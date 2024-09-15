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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Торино
0:0
Конец матча
Лечче
0'
23' Желтая карточка
Пьерре Бальтасар
45' Желтая карточка
Моренте Тете
78' Желтая карточка
Рафья Хамза
83' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
90'+5

Ход матча

20'
Валюкевич Себастьян
Войвода Мергим
 
23'
 
Пьерре Бальтасар
45'
 
Моренте Тете
46'
 
Кулибали Лассана
Пьерре Бальтасар
46'
Соса Борна
Педерсен Маркус
 
61'
 
Пьеротти Сантьяго
Ребич Анте
62'
Тамез Адриен
Линетти Кароль
 
70'
 
Уден Реми
Бериша Медон
70'
 
Рафья Хамза
Моренте Тете
74'
Гинейтис Гвидас
Илич Иван
 
74'
Карамо Янн
Сапата Дуван
 
78'
 
Рафья Хамза
83'
Валюкевич Себастьян
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 453 Количество передач 399
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Торино 91.7% (100)
X 8.3% (9)
Лечче 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
16
Педерсен
Маркус
II
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
20
Лазаро
Валентино
91
Сапата
Дуван
18
Адамс
Че
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
75
Пьерре
Бальтасар
20
Рамадани
Юльбер
7
Моренте
Тете
5
Бериша
Медон
3
Ребич
Анте
9
Крстович
Никола
Торино
3-5-2
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Лечче

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:0
К
3:1
СA
4:0
СA
1:2
К
4:2
СB
2:1
СB
2:2
СA
3:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

43
77

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 1 0.25
Сапата Дуван 1 0.25
Коко Сауль 1 0.25
Илич Иван 1 0.25
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 0.25
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Дембеле Али 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доргу Патрик 0 1
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Галло Антонино 1 0
Банда Ламек 1 0
Рафья Хамза 1 0
Пьерре Бальтасар 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0
Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1
Лечче
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0
Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1

Результаты матчей

Торино
Лечче

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Торино
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 1:0 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
3.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
5.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
10.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
Наполи Ди Лоренцо Джованни 2
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Рома Де Росси Даниэле 1 1
Удинезе Камара Хассан 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Торино: 53%, Лечче: 47%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 94'
    Торино пытается что-то создать.
  • 93'
    Торино контролирует мяч.
  • 93'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Валюкевич Себастьян из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Торино пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Торино: 52%, Лечче: 48%.
    • 90'
      Уден Реми не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Коко Сауль из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Коко Сауль из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Пьеротти Сантьяго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Масина Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Масина Адам ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Торино 91.7% (100)
    X 8.3% (9)
    Лечче 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Лечче

    Исход игры
    Торино
    91.7% (100)
    Ничья
    8.3% (9)
    Лечче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.71% (35)
    Меньше
    67.29% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    37.38% (40)
    Нет
    62.62% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    33.9% (37)
    2:1 Торино
    27.5% (30)
    2:0 Торино
    26.6% (29)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
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