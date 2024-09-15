Кин слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу. Звук попадания мяча в стойку был слышен и за пределами стадиона.

Раньери на фланге перехватил передачу Де Рона на Руджери.

"Аталанта" стала больше владеть мячом, но подходов к чужой штрафной площади нет.

Лукман слева не пошёл вперёд и откатил мяч к центральному кругу.

Бираги прервал заброс Де Кетеларе к воротам на Ретеги.

Лукман от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова отправили мяч за пределы поля.

Следующая подача Лукмана последовала в ту же точку, но на этот раз гости выбили мяч вперёд.

Хин в центре поля ударил по ноге Кольпани и получил жёлтую карточку.

Заброс Додо вперёд по правому флангу соперник перехватили. В середине тайма команды вновь стали больше использовать длинные передачи вперёд, который часто перехватываются соперниками.

Лукман на левом фланге забежал в офсайд.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! КИН!!! Бове слева откатил мяч на Мандрагору, который навесил на Кина, а Мойзе головой переправил мяч в дальний угол.

"Аталанта" на своей половине поля покатала мяч.

Справа последовала подача хозяев к дальней штанге, где Ретеги опередил вверху соперника,, но головой не смог направить мяч в угол ворот.

Джимсити на чужой половине поля подтолкнул в спину Бове.

Бове на фланге ударил по ногам Эдерсона сзади и получил жёлтую карточку.

Де Рон с Де Кетеларе разыграли на левом фланге штрафной удар. Мартен сделал заброс к воротам, где партнёрам сыграть не удалось.

"Аталанта" всё более настойчиво старается действовать впереди, но хозяевам не удаётся доводить свои атаки до ударов по воротам.

Додо справа убежал в отрыв и заработал угловой удар.

Бираги от углового флага навесил к дальней штанге. Следует скидка Госенса к воротам, где Карнесекки забрал мяч в руки.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! РЕТЕГИ!!! Быструю контратаку провели хозяева. Лукман слева навесил на голову Ретеги, который переправил мяч в ближний угол ворот.

Много стало борьбы в центре поля. Командам стало сложнее подбираться к чужой штрафной площади.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МАРТИНЕС!!! Бираги исполнил первый угловой удар в матче. Мяч вынесен. Следует заброс на Госенса, чей удар головой в упор парировал Карнесекки, а вот с добиванием Мартинеса хозяева уже ничего не поделали.

14' Хин у центрального круга руками придержал Кина.

12' Лукман в центре поля сбил Катальди.

11' Лукман из офсайда пробил выше ворот.

10' Бове у чужой штрафной площади нарушил правила.

8' Мандрагора после скидки партнёра слева с пятнадцати метров пробил по воротам. Карнесекки смог кулаками отбить мяч.

7' Де Рон и Катальди в центре поля потолкали друг друга в борьбе за право ввести мяч из аута. Сакки провёл беседу, чем и ограничился.

6' Мартинес в центре поля сзади врезался в Де Кетеларе.

5' Кин по левому флангу не смог пройти вперёд и упустил мяч за боковую линию поля.

4' Обе команды в начале встречи пытаются использовать длинные забросы вперёд при развитии атак, но эти передачи в обе стороны перехватываются соперниками.

3' Кин у чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Хином.

2' "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Фиорентина" - в белой форме.