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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Аталанта
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 58
Аталанта 81% (47)
X 6.9% (4)
Фиорентина 12.1% (7)
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История личных встреч

Аталанта
Фиорентина

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
84.6%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

СA
2:3
К
4:1
К
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
К
2:3
СA
1:2
СA
2:3
СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
2:2
К
2:1
СA
3:1
К
3:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:2
К
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

2
1.42

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

68
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.24

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

50
72

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 (1) 1
Брешианини Марко 2 0.67
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираги Кристиано 1 0.33
Госенс Робин 1 0.33
Кин Мойзе 1 0.33
Адли Ясин 0 0
Раньери Лука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ретеги Матео 1 0
Хин Исак 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 1 1
Мандрагора Роландо 2 0
Додо Домилсон 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3
Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Наполи 2:2 Фиорентина - Монца 2:1 Брюгге - Фиорентина 1:1 Верона - Фиорентина 2:1

Результаты матчей

Аталанта
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Рома
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2024, осталось 1 день 23 часа 39 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Аталанта 81% (47)
    X 6.9% (4)
    Фиорентина 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Аталанта
    Ничья
    Фиорентина
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина

    Исход игры
    Аталанта
    81.7% (49)
    Ничья
    6.7% (4)
    Фиорентина
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.69% (41)
    Меньше
    29.31% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (45)
    Нет
    22.41% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    53.3% (32)
    2:0 Аталанта
    11.7% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    1:0 Аталанта
    6.7% (4)
    1:2 Фиорентина
    6.7% (4)
    3:2 Аталанта
    3.3% (2)
    3:1 Аталанта
    3.3% (2)
    0:1 Фиорентина
    3.3% (2)
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    Аталанта
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