанге. Следует скидка Госенса к воротам, где Карнесекки забрал мяч в руки.
    • 20'
      Додо справа убежал в отрыв и заработал угловой удар.
    • 19'
      "Аталанта" всё более настойчиво старается действовать впереди, но хозяевам не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.
    • 18'
      Де Рон с Де Кетеларе разыграли на левом фланге штрафной удар. Мартен сделал заброс к воротам, где партнёрам сыграть не удалось.
    • Желтая карточка
      17'
      Бове на фланге ударил по ногам Эдерсона сзади и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МАРТИНЕС!!! Бираги исполнил первый угловой удар в матче. Мяч вынесен. Следует заброс на Госенса, чей удар головой в упор парировал Карнесекки, а вот с добиванием Мартинеса хозяева уже ничего не поделали.
    • Фол, нарушение
      14'
      Хин у центрального круга руками придержал Кина.
    • Фол, нарушение
      12'
      Лукман в центре поля сбил Катальди.
    • Офсайд
      11'
      Лукман из офсайда пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      10'
      Бове у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 8'
      Мандрагора после скидки партнёра слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Карнесекки смог кулаками отбить мяч.
    • 7'
      Де Рон и Катальди в центре поля потолкали друг друга в борьбе за право ввести мяч из аута. Сакки провёл беседу, чем и ограничился.
    • Фол, нарушение
      6'
      Мартинес в центре поля сзади врезался в Де Кетеларе.
    • 5'
      Кин по левому флангу не смог пройти вперёд и  упустил мяч за боковую линию поля.
    • 4'
      Обе команды в начале встречи пытаются использовать длинные забросы вперёд при развитии атак, но эти передачи в обе стороны перехватываются соперниками.
    • Фол, нарушение
      3'
      Кин у чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Хином.
    • 2'
      "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Фиорентина" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Фиорентина

    Исход игры
    Аталанта
    80.2% (89)
    Ничья
    9.9% (11)
    Фиорентина
    9.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.96% (77)
    Меньше
    28.04% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.37% (86)
    Нет
    19.63% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    55% (61)
    1:0 Аталанта
    9% (10)
    1:1 Ничья
    8.1% (9)
    2:0 Аталанта
    8.1% (9)
    1:2 Фиорентина
    7.2% (8)
    3:2 Аталанта
    2.7% (3)
    3:1 Аталанта
    1.8% (2)
    0:1 Фиорентина
    1.8% (2)
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