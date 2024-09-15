Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

86' Риччи Самуэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Лечче

85' Удар от ворот произведет Торино

85' Пьеротти Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали

83' Валюкевич Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Лечче

81' Хамза Рафья наказан за толчок Лазаро Валентино

80' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Коко Сауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хамза Рафья совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Безумный фол. Хамза Рафья грубо играет против соперника. Пострадал Тамез Адриен

77' Масина Адам выиграл воздушное противоборство у Хамза Рафья.

77' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

75' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Хамза Рафья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Удар от ворот произведет Лечче

70' Тактическая замена. Моренте Тете уходит с поля и его заменяет Хамза Рафья

69' Хорошую попытку сделал Крстович Никола . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Торино

67' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

65' Удар от ворот произведет Лечче

63' Удар от ворот произведет Торино

62' Гильберт Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

62' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Торино

53' Удар от ворот произведет Торино

52' Ребич Анте из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Торино

50' Моренте Тете оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Галло Антонино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

47' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля