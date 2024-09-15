Тур: 4. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Сакки Хуан
1:2
Первый тайм: 43'
0'
0:1
15' ГолМартинес Куарта Лукас
17' Желтая карточкаБове Эдоардо
1:1
21' ГолРетеги Матео
27' Желтая карточкаХин Исак
1:2
32' ГолКин Мойзе
Ход матча
15'
17'
21'
1:1
27'
32'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Коми ПьетроПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
-
33 Кайоде МайклПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Фиорентина
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
2
1.42
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
68
47
Голов в среднем за матч
1.79
1.24
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
50
72
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|4 (1)
|1
|Брешианини Марко
|2
|0.5
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Лукман Адемола
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бираги Кристиано
|1
|0.25
|Госенс Робин
|1
|0.25
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.25
|Адли Ясин
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понграчич Марин
|1
|1
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Додо Домилсон
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3
Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1
Результаты матчей
Аталанта
Фиорентина
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|2:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|2:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|2 (2)
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Комо
|Кутроне Патрик
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Рома
|Де Росси Даниэле
|1 1
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 1:2 Фиорентина
Исход игры
Аталанта
80.2% (89)
Ничья
9.9% (11)
Фиорентина
9.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
71.96% (77)
Меньше
28.04% (30)
Обе команды забьют
Да
80.37% (86)
Нет
19.63% (21)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
55% (61)
1:0 Аталанта
9% (10)
1:1 Ничья
8.1% (9)
2:0 Аталанта
8.1% (9)
1:2 Фиорентина
7.2% (8)
3:2 Аталанта
2.7% (3)
3:1 Аталанта
1.8% (2)
0:1 Фиорентина
1.8% (2)
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