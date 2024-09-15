Тур: 4. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Коломбо Андреа
0'
23' Желтая карточкаПьерре Бальтасар
45' Желтая карточкаМоренте Тете
78' Желтая карточкаРафья Хамза
83' Желтая карточкаВалюкевич Себастьян
90'+5
Ход матча
23'
45'
78'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 12
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
453 Количество передач 399
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
91
Сапата
Дуван
18
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Алию
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
19 Gaby Jean
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Торино
Лечче
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
43
77
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|1
|0.25
|Сапата Дуван
|1
|0.25
|Коко Сауль
|1
|0.25
|Илич Иван
|1
|0.25
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|0.25
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Войвода Мергим
|2
|0
|Линетти Кароль
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доргу Патрик
|0
|1
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Рафья Хамза
|1
|0
|Пьерре Бальтасар
|1
|0
Результаты матчей
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
1
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0
Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0
Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1
Результаты матчей
Торино
Лечче
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Торино
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|2 (2)
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Рома
|Де Росси Даниэле
|1 1
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Лечче
Исход игры
Торино
91.7% (100)
Ничья
8.3% (9)
Лечче
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
32.71% (35)
Меньше
67.29% (72)
Обе команды забьют
Да
37.38% (40)
Нет
62.62% (67)
Популярный счёт
1:0 Торино
33.9% (37)
2:1 Торино
27.5% (30)
2:0 Торино
26.6% (29)
1:1 Ничья
5.5% (6)
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